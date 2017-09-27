İŞ-YAŞAM

Ejder Zırhlısı bu yıl birkaç ülkeye daha ihraç edilecek

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37

Savunma sanayisinin önemli zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina ve Sanayi AŞ'nin, Tunus tarafından tercih edilen Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı yeni ihracat başarılarına hazırlanıyor. Askeri birliklerle güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla üretilen araç, 2014'te hizmet vermeye başladı

  • 1 Ejder Zırhlısı bu yıl birkaç ülkeye daha ihraç edilecek
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    Yenilenen ve geliştirilen Ejder Yalçın II'nin teslimatları 2016'da gerçekleştirilirken, aynı yıl aracın yeni versiyonu Ejder Yalçın III'ün üretimi tamamlandı. Geçen sürede iç güvenlikte sayıları hızla artan Ejder Yalçın araçları, yurt dışından da ilgi görmeye başladı.

  • 2 Ejder Zırhlısı bu yıl birkaç ülkeye daha ihraç edilecek
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    İlk ihracat başarısını bu yıl yakalayan aracın yurtdışındaki ilk alıcısı Tunus oldu.Yurtiçinden gelen talepleri karşılamakla yetinmeyen şirket, Tunus'a yeni ülkeler eklemek için yoğun çaba sarf ediyor.

  • 3 Ejder Zırhlısı bu yıl birkaç ülkeye daha ihraç edilecek
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    Bu çabalar kapsamında yurt dışındaki zorlu testlerde kendini ispat etmeye çalışan Ejder Yalçın, aynı zamanda güçlü rakiplerle yarışıyor. Zırhlı araç ihtiyacını karşılama arayışındaki 10 ülkenin gündeminde olan Ejder Yalçın, halen aynı anda 3 farklı ülkede teste tabi tutuluyor. Ejder Yalçın, testlerde çöl koşullarında yüksek sıcaklık ve kum, zorlu parkurlar ve coğrafi koşullar, bataklık ve kayalık zemin, dağlık arazilerde hünerlerini sergiliyor.

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  • 4 Ejder Zırhlısı bu yıl birkaç ülkeye daha ihraç edilecek
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    Ejder Yalçın'ın yıl sonuna kadar birkaç ülkeye daha ihraç edilmesi bekleniyor.Türkiye'de bugüne kadar güvenlik güçlerine yaklaşık 400 Ejder Yalçın aracının teslimatı gerçekleştirildi. 50 civarında araç da yurtdışına ihraç edildi. Mevcut durumda devam eden üretimlerin üstüne yurt dışından bu yıl gelecek yeni siparişlerin 100'ü geçmesi öngörülüyor. 

  • 5 Ejder Zırhlısı bu yıl birkaç ülkeye daha ihraç edilecek
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    Makina'nın özgün tasarımı Ejder Yalçın, sınıfındaki en yüksek koruma seviyesiyle her türlü arazide etkin olarak görev yapabiliyor.Araç, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebiliyor ve bu sayede farklı uygulamalara yönelik özelleştirilebiliyor.

     

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