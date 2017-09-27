İŞ-YAŞAM

Ejder Zırhlısı bu yıl birkaç ülkeye daha ihraç edilecek

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37

Savunma sanayisinin önemli zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina ve Sanayi AŞ'nin, Tunus tarafından tercih edilen Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı yeni ihracat başarılarına hazırlanıyor. Askeri birliklerle güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla üretilen araç, 2014'te hizmet vermeye başladı

  • 1 HÜRJET'in konsept tasarımı ortaya çıktı
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    Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) bağlı ortaklıklarından TUSAŞ, vakfın 30. kuruluş yıl dönümünde kapılarını vatandaşlara açtı. 

     

     

  • 2 HÜRJET'in konsept tasarımı ortaya çıktı
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    Etkinlikte ziyaretçilere şirketin yürüttüğü projelere ilişkin bilgiler verilirken, hazırlanan materyallerde Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın (HÜRKUŞ) jet versiyonu olarak başlatılan "HÜRJET" Projesi'nin konsept tasarımına ilişkin görsel de yer aldı.

     

     

  • 3 HÜRJET'in konsept tasarımı ortaya çıktı
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    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yaptığı açıklamada, HÜRJET Projesi'nin yönetim kurulundan geçtiğini ve başladığını söyledi. Kotil, "Bunun 6 aylık mimari çalışma dönemi var. Yönetim kurulundan aldığımız bütçe bu dönem için. Bu aslında projenin ön çalışması. Devletin bize bunu sipariş vermesini bekliyoruz" dedi.

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  • 4 HÜRJET'in konsept tasarımı ortaya çıktı
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    Aynı zamanda Small-GEO uydu projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Kotil, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

     

     

  • 5 HÜRJET'in konsept tasarımı ortaya çıktı
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    Bu, tümüyle TAI'nin bir projesi. Küçük dememize bakmayın, kendisi 1 ton. 22 tane transponderi, yayın yapan anteni bulunuyor. Bunun büyükleri de 4-5 ton oluyorlar. Küçükleri elektrikle yani plazma motoruyla tahrik ediliyorlar.

     

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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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