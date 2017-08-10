İŞ-YAŞAM

HÜRKUŞ'un jet versiyonu "HÜRJET" geliyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın (HÜRKUŞ) jet versiyonu "HÜRJET" için ön çalışma başlattıklarını bildirdi

  • 1 HÜRKUŞ'un jet versiyonu "HÜRJET" geliyor
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    Kotil, TUSAŞ'ta düzenlenen Ulusal Kali̇te Hareketi̇ İyi̇ Ni̇yet Bi̇ldi̇rgesi̇ İmza Töreni'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • 2 HÜRKUŞ'un jet versiyonu "HÜRJET" geliyor
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    Boeing'in yeni uçak projesi için yaptıkları ortaklık teklifine yanıt beklediklerini belirten Kotil, yıllık yüzde 25'lik büyüme hedefi için normalin dışına çıkarak bu ve benzeri girişimleri sürdüreceklerini söyledi.

  • 3 HÜRKUŞ'un jet versiyonu "HÜRJET" geliyor
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    Bunun yanında ANKA, HÜRKUŞ, T-625 Helikopteri gibi özgün ürünler bulunduğuna dikkati çeken Kotil, şöyle konuştu:

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  • 4 HÜRKUŞ'un jet versiyonu "HÜRJET" geliyor
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    “HÜRJET'imiz başladı. HÜRKUŞ'un jet versiyonu. Yeni başlattık onu. Kendi kaynaklarımızla başlattığımız bir ön çalışma. HÜRKUŞ'un bizde sıfırdan yapılmış aviyonikleri var. Tümüyle Türk malı. Teslimatları bize yıl sonunda başlayacak.

  • 5 HÜRKUŞ'un jet versiyonu "HÜRJET" geliyor
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    Bizim Hava Kuvvetlerine teslimatımız haziran ayında başlıyor ama 15 HÜRKUŞ'u teslim edeceğiz. Aviyonikleri hazır olduğu için jet versiyonunu yapacağız. 

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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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