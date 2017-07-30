İŞ-YAŞAM

Milli İHA Bayraktar'ın yeni mühimmatlarla "santimlik" başarısı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37

Silahlı Bayraktar TB2 İHA 'ların yeni seri akıllı mühimmatlarla gerçekleştirilen test atışında gelişmeler kaydetti. Silahlı Bayraktar TB2 İHA'ların yeni seri akıllı mühimmatlarla gerçekleştirilen testlerinde hedefler santimetre hassasiyetinde vuruldu

  • 1 Milli İHA Bayraktar'ın yeni mühimmatlarla "santimlik" başarısı
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    Tümüyle milli ve özgün olarak geliştirilen yeni seri Silahlı Bayraktar TB2 İHA'ların, yeni seri Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamlandı.

  • 2 Milli İHA Bayraktar'ın yeni mühimmatlarla "santimlik" başarısı
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    Yeni seri Silahlı Bayraktar TB2 İHA'lar, hedefi 8 kilometre uzaklıktan güdümlenerek vurma kabiliyetine sahip MAM-L ile test edildi. Başarıyla gerçekleştirilen testlerde tüm hedefler santimetre hassasiyetinde başarıyla vuruldu. 

  • 3 Milli İHA Bayraktar'ın yeni mühimmatlarla "santimlik" başarısı
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    2014'ten bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) envanterinde silahlı ve keşif amaçlı 30 Bayraktar TB2, gece ve gündüz görev yaparak 20 bin uçuş saatine ulaştı. 

  • 4 Milli İHA Bayraktar'ın yeni mühimmatlarla "santimlik" başarısı
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    Her bir uçuş sortisinde 27 saate kadar havada kalabilen Bayraktar İHA'lar yurt içi ve yurt dışı görevlerinde aralıksız kullanılmaya devam ediyor. 

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  • 5 Milli İHA Bayraktar'ın yeni mühimmatlarla "santimlik" başarısı
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    Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip, üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olma başarısını gösterdi. 

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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