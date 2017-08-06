İŞ-YAŞAM

TUSAŞ/TAI, ASELSAN ve ROKETSAN'dan "metal yazıcı" atağı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37

Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki lider kuruluşları da bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), ASELSAN ve ROKETSAN yaptıkları değerlendirmenin ardından metal 3D yazıcı teknolojisine yatırım yapma kararı aldı. Şirketler, Türkiye'de bu teknolojiyi yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren BTech Innovation ile işbirliğine gitti

  • 1 TUSAŞ/TAI, ASELSAN ve ROKETSAN'dan "metal yazıcı" atağı
    1 | 271
  • 2 TUSAŞ/TAI, ASELSAN ve ROKETSAN'dan "metal yazıcı" atağı
    2 | 271
  • 3 TUSAŞ/TAI, ASELSAN ve ROKETSAN'dan "metal yazıcı" atağı
    3 | 271
    • HABERİN DEVAMI
  • 4 TUSAŞ/TAI, ASELSAN ve ROKETSAN'dan "metal yazıcı" atağı
    4 | 271
  • 5 TUSAŞ/TAI, ASELSAN ve ROKETSAN'dan "metal yazıcı" atağı
    5 | 271
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI