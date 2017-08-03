İŞ-YAŞAM
Yerli drone silahı Avrupa yolunda
04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37 | Güncelleme: 03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:24:42
Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahını üreten Harp Arge, uluslararası pazar için yeni bir model geliştirdi. Dayanıklı ve hafif malzemeden üretilen yeni model Drone Savar, kullanıcı tarafından kişiselleştirilebiliyor, katlanma özelliğiyle kolay taşınabiliyor, batarya ömrü ise 1,5 saati buluyor
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Savunma sanayisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olduğu değerlendirilen insansız sistemler ve bu sistemlerin önlemleri, elektronik harp ve robotik alanlarına yoğunlaşan Harp Arge şirketi, kamuoyuna duyurulan ilk ürünü Drone Savar'ı geliştirmeye devam ediyor.
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Şirket, bu çabalar kapsamında uluslararası pazarlar için yeni bir model geliştirdi. Yeni Drone Savar silahının ana gövdesi, en dayanıklı ve hafif malzemelerden biri olan karbon fiber kompozit malzemeden üretildi. Silahın kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilmesi için dünya standardı olan 22 mm picatiny ray sistemi tüm silah çevresine uygulandı.
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Taşıma kolaylığı için katlanabilir dipçik ve katlanabilir elcik eklenen Drone Savar'ın elektronik sistemleri de askeri bir çantayla sunuluyor. Açık bırakılma ve olası tehlikeli durumlar karşısında otomatik olarak devreye giren güvenlik kartı sayesinde arıza ihtimali de düşürülen Drone Savar'ın batarya ömrü de 1,5 saate çıkarıldı. Milli yazılım altyapısıyla geliştirilen silahta kullanılan parçalar da yerli alt yükleniciler tarafından üretiliyor.
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Harp Arge Genel Koordinatörü Aytekin Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından aldıkları yoğun talep nedeniyle Koza İnşaat ve Savunma Sanayii ile pazarlama çalışmaları için ortaklık yaptıklarını söyledi.
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Koza İnşaat ve Savunma Sanayii'nin, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine aktif olarak Drone Savar'ı pazarladığını ifade eden Güçlü, "Şu ana kadar ilgili ülkelerde demo çalışmaları gerçekleştirdik. Çok başarılı geri dönüşler aldık. Mevcut durumda demo taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Avrupa'dan da bir ülkeden seri üretimin ilgili ülkede yapılması ve teknoloji transferi konularında çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.
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Bahreyn'de ekim ayında düzenlenecek savunma fuarına katılarak müşterileriyle buluşacaklarını anlatan Güçlü, Jandarma Genel Komutanlığı ile de temasları olduğunu kaydetti. Drone Savar, saldırı amacıyla kullanılabilecek dronelara karşı etkin önleme yapabilecek özellikler taşıyor. Antalya'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi için ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen Drone Savar, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanıldı.
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Harp Arge'nin öz kaynaklarıyla geliştirdiği Drone Savar, Azerbaycan ordusunun zorlu testlerinin ardından bu ülkeye ihraç edildi. Drone Savar'ın, aynı amaçla kullanılan ürünlerden 3 kat daha ekonomik ve 4 kat daha mobil olduğu belirtiliyor. Drone silahının, modülerlik ve tasarım bakımından da yurt dışındaki rakiplerinden güçlü bir şekilde ayrıştığı vurgulanıyor.
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DEVRİM'İN ÜRETİCİSİ ALTAY'A GÖZ KOYDU
Öte yandan Eskişehir'de bir asırdan fazla süredir faaliyet gösteren ve ilk milli otomobil "Devrim"i üreten Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) ile yine kentte kurulu uçak motor parça ve modül üretim, bakım ile montaj ve test teknolojisinde lider kuruluş TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), milli tank Altay'ın yerli motorunu üretme kabiliyetine sahip olduğu bildirildi.
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1972-1973 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı Lojistik Dairesinde Harp Sanayi Şube Müdürlüğünde görev yaptığını ve bu dönemde tank motorlarıyla yakından ilgilendiğini söyledi.
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O dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde M60 tanklarının bulunduğunu ve motorlarının çok benzin yaktığını, menzillerinin de 50 kilometre olduğunu anlatan Özaydemir, "Bir depo benzin dolduruyorsunuz tank 50 kilometre gidiyor. Bunları dizel yapalım, kabiliyet imkanlarını arttıralım hiç olmazsa 300-400 kilometre gitsinler diye bir çalışmayı o yıllarda yaptık. O zaman bin beygirlik motorlar düşünüyorduk, bunlar da çoğunlukla Alman malı motorlar oluyordu.
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Asker dönüp Eskişehir'e geldiğim 1990'lı yıllarda TÜLOMSAŞ'ta bu konuyu tekrar canlandırdık, o zaman da yine böyle tank imalatı meselesi vardı. Şimdi geldik 2017 yılına. Bu tankların yapıları, boyutları, ağırlıkları değişti.
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Güçleri ise bin beygirden bin 500 beygire çıktı. Çünkü sürat lazım. Böyle bir motorun yerli ve milli bir tankta kullanılması en doğru karar olacaktır. Bu tür araçlarda ithal bir motorun kullanılması sakıncalı olur. Motorun da yerli yapılması gerek." ifadelerini kullandı.
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Özaydemir, Eskişehir’de yerli tank motorunun imal edilmesinin, verilecek en isabetli kararlardan biri olacağını belirterek, "Eskişehir’in İnönü ilçesinde kurulu Ford Otosan firmasında kamyon motorları yapılmakta. Bunlar 400-500 beygirlere kadar çıkabiliyorlar. Ancak bin beygir gücünde motor üreten TÜLOMSAŞ var. Diğer taraftan elektrikli motorlar da yapıyor. Bunun yanında jet motorlarını yapan TEI var.
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TEI'nin imkanları ve kafa yapısı dizayna çok yatkındır. Tasarım bakımından kalemi kuvvetlidir. TÜLOMSAŞ'ta da birikim var. İki şirket bir araya gelirse milli tank motorumuz Eskişehir'de rahatlıkla üretilebilir. Devrim otomobilini 145 günde yapan bir milli hissiyat bu motorun da kısa sürede yapılmasına destek olacaktır." diye konuştu.
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Bu projede önemli teknik imkanlara ihtiyaç olduğuna işaret eden Özaydemir, şöyle devam etti:
"Her ne kadar tasarım önemliyse de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmamız BMC'nin motorlarını yapıyor. Dökümünü, işlemesini yapıp komple motorunu gönderiyor. Bunlar bizim milli araçlarımızda kullanılan motorlar. Bugün motor konusunda hem tecrübe hem de birikim derseniz Eskişehir bu konuda biçilmiş kaftandır.
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Döküm, üretim kapasitesi ve tasarım birikimi olarak. Odamıza kayıtlı çok sayıda yan sanayi de bulunmakta. Buradan Almanya’ya parça gönderiyorlar. Bunun yanı sıra komşumuz Bursa’dan da yararlanabiliriz. Bu motor Eskişehir'den çıkar."
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TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit de pistonlu motorlar teknolojisi ile tasarım konusunda ülkede lider durumda olduklarını belirterek, ocak ayında şirketin özgün tasarımlarından ilk yerli İHA dizel motorunu çalıştırdıklarını kaydetti.
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Bu motorun tamamıyla TEI mühendislerinin tasarımı, analizi ve geliştirmesiyle ortaya çıktığını anlatan Akşit, şöyle devam etti:
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"Bütün mühendislik faaliyetlerini yaparak, geliştirdiğimiz, yan sanayimizle imal ettiğimiz bu motor tamamen özgün 170 beygir dizel motordur. Bütün tasarım ve geliştirme faaliyetleri bizim tarafımızdan yapıldı. Ağır dizeller konusunda da Türkiye'deki tek yetkin komple imalat ve test altyapısı olan yer TÜLOMSAŞ'tır.
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Söz konusu kuruluş 2400-2500 beygirlik motorları şu anda üretiyor. Bu altyapı Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla başka bir yerde yok. Ağır dizel konusunda TÜLOMSAŞ'ın altyapısı tamam. Bütün aranan ihtiyaçlara sahip tek kurum.
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Özellikle milli tank motorumuzun geliştirilmesi konusunda da TÜLOMSAŞ'ın bu işin ana üreticisi olması, bizim de Türkiye'ye kazandırdığımız tamamen özgün dizel motor geliştirme yetkinliğimiz var. TÜLOMSAŞ ile ekip haline gelerek, onlara destek vererek... Bu milli tankımızı en kısa sürede Türkiye’ye kazandırmak için en uygun yer Eskişehir.
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TÜLOMSAŞ'ın imalattaki, TEI'nin de tasarımdaki bilgi, beceri ve gücünü bir araya getirerek, bu milli tank motorunu en hızlı ve en uygun şekilde yapacak olan yerin Eskişehir olacağını düşünüyorum. TÜLOMSAŞ ile birlikte yerli tank motoru üretimine talibiz."
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Akşit, TEI'nin mühendislik kadrosunda yaklaşık 300'e yakın Ar-Ge tasarım, 150'ye yakın da imalat mühendisi bulunduğuna da değinerek, "Bunların hepsini bu tip projelerde seferber ediyoruz. Türkiye’de bu ölçekte bir mühendislik gücünü bir tank motoru için seferber edecek başka bir kuruluş olduğunu düşünmüyorum. Şirketimizin odağında havacılık motorları olduğu için ana yüklenici olalım diye bir talebimiz yok. Burada en uygunu olan TÜLOMSAŞ'ın bu konudaki imalat yeteneği, yıllardır ispatlanmış bir tecrübesi var.
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TÜLOMSAŞ ana yüklenici olabilir. İmalat merkezi olur, bütün motorlar orada üretilir, test edilir biz de her türlü güçlü mühendislik ekibimizle tasarım ve geliştirme desteğini TÜLOMSAŞ'a sunarız. Bir arada konsorsiyum halinde bu işi çok kısa sürede başarırız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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MİLLİ İHA BAYRAKTAR'IN BAŞARISI
Öte yandan, tümüyle milli ve özgün olarak geliştirilen yeni seri Silahlı Bayraktar TB2 İHA'ların, yeni seri Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamlandı.
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Yeni seri Silahlı Bayraktar TB2 İHA'lar, hedefi 8 kilometre uzaklıktan güdümlenerek vurma kabiliyetine sahip MAM-L ile test edildi. Başarıyla gerçekleştirilen testlerde tüm hedefler santimetre hassasiyetinde başarıyla vuruldu.
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2014'ten bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) envanterinde silahlı ve keşif amaçlı 30 Bayraktar TB2, gece ve gündüz görev yaparak 20 bin uçuş saatine ulaştı.
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Her bir uçuş sortisinde 27 saate kadar havada kalabilen Bayraktar İHA'lar yurt içi ve yurt dışı görevlerinde aralıksız kullanılmaya devam ediyor.
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Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip, üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olma başarısını gösterdi.
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Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen MAM-L ile entegre edilen Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 2015'ten bu yana elde edilen operasyonel başarıyla Türkiye'nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşıladı.
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UMMAN'A İLK PARS TESLİM EDİLDİ
FNSS'nin 20 Eylül 2015'te imzalanan sözleşme kapsamında yaptığı ilk teslimat için Ankara'da tören düzenlendi. Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübe seviyesiyle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi.
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Törende, FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt, Tuğgeneral Saif Mohammed Saif Al Sheedi, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Köksal Liman ve FNSS Proje Yöneticisi Gökhan Tekin birer konuşma yaptı. Projede emeğe geçenlere plaket ve maket takdiminin ardından aracın anahtarı teslim edildi.
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Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de konuya ilişkin, "FNSS'nin yeni ihracatıyla müttefikimiz Umman ile dostluğumuz perçinlendi." değerlendirmesinde bulundu.
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Sözleşme kapsamında, 2020'ye kadar Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine, PARS III 8×8 ve PARS III 6×6 olmak üzere toplamda 13 farklı konfigürasyonda 172 zırhlı araç teslim edilecek.
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ÖZELLİKLERİ
700 km üzerinde menzili olan PARS 8x8, patlamaya ve delinmeye karşı özel önlemler alınmış yakıt tanklarına sahip. Acil durumlara karşı zırh altında yedek yakıt tankı mevcut. Ayrıca tekerleklerin içine yerleştirilen katı diskler, patlak lastikle yol alabilme imkanı sağlıyor. Araç önünde ise 13 ton kapasiteli bir kurtarma vinci bulunmakta.
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PARS III 8X8; kara, hava (A400, C17 & C5), deniz ve demir yolu ile taşınabilmekte.
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Öte yandan, TUSAŞ, ilk Türk JSF/F-35 uçağının orta gövdesini Amerikalı Northrop Grumman ve Lockheed Martin firmalarına teslim etti. Teslim için TUSAŞ'ta düzenlenen törende konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, bugünün Türk sanayisi için oldukça önemli bir gün olduğunu söyledi.
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Demir, tüm zamanların en büyük savunma tedarik programı olan JSF Projesi çerçevesinde F-35 uçaklarının, Hava Kuvvetleri Komutanlığının en önemli vurucu gücü olmasının yanı sıra üretim ve idame işletme evreleri için Türk sanayisine iş olanakları sağlaması bakımından da çok önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.
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Proje kapsamında Türkiye'nin aldığı en kapsamlı ve finansal değeri en büyük iş paketinin TUSAŞ'a ait orta gövde üretimi olduğuna dikkati çeken Demir, "TUSAŞ, Northrop Grumman firması haricinde F-35 uçaklarının orta gövdesini ABD dışında üreten tek kaynak olma özelliğine sahiptir.
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21. orta gövde aynı zamanda 2018 Mayıs'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek ilk F-35'in orta gövdesi olma özelliğini taşıyor. Yani aslında bugün burada, TUSAŞ tarafından üretilen ve ilk Türk F-35'inde kullanılacak olan orta gövdenin teslimatını gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.
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Demir, F-35 Projesi ile filizlenen TUSAŞ ile Northrop Grumman arasındaki iş birliğinin her geçen gün daha da sağlamlaştığını gözlemlediğini vurgulayarak, "Önümüzdeki 15-20 yıllık dönemde ise Northrop Grumman ile TUSAŞ arasında kurulan bu stratejik birlikteliğin, mevcut işler kapsamında derinleşmesini ve farklı iş birliği imkanları oluşturacak şekilde de çeşitlenmesini umuyor ve bekliyorum." diye konuştu.
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JSF Projesi kapsamında TUSAŞ'ın yanı sıra, Alp Havacılık, Ayesaş, Havelsan, Kale Havacılık, Kale Pratt and Whitney gibi firmaların da halihazırda iş payı bulunduğunun altını çizen Demir, diğer pek çok yerli firmanın da iş paylaşımında yer almasının gurur verici olduğunu dile getirdi.
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TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ!
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), OMTAS Fırlatma Sistemi ile 8 OMTAS tanksavar füzesinin kabul işlemlerini tamamladı, yerli üretim silahlar bu ay içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca kullanılmaya başlanacak.
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Roketsan tarafından geliştirilen hassas güdümlü füzeler arasında yer alan OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi'nin, test atışlarının başarıyla tamamlanmasının ardından kabul işlemi gerçekleştirildi.
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Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, bir OMTAS Fırlatma Sistemi ile 8 OMTAS tanksavar füzesinin kabul işlemlerini 2 Haziran'da gerçekleştirdi. Sistemler, bu ay içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek.
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OMTAS Sistemi, piyade unsurları tarafından 4 kilometre menzildeki zırhlı düşman unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Roketsan tarafından geliştirilen "at-unut", "at-güncelle" atış modlarına sahip yeni nesil tanksavar özelliği taşıyor. Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının orta menzildeki tanksavar sistemi ihtiyacının karşılanmasına yönelik "OMTAS Projesi Seri Üretim Sözleşmesi"nin bu yıl içinde imzalanması planlanıyor.
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HENDEKLER 'TOSUN' İLE AÇILACAK
Best Grup Savunma Sanayi Ticaret Genel Koordinatörü Yavuz Yeldan, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenen "Tosun"un tamamıyla yerli üretim olduğunu söyledi.
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Zırhlı kepçenin üretiminde Çukurova Makina İmalat ve Ticaret AŞ ile ortak çalıştıklarını belirten Yeldan, aracın öne çıkan özelliğinin uzaktan kumandayla yönetilmesi olduğunu vurguladı.
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Yeldan, Yüksekova, Nusaybin ve Sur'da yaşanan olaylardan sonra böyle bir araca ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Ortaya çıkan hendek ve barikatların aşılmasında çok büyük zorluklar yaşandı ve bundan kaynaklanan bir taleple biz bu aracı tasarladık.
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Hızlıca üretimini tamamladıktan sonra söz konusu bölgelerde kullanılmak üzere kolluk kuvvetlerimize teslim ettik. Zırhlı kepçeler şu anda görevini başarıyla yerine getiriyor." diye konuştu.
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5 KİLOMETREYE KADAR OPERATÖRSÜZ GİDEBİLİYOR
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Aracın uzaktan kumandalı olmasının büyük kolaylık sağladığına dikkati çeken Yeldan, "Antenlerin birbirini gördüğünde 5 kilometreye kadar aracımız operatörsüz gidebiliyor. Antenler birbirini görmediğinde yani meskun mahal içinde bazı engellerin, evlerin olduğu durumlarda ise yaklaşık 1 kilometreye kadar aracımız operatörsüz görev yapabiliyor.
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Bu araçlar ilk önce zırhsız olarak çıktı ve çok büyük kayıplarımız oldu. Zırhladık bu seferde RPG roketatar tehdidine maruz kaldılar. Bunu da engellemek için biz aracımızı operatörsüz göndermeye karar verdik." diye konuştu.
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TÜRKİYE'DE İLK! TEK BİR KAFA HAREKETİYLE...
Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ürünleri arasında yer alan zırhlı muharebe aracı ve personel taşıyıcılar, insansız hava aracı (İHA) ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanılmasıyla daha etkin hale getirilecek. Sabit tesislerin, sınır ve sahil hatlarındaki kritik bölgelerin, arazideki mobil birliklerin ve üs bölgelerinin uzun süreli olarak İHA'lar ile gözetlenmesi, güvenliklerinin sağlanması için ASELSAN, Nurol Makina, BİTES, Altınay ve Lapis tarafından Kablolu Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı Sistemi geliştirildi ve bu sistem Nurol Makina'nın zırhlı taktik aracına entegre edildi.
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Tepegöz adı verilen sistem, 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Nurol Makina'nın yeni ürünü Ejder Kunter Zırhlı Personel Taşıyıcı ile birlikte görücüye çıktı. Fuarda, ayrıca Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile sistemi geliştiren şirketler arasında Kablolu Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı Sistemi İş Birliği Anlaşması imzalandı. Zırhlı araçlara entegre edilen sistemde, aracın üzerine 100 metreye kadar uzayabilen kabloyla bağlanan İHA, aldığı görüntüleri anlık olarak araçtaki artırılmış gerçeklik gözlüğüne aktarıyor. İHA'da takılı olan 360 derece dönebilen kamera, gözlüğü takan kişinin kafa hareketiyle kontrol ediliyor.
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Sistem, zırhlı araç personelinin operasyon sırasında oluşabilecek tehditleri önceden fark etmesine imkan veriyor. Bu sistemden, karada ve denizde arama kurtarma çalışmaları, sınır, liman güvenliği, kalabalık olayların emniyeti, petrol ve gaz boru hatlarının güvenliği gibi durumlarda da yararlanılabiliyor. Geniş bir çalışma alanı sağlayan sistem, hızlı ve etkin sonuç alınmasına olanak sağlıyor. Kablolu olması ve gözlük entegrasyonu sistemin güvenli ve sınırsız kullanımına imkan tanıyor. Artırılmış gerçeklik gözlüğüne entegrasyon sayesinde zırhlı araç personeli hava aracını kullanmakla uğraşmak yerine direkt olarak görüntüleri izleyip inceleyebiliyor.
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Sistem her türlü sabit veya hareketli araçta kullanılabiliyor. Kablonun kopması halinde cihazda bulunan acil durum bataryası sayesinde otomatik olarak güvenli iniş yapılabiliyor. Tepegöz, gece görüş, kızıl ötesi ve termal kamera sistemi ile çok çeşitli koşullarda kullanılabiliyor. Benzer teknolojiler başka ülkeler tarafından da geliştirilirken, sistemin artırılmış gerçeklik gözlüğüne entegre edilerek kafa hareketiyle kontrolünün geliştirilmesi önemli bir artı unsur oluşturuyor.
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ASELSAN İnsansız Sistemler’den Havacılık Mühendisi Levent Güner şunları kaydetti:
"Türkiye'de ilk defa yapılan bir konsept gösterim. Normalde kara araçlarında daha kısa mesafede gözetleme yapılmaya çalışılıyor. Bu sistem ile tüm kara araçlarına ilave bir kabiliyet sağlanacak ve uzun süreli gözetleme yapılabilecek. Firmalara arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının amacı da proje kapsamındaki çeşitli alt sistemlerin bu şirketler tarafından geliştirilmesi, bütünleşik bir sistem çözümü ortaya çıkartılması ve en kısa sürede de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınması."
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FUARDA EN ÇOK BU STANT DİKKAT ÇEKTİ
Özgün savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği IDEF 2017'ye katılan 818 firma arasında Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ, Samsun Yurt Savunma Sanayi Ticaret AŞ ve Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ) gibi yerli kuruluşlar da yer aldı. Firmalar, mevcut ürünlerinin yanı sıra ürettikleri yeni tabancaları ziyaretçilerin beğenisine sundu.
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Hem bireysel hem firma düzeyinde yoğun katılımın olduğu fuarda, ziyaretçiler en fazla silah stantlarına ilgi gösterdi.
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Sarsılmaz Silah Sanayi İthalat Müdürü Hakan Özadalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır IDEF'e katıldıklarını, her fuarda gördükleri yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Teşkilatına silah tedarik ettiklerini söyleyen Özadalı, bütün ürünlerinin tek tek test edildiğini ve zorlaştırılmış tüm testlerden kusursuz şekilde geçtiğini bildirdi.
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Özadalı, şöyle devam etti:
"Tabanca olarak 50 çeşit ürünümüz, piyade tüfeğimiz, makineli silahımız var. Savunma sanayisinde bu ürünleri üreten tek özel firmayız. Özel sektör olarak tamamıyla savunma sanayisine burada hizmet ediyoruz.
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Son zamanlarda savunma sanayimiz çok gelişti. Eskiden yurt dışından aldığımız ürünleri artık Türkiye'de kendimiz üretip yurt dışındaki pazarlara açılıyoruz. Başta ABD olmak üzere 72 ülkeye ihracatımız var. İhracatımız her sene artıyor çünkü hem kaliteli hem de uygun fiyat bizim tercih edilme sebebimiz."
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"SAVUNMA SEKTÖRÜ HÜKÜMET DESTEKLERİYLE HAREKETLENDİ"
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Samsun Yurt Savunma Sanayi Ticaret AŞ Dış Ticaret Müdürü Didem Aral da Türk kültüründe silahın önemli bir yeri olduğunu, savunma sektörünün de bütün ülkelerin bütçelerinde önemli yer teşkil ettiğini söyledi.
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Aral, Türkiye'de de hükümet tarafından verilen desteklerle hareketlenen sektörün hızlı ilerlediğini, bu nedenle silah stantlarının ilgi görmesinin normal olduğunu ifade etti.
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Canik markasının sadece ABD'ye yılda 75 bin adet silah ihraç ettiğine dikkati çeken Aral, yıllık üretimlerinin yüzde 80'ini 25 ayrı ülkeye sattıklarını bildirdi. Türkiye'deki savunma sanayi firmalarının birlikte çalışmaları gerektiğini belirten Aral, "Yurt dışındaki rekabet çok acımasız. Farklı alanlarda 150 yıllık firmalarla mücadele etmek zorundayız. Doğru şekilde, birlikte yaptığımız çalışmalar bütün firmalar açısından mali anlamda çok büyük kazanım olacaktır." diye konuştu.
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DENİZLERDEKİ YENİ GÜCÜMÜZ
STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinde çalıştıkları hava savunma fırkateyninin 4 bin 500 ve 6 bin tonluk versiyonları bulunduğunu söyledi.
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Fırkateynin 4 bin 500 tonluk versiyonunu 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) da sergilediklerini ifade eden Yılmaz, "Aslında hep konuştuğumuz gerçek bir uçak gemisi olabilecek tarzdaki bir proje bu. Projeyi yaklaşık 2 yıldır devam ettiriyoruz. Şu anda belli olgunluğa geldi, yakın zamanda havuz testlerine başlayacağız. Dolayısıyla fırkateyn anlamında, ilk yerli fırkateyn anlamında çok ciddi iyi bir noktaya geldik." dedi.
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STM'nin 150 metre boyunda ve 4 bin 500 ton ağırlığındaki fırkateyn tasarımında birkaç unsur dikkati çekiyor. Gemi hızı 32 deniz miline göre tasarlandı. Geminin ana vurucu özelliğini hava savunma harbi füzeleri oluşturuyor. Bunlar, dikey lançerden ateşlenip 80 kilometreye kadar hava sahasında görev yapabilecek ve bölgedeki deniz unsurlarını koruma kabiliyetine sahip olacak.
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Gemide 3 boyutlu radar yerleşimi ve buna bağlı direk tasarımı yapıldı. Türkiye'de geliştirilmekte olan Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar'ın buraya monte edilmesi hedeflendi. Geliştirilen yerli füzeler ile uzun menzilde düşman hedeflerine atış yapabilecek fırkateyne, helikopter konuşlandırabilecek. Fırkateynin baş tarafında 127 milimetre bir top, 32 adet hücreye sahip hava savunma harbi füzeleri yerleştirildi. Gemide baş ve kıç tarafında füze tehdidine karşı nokta savunma silahları bulunuyor. Bunlar füzeli veya çok namlulu makineli tüfek sistemlerinden oluşabilecek.
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DENİZALTININ ÖZELLİKLERİ
Türkiye'nin deniz harp sanayisine yönelik çalışmalarının önemli ayaklarından bir tanesi de denizaltı dizaynı yapmak ve geliştirmek. Savunma Sanayii Müsteşarlığı öncülüğünde STM tarafından bu yönde çalışmalar yürütülüyor. Bu çabaların sonunda ilk konsept denizaltı dizayn çalışması yapıldı. Bin 700 tonluk bir denizaltı tasarlandı. Denizaltıdaki yerleşime ilişkin ön dizayn çalışması yapıldı, ardından analiz ve hesaplamaları gerçekleştirildi. Denizaltı ayrıca yeni teknoloji unsurlarının getirmiş olduğu havadan bağımsız tahrik ünitesinin birçok elemanını yerli imkanlarla üretmek üzere tasarlandı.
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ROKETSAN'DA GÜDÜMLÜ FÜZE
ROKETSAN'ın son dönemde geliştirdiği güdümlü yerli füzeler bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki yerini alacak.
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ROKETSAN Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Hüdai Özdamar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1988'de başladıkları faaliyetler kapsamında ilk etapta güdümsüz topçu roketlerini TSK'ya teslim ettiklerini söyledi. Özdamar'ın verdiği bilgilere göre şu anda ise güdümlü versiyonlar envantere teslim ediliyor ve güdümsüz bombaları güdümlü hale getiren TEBER güdüm kitleri de bu yıl içinde teslim edilecek.
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ROKETSAN'nın üretimini yaptığı bu sistemlerin özgün, Türk mühendislerinin tasarımı ve üretimiyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Özdamar, "Bunlar büyük oranda Türk savunma sanayisinin komponentleri kullanılarak yapılan üretimler. İlk başlarda yapmış olduğumuz güdümsüz sistemlerin, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık güdümlü versiyonlarının envantere teslimatlarını yapılmaya başladık. Özellikle 122 milimetrelik, 300 milimetrelik ve daha büyük çapta 600 milimetrelik sistemlerimizin şu anda TSK teslimatı gerçekleştirildi ve seri üretimi devam ediyor." dedi.
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TEBER GÜDÜM KİTİ
Topçu roketlerinin yanında taktik füze sistemlerinin de hem TSK, hem de yurt dışı dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri tarafından operasyonel olarak kullanıldığını belirten Özdamar, son dönemde geliştirilen füzelere ilişkin şu bilgileri verdi:
"2,75 inç CİRİT lazer güdümlü füzemiz, insansız hava araçlarından atılan MAM-L akıllı füzemiz, helikopterlerden, kara araçlarından ve hava platformlarından atılan uzun menzilli antitank füzelerimiz, kara araçlarından, tripoddan atılan orta menzilli antitank füzelerimiz, savaş uçaklarından atılan 250 kilometre menzilli stand-off SOM füzesi, hava araçlarından, savaş uçaklarından bırakılacak güdümsüz bombaları güdümlü hale getiren TEBER güdüm kitlerimiz, bu yıl içerisinde tamamı TSK envanterinde olacak."
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KAAN FÜZESİ
Fuarda ilk kez KAAN füzesinin mühimmat ve silah sistemini sergilediklerini ifade eden Özdamar, "Bir süredir envanterde olan bir sistemimiz. 200 kilometreden daha uzun menzillere çok hassas atım gerçekleştirebilen, harp başlığı etkinliği açısından hedef bölgesinde beklenen tesiri sağlayan bir füzemiz. Özgün milli komponentler kullanarak üretmiş olduğumuz, yazılımından üzerindeki tüm komponentlere kadar ROKETSAN tarafından üretilip teslim edilen bir sistem." diye konuştu.
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TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ SİVİL HELİKOPTERİ ÜRETİLDİ
Savunma sanayisinde ABD, Rusya, Fransa ve İngiltere’den sonra 5’inci ülke olan Türkiye’nin ilk yerli sivil kullanım amaçlı olduğu belirtilen helikopteri, Ertex firması işbirliğinde geliştirildi. Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili olan Etox’un da üreticisi Ertex Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli üretime verdiği destekle, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından hibe almıştı.
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258
13'üncü IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda görücüye çıkan yerli üretim helikopter T-625, katılımcıların büyük beğenisini toplarken, ABD’li firmalardan iş birliği teklifleri aldı.
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ÜRETİMİ MİLLİ KAYNAKLARLA OLACAK
Yapılan açıklamada, çift motorlu, 5 palli T-625'in, başta VIP olmak üzere; ambulans, arama-kurtarma ve askeri amaç gibi birçok versiyonlarının geliştirilmesi öngörülürken; tasarım, transmisyon, rotor, iniş takımları gibi kritik öneme sahip sistemlerin ve üretimin tamamının milli kaynaklarla yapılması hedeflendiği belirtildi.
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12 yolcu taşıma kapasiteli T-625'in, hareket özelliğine sahip koltukları havacılığa özel derilerle kaplanırken, her koltukta otomatik açılıp kapanan masalar olacak. Tüm dizayn tek bir tuşla kumanda edilebildiği helikopterde, 7 farklı renkte yanan ışık sisteminin yanı sıra, kahve makinası, buzdolabı gibi yer alıyor.
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2018'DE TEST UÇUŞU YAPILACAK
Özgün bir tasarıma sahip olan T-625'in 2018 yılının Ağustos ayında test uçuşu planlanıyor.
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258
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, A Haber canlı yayınında Sinop'ta gerçekleştirilen füze denemesi hakkında bilgi verdi. Sinop'da gerçekleştirilen testte atışın başarılı olduğunu ifade eden Işık, "Türkiye artık kendi füzesini yapma durumuna geldi, gurur duyuyoruz" dedi.
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BORA FÜZESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Roketsan tarafından geliştirilen Bora füzesi 610 mm çaplı. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uyguluyor. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.
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GÖKLERDEKİ GÜCÜMÜZ 'GÖKTUĞ' GELİYOR
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Türkiye’nin ilk “havadan havaya” ateşlenen füzesini geliştirdi. Füzeye “Göktuğ” adı verildi. Geliştirilen teknoloji “güdümlü füzelerin nirvanası” olarak nitelendiriliyor.Göktuğ’ hareket halinde uçaktan atılıyor ve diğer uçağı vurabiliyor.
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Göktuğ füzesi ‘Varyant-1’ ve ‘Varyant- 2’ olmak üzere farklı menzil özelliklerinde üretilecek. Varyant-1 orta ve uzun menzilde, Varyant-2 kısa ve orta menzilde etkili olacak şekilde geliştirildi.
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Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre havadan havaya güdümlü füzeler, hareket halindeki bir uçaktan ateşlenerek hareket halindeki bir diğer uçağı takip ederek vurması nedeniyle üst düzey füze teknolojisi gerektiriyor ve bu nedenle de ‘güdümlü füzelerin nirvanası’ diye nitelendiriliyor.
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İTHAL FÜZEYE SON
Türk Hava Kuvvetleri’nin düşman uçaklarına karşı ihtiyacı olan havadan havaya füzeler şu an ABD’den satın alınıyor. Göktuğ füzeleri yurtdışından alım zorunluluğunu sona erdirecek.
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İlk olarak Varyant- 2 kullanıma girecek ve F-16’larda kullanılan ‘AIM-9X Sidewinder’ füzelerinin yerini alacak. Uzun menzilli Varyant-1 geliştirme çalışmaları devam eden milli savaş uçağı TF-X’in vurucu gücü olacak.
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KAPLAN MT GÖRÜCÜYE ÇIKTI
FNSS’nin, Endonezyalı PT Pindad firması ile ortak bir çalışma kapsamında geliştirdiği orta ağırlık sınıfı tank KAPLAN MT, testlere hazır prototipi ile IDEF 2017’de ziyaretçilerin karşısına çıktı.
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KAPLAN MT, hassas doğrudan ateş kabiliyeti, geniş mühimmat seçenekleri, üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyetiyle muharebe sahasında güçlü bir oyuncu olarak yer almaya hazırlanıyor. KAPLAN MT'de aracın arka kısmında bulunan ve "20 BG/ton" mertebesinde güç/ağırlık oranı sağlayan güç paketinden yer alıyor. Motor, bu gücü, çift pinli paletleri süren ve burulabilen mil üzerine kurulan, 6 tekerlekli, anti-şok süspansiyon sistemine sahip, yürüyüş sistemine aktarıyor. Aracın ateş gücünü ise yüksek basınçlı 105 mm Cockerill topu entegre edilmiş ve gelişmiş bir otomatik doldurucuya sahip CMI Cockerill 3105 kulesi sağlıyor. Bu kule sayesinde KAPLAN MT, düşük ağırlığına rağmen, yüksek tahrip gücüne ulaşıyor.
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Aracın iç kısmı, mürettebatın ergonomisi ve taktiksel koşulların yanı sıra sürüş, silahın ateşlenmesi ve mühimmatın yüklenip çıkarılması gibi, muharebe sırasında karşılaşılan şartlar dikkatlice göz önünde bulundurularak tasarlandı. Sürücü koltuğunun özel tasarımı, kullanıcının yeterli bir görüş alanına sahip olmasını ve kabin içindeki tüm ekipmanlara ulaşabilmesini sağlıyor. KAPLAN MT'de, araç komutanına taktiksel farkındalık sağlayan muharebe alanı yönetim sistemi ve lazer ikaz sistemi de bulunuyor.
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FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, KAPLAN MT’ye ilişkin değerlendirmesinde aracın yeteneklerine ve geliştirme modeline dikkati çekti.
KAPLAN MT'nin çok özel bir araç olduğunu vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:
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"Projenin ilerleyen safhalarında, aracın performansını sahada gösterdiğimizde, bu tasarımın etkinliği, daha net bir şekilde gözler önüne serilecek. Bu aracı, Endonezyalı ortağımızla geliştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. FNSS, farklı iş birliği modellerini yıllardır başarıyla uyguluyor. Malezya’da, iş ortağımız DEFTECH ile AV8 projesini yürütüyoruz. Suudi Arabistan’da, ortak girişim şirketimiz FNSS ME üzerinden, devlete ait bir fabrikayı işletiyoruz. Endonezya’da ise farklı bir model uyguluyoruz, ortak ürün geliştiriyoruz. FNSS, sahip olduğu teknolojisi ve tecrübesiyle dost ve müttefik ülkelerle farklı iş birliği modelleri altında çalışmaya hazır."
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ALTAY TANKI'NIN YENİ VERSİYONU İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Türkiye'nin en büyük özel sermayeli savunma sanayii şirketi Otokar, Milli Ana Muhabere Tankı ALTAY'ın barış destek operasyonları için asimetrik muharebe koşullarına uygun geliştirilen yeni versiyonunu IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda ilk kez sergiledi. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, 'İhtiyaç duyulanın ötesinde ALTAY tankının versiyonlarını da geliştiriyoruz seri üretim görevi verildiği takdirde, ülkemiz ve ordumuz için en iyisini yapmaya hazırız' dedi.
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T.C. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yer alan Otokar standında tanıtılan ALTAY Ana Muharebe Tankı seri üretim bekliyor. Tank, üstün beka ve hareket kabiliyeti, atış gücü ve teknolojisi ile dünyanın en modern ana muharebe tankı olarak görülüyor. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Kara araçlarında Türkiye'nin en deneyimli şirketi olarak, Türk ordusu ve güvenlik güçleri dahil dünyada 50'den fazla kullanıcımıza en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için çalışıyoruz.
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Türkiye'de ve dünyada farklı iklim ve coğrafyalarda elde ettiğimiz deneyimleri araç geliştirme çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Bu sayede sadece bugünün değil, geleceğin tehdit ve ihtiyaçlarına göre hareket ediyor kullanıcılarımızın beklentilerini önceden tespit edebiliyoruz. Bugün fuarda ilk kez sergilediğimiz ALTAY AHT, bu çalışmalarımızın en güzel örneği.
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Konvansiyonel olmayan kuvvet ve yöntemlerin kullanıldığı hibrit veya asimetrik muharebe koşulları için ordumuzun gelecek ihtiyacına hizmet edecek ALTAY AHT'yi kendi kaynaklarımızla tasarladık. Otokar'ın kendi öngörü ve kabiliyetleriyle tasarladığı, ihracat potansiyeli de yüksek bu tank seri üretim için gerekli kabiliyetlere ve insan kaynağına sahip olduğumuzun da bir göstergesi" dedi.
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MİLLİ MOBİL LAZER SAHAYA ÇIKIYOR
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, BMC'nin yeni nesil zırhlı aracı Amazon'a başarıyla entegre edilen milli mobil lazer savunma sisteminin, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 17) tanıtılacağını bildirdi. Özlü, AA muhabirine, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin (BİLGEM) geliştirdiği, mobil lazer savunma sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. TÜBİTAK'ın son yıllarda çok önemli projelerle milli ve yerli teknolojiler geliştirdiğini anlatan Özlü, özellikle savunma sanayisi projelerinde büyük aşama kaydedildiğini söyledi.
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Mobil lazer savunma sisteminin özellikleri hakkında bilgi veren Özlü, "TÜBİTAK'ın milli olarak geliştirdiği lazer sistemi özellikle el yapımı patlayıcıları uzaktan imha etmek amacıyla tasarlandı. Geçen yıldan bu yana gerçekleştirilen saha testlerini başarıyla tamamlayan sistem, BMC firmasının yeni araçlarından Amazon'a başarıyla entegre edildi." dedi. Özlü, geliştirilen ilk ürünün çeşitli savunma uygulamalarına yönelik işlevsel özelliklerle farklı platformlarda kullanılabildiğine işaret ederek, "Mobil lazer savunma sistemi, kara, deniz ve havada tehdit unsuru oluşturan hedefleri algılayıp, takip ederek lazer ışını sayesinde etkisiz hale getirecek. Kara platformunda testleri başarıyla geçen lazer sistemi, deniz ve hava platformlarında da denenecek." ifadelerini kullandı. Mobil lazer savunma sisteminin, sınır güvenliği, insansız hava araçları ve el yapımı patlayıcılara karşı savunma araçları arasında maliyet etkin bir seçenek olarak öne çıktığını belirten Özlü, IDEF'te tanıtılacak sistemin seri üretiminin teknoloji transferi aracılığıyla yerli firmalara devredilmesinin planlandığını, iş birliği konusunda istekli yerli savunma sanayii firmalarına kapılarının açık olduğu kaydetti.
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NUROL MAKİNA BİRÇOK İLKE İMZA ATIYOR
Nurol Makina bu yıl da FNSS ile yan yana yer alıyor. TÜYAP'ta gerçekleşen IDEF 2017 fuarında, Nurol Makina standında ülkenin en gözde 4x4 aracı Ejder Yalçın ve yeni zırhlı aracı NMS'nin yanında sergilenen araçların tanıtımı yapıldı. Stantta yer alan bir başka araç ise kullanıcı ihtiyaçlarına göre yenilenen Ilgaz II. Firmanın ilk defa sergilediği araçlardan birisi olan Ejder Kunter Zırhlı Personel Taşıyıcı aracı, yeni geliştirilen bir personel taşıma aracı olup, bu araç güvenlik güçleri tarafından yüksek performans ile kullanılan Ejder TOMA araçları aynı şasiye sahiptir. Nurol Makina ve Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anıl Karel araçlar hakkında bilgi verdi.
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Dr. Anıl Karel, ''Yeni aracımız mühendislerimiz tarafından özgün olarak geliştirilen araç. 4x4 zırhlı araçlar sektöründe yeni bir çağ açacak. En temel özelliği; kullanıcı ihtiyaçlarına göre balistik koruması ve mayın koruma özelliklerinin değiştirilebilmesidir. Balistik koruması istenilen seviyeye çıkartılabiliyor. Araç modüler yapıya sahip. Araç ister pikap ister 9 kişilik personel taşıyıcısına dönüşebiliyor. Hafif ve hızlı bir araç. Özellikle protokol konvoylarında yüksek hızı ve emniyetli sürüş özellikleri nedeniyle rahatlıkla kullanılacak bir araç. Araç üzerinde farklı silah kuleleri entegre etme imkanımız var'' dedi.
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Özgün tasarım araçlar üreten firma olduklarını dile getiren Dr. Karel, ''Ejder Yalçın sadece Türkiye'de değil, birçok ülkenin kullanıcısı tarafından beğenilen bir aracımız. Araç Türk mühendisler tarafından özgün olarak tasarlanmıştı ve Türkiye ilk defa 4x4 zırhlı araçlarda bu seviyede yüksek balistik ve mayın korumasını Ejder Yalçın ile tanımıştı. Ejder ailesinin ilk aracına bakacak olursak Ejder TOMA'yı firmamız, emniyet teşkilatımızın ihtiyaçlarına göre özel olarak geliştirmişti. Askeri şasiye sahiptir. 4x4 bağımsız süspansiyonu sayesinde her türlü arazide ve balistik koruma sayesinde kritik yerlerde toplumsal olaylara müdahale edebilmektedir. Emniyet güçleri ile göstericilerin karşı karşıya gelerek istenmeyen olayların önlenmesinde büyük rol oynamaktadır'' şeklinde konuştu.
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GÜVENLİKTE YENİ DÖNEM
Amerikan ve İngiliz ordusuna 42 yıldır çelik yelek sağlayan İngiltere Manchester’daki Body Armour fabrikasını satın alarak adını duyuran yüzde 100 Türk sermayeli Canovate Group, fuarda CAN@Scann İnsan Tarama Sistemini görücüye çıkardı. Sistem, yoğun insan geçiş trafiği olan havaalanları, tren garları, otobüs terminalleri gibi riskli bölgeler statüsündeki alanlarda ve yüksek güvenliğin önem arz ettiği VIP bina girişlerinde, çevrede yürüyen insanlar üzerinde çok hassas güvenlik taraması yapabiliyor.
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TSK 24 TANE BİRDEN SİPARİŞ VERDİ
Kanat ve gövde altında milli mühimmatlardan Roketsan tarafından geliştirilen Cirit, UMTAS füzeleri ile HGK-3, KGK-82 gibi bombaları taşıyabilen uçağın ilk testi geçen ay başarıyla tamamlanmıştı. Test aşamasının hızla tamamlanmasından sonra Kara Kuvvetleri için üretim başlayacak.
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Taarruz helikopterlerine göre çok daha hızlı olan Hürkuş, F-16’larla yapılan operasyonların daha düşük maliyetlerle gerçekleştirilmesini sağlayacak. 12 uçağın teslimatından sonra ikinci 12 uçaklık paketin de kesin siparişe çevrilmesi hedefleniyor.
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Tek motorlu, turboprop motorlu bu tür savaş uçakları, pahalı uçaklar alamayan veya operasyon maliyetlerini düşük tutmak isteyen ülkeler tarafından tercih ediliyor. Pilotajı kolay olan bu uçaklar, uçuş eğitimlerinde de kullanılıyor. Hürkuş’un rakipleri arasında Amerikan T-6 Texan II ve Brezilyalı Emrbraer Super Tucano uçakları bulunuyor.
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TÜRK MÜHENDİSLER TASARLADI
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Proje Geçen yıl Hürkuş’un ilk modeli ‘A’, Avrupa Havacılık ve Uzay Ajansı EASA’dan onay olan ilk Türk hava aracı olmuştu.
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Halen TAI, Hürkuş’un ‘B’ olarak Hava Kuvvetleri başlangıç eğitim uçağı olarak 15 adetlik siparişi imal ediyor. Bu uçakların teslimatları, önümüzdeki yıl haziran ayından bu yılın sonuna çekilmesi planlanıyor
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VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
ASELSAN, günümüzün muharebe sahası ihtiyaçlarını en ileri derecede karşılamak üzere yeni nesil zırhlı muharebe sistemi geliştirdi. "Korhan" adı verilen sistem 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2017) yerli ve yabancı katılımcılara tanıtılacak. Yüksek ateş gücüne sahip olan, gelişmiş hedef tespit ve takip sistemleriyle donatılan Korhan, son teknoloji ürünü kendini koruma ve çevresel farkındalık sistemleriyle kullanıcı ve sistem bekasını en üst seviyede sağlayabiliyor. Açık ve genişletilebilir mimarisi sayesinde sisteme, gelecek dönem ortaya çıkacak ihtiyaçlara yönelik güncelleme ve ilaveler milli olanaklarla yapılabilecek.
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Korhan sisteminde ana silah olarak yüksek atım hızına sahip 35 milimetre top kullanılıyor. Söz konusu topun üretimi milli imkanlarla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yapılıyor. Sistem ayrıca ASELSAN tarafından yurt içinde geliştirilmiş olan ve herhangi bir dış bağımlılık olmaksızın Türkiye'de üretilen 35 milimetre parçacıklı mühimmatı kullanma kabiliyetine sahip bulunuyor. Korhan, akıllı mühimmat kullanımı yoluyla sütre arkasında bulunan hedeflere karşı yüksek etkinlik gösteriyor. Sistem, kendisine ve içinde bulunduğu birliğe karşı tehdit oluşturan helikopterler, uçaklar ve insansız hava araçlarına karşı da öz savunmasını yapabiliyor.
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Korhan, 360 derece çevresel farkındalık sağlayan panoramik görüş sistemi, silaha bağımlı nişancı ve bağımsız komutan görüş sistemleri, silah sistemine entegre olarak görev yapacak uydu tipi mini insansız hava aracıyla (MİHA) muharebe sahasına tam hakimiyet ve düşmana karşı üstünlük sağlayacak. Korhan, günümüzün muharebe alanının yoğun iletişim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil haberleşme sistemleriyle donatıldı. Sistem aynı zamanda müşterek görev icra edeceği unsurlar ile eşgüdüm sağlanması için komuta kontrol ağı içinde görev icrasına yönelik tüm yetenekleri barındırıyor.
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TSK İLK KEZ KULLANACAK ÇOK DİKKAT ÇEKECEK
Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ (STM), son çalışmalarıyla Türkiye'yi insansız hava aracı teknolojisinde farklı bir noktaya taşıyacak. Şirket, Türkiye'de ilk olan kamikaze ve gözetleme maksatlı otonom drone sistemlerini 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergileyecek.
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HEM KEŞİF YAPIYOR HEM KAMİKAZE
Asimetrik harp ve terörle mücadele operasyonlarının en kritik ekipmanlarından biri olmaya aday Alpagu, eski Türkçe'de "tek başına düşmana saldıran yiğit" anlamını taşıyor. Otonom veya manuel kullanılabilen Alpagu'nun Togan ve Kargu'dan farkı, sabit kanatlı olması ve bir lançerden fırlatılabilmesi.
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Özel tasarımı sayesinde hafif ve kompakt bir yapıya sahip olan Alpagu, tek kişi tarafından azami 45 saniyede kullanıma hazır hale getirilebiliyor. Kamikaze görevinin yanı sıra keşif ve gözetleme de yapabilen Alpagu'nun taşıdığı patlayıcı, sahada başka bir patlayıcıyla değiştirilebiliyor. Tamamen özgün geliştirilen ve gerçek zamanlı görüntü işlemeyle derin öğrenme algoritmalarının kullanıldığı Alpagu'nun, IDEF 2017'nin en dikkati çekici ürünlerinden biri olması bekleniyor.
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DÖNER KANATLI KAMİKAZE KARGU
"Dağ başındaki gözlem kulesi" ve "Atmaca" anlamlarına gelen STM'nin bir diğer ürünü Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve hareketli hedeflere yönelik kamikaze özellikleriyle öne çıkıyor.
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Gece ve gündüz operasyonel faaliyetler için geliştirilen döner kanatlı Kargu, operasyon sahasında çok kısa sürede göreve hazır hale getirilerek tali zararları en aza indirecek şekilde hassas vuruş yapabiliyor. Alpagu’da olduğu gibi otonom veya uzaktan kumandayla kullanılabilen Kargu’nun mühimmatı da arazide kolaylıkla değiştirilebiliyor. Lazer mesafe bulucu, görev iptal, acil imha gibi özelliklere de sahip olan Kargu'nun, asimetrik harp ve sınır güvenliği alanlarında ön plana çıkması bekleniyor.
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TAI'NİN HELİKOPTERİ T-625'TEN İLK GÖRÜNTÜLER
Gazete Habertürk yazarı Güntay Şimşek, TAI’nın özgün tasarımı olan genel maksat helikopteri T-625'i görüntüledi.
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Silahlı ve silahsız versiyonlarıyla insansız hava aracı (İHA) ANKA, eğitim ve hafif sınıf saldırı uçağı Hürkuş, taaruz ve taktik helikopteri T129 ATAK, şu an Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ-TAI) gökyüzünde süzülen 3 eseri olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 1 yıl sonra ise bunlara bir de TAI’nin özgün tasarımı olan genel maksat helikopteri T-625 eklenecek.
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12 YOLCU, 2 PİLOTLA UÇACAK
Çift motorlu, özgün, genel maksat helikopteri olarak tasarlanan T-625’in başta VIP olmak üzere ambulans, arama-kurtarma gibi birçok versiyonlarının geliştirilmesi söz konusu. Helikopterin hizmete girmesinden sonra ise sivil modellerine, askeri amaçlı olarak kullanılacak tiplerinin de ekleneceği belirtildi.
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Tasarımını ve üretimini TUSAŞ'ın geliştirdiği "ilk Türk helikopteri" T-625, İstanbul'da 9 Mayıs'ta kapılarını açacak IDEF Savunma ve Havacılık Fuarı'nda ilk kez kamuoyu önüne çıkacak.
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YERLİ FÜZE 'KAAN' GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR!
Türkiye'nin ulusal füze ve roket programlarına öncülük eden ROKETSAN'ın yerli KAAN füzesi ve silah sistemi, ilk kez sergilenecek.
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13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF) sergilenecek olan KAAN silah sistemi, uzun menzili ve yoğun ateş yeteneğiyle caydırıcı güç olacak. Sistem, gece ve gündüz, her türlü hava ve arazi şartlarında, yüksek öncelikli hedefler üzerine yoğun ateş açarak manevra birliklerine etkin destek sağlıyor.
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DÜŞMAN HEDEFLERİ LAZERLE ETKİSİZ HALE GETİRECEK!
ASELSAN'ın testlerdeki başarılı performansıyla dikkati çeken Lazer Savunma Sistemi sayesinde, hedefler yüksek hassasiyetle ve kısa sürede etkisiz hale getirilecek .Şirket, ortaya çıkan yeni tehdit ve ihtiyaçları dikkate alarak silah sistemleri konusundaki ürünlerini çeşitlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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Bu çabalar kapsamında, sahip olduğu yerli lazer teknolojisi ile silah sistemlerindeki kabiliyetlerini birleştiren ASELSAN, geleceğin savunma sistemini oluşturma konusunda büyük bir adım atarak Lazer Savunma Sistemi geliştirdi.Testlerdeki başarılı performansıyla dikkati çeken ve insansız hava aracını lazerle etkisiz hale getiren söz konusu sistem, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergilenecek.
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Sistem, kritik tesislere yönlendirilmiş mini ve mikro insansız hava aracı tehditlerine, el yapımı patlayıcılara ve yol kenarındaki şüpheli unsurlara karşı tasarlandı. Lazer Savunma Sistemi'nin, enerji santralleri, hava alanları, sınır karakolları, karargah binaları ve konvoy geçiş güzergahlarının güvenliğini sağlamakta kullanılabileceği değerlendiriliyor.
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Sistem, yüksek lazer çıkış gücüne sahip fiber lazer kaynağı, odaklayıcı atış kontrolcüsü, kızılötesi/gündüz kamera, lazer mesafe ölçüm cihazı, yönlendirme birimi, ilgili güç/kontrol elektronikleri, yazılımlar, soğutma ve güç üretme/depolama alt bileşenlerinden oluşuyor.
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Sistemde bulunan fiber lazer kaynağı (ASELFİBER ailesi ürün grubu), Odağı Değişken Atış Kontrolcüsü (ODAK), kızılötesi/gündüz kamera (DÖRTGÖZ), lazer mesafe ölçüm cihazı (MRLR), yönlendirme birimi ve ilgili tüm mekatronik, yazılım, donanım tasarımları ve üretimleri ASELSAN imzası taşıyor. ASELFİBER ailesi ürün grubu 1 mikrometre dalga boyu bandında, yüksek verimli bir lazer kaynağı olarak görev yapıyor.
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ODAK ise 50 metreden başlayarak 1 kilometrenin üzerinde otonom olarak hızla ayarlanabilen bir mimaride tasarlandı.Lazer Savunma Sistemi'nde, fiber lazer kaynağı tarafından üretilen yüksek güçlü lazeri yatay-dikey eksende hareket eden stabilize bir platform üzerinden hedef yönlendirilebiliyor.
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Stabilize platform, hedefin tespit ve takip fonksiyonlarını yerine getirmek üzere termal kamera ve gündüz görüş kamerası gibi elektro-optik birimleri de bünyesinde barındırıyor. Sistem, elektro-optik birimlerin kamera görüntüleri üzerinden tehditleri otomatik olarak takip altına alıyor ve gönderdiği yüksek güçlü lazer ışınla tehditlerin bertaraf edilmesini sağlıyor.
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TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ YENİ GÖZÜ!
Türkiye'nin ilk milli mikro gözlem uydusu olan Lagari uydusu, sahada taktik görüntü ihtiyacının yakın gerçek zamanlı karşılanması, genel haritalama, orman ve bitki örtüsünün takibi, doğal afet takibi gibi keşif gözetlemesi yapacak. Renkli ve nokta/şerit görüntü alma kabiliyetlerine sahip, yeni nesil elektro-optik kamera taşıyan Lagari, uzay teknolojisinde boşlukları dolduracak olan tamamlayıcı uydu kategorisinde ilk milli yatırım olma özelliğini taşıyor.
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Konuyla ilgili görüşlerini aktaran STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, Lagari'nin tasarımı ve kabiliyetleriyle çok inovatif bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Uzay endüstrisinin geleceği küçük, ucuz, fırlatması kolay ve özel görevleri yerine getirebilen küçük uydularda olacak. Uzay konusunda dünyada lider olan ülkelere baktığımız zaman bu trendi yakinen görmek mümkün.
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STM olarak ülkemizin bu konudaki açığını kapatmak için uzun zamandır küçük uydular üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda milli olarak geliştirdiğimiz Lagari isimli küçük gözlem uydusunu ilk defa IDEF savunma fuarında sergileyeceğiz. Takım uydu şeklinde çalışmalarını amaçladığımız bu yeni konsept ile uydulardan hızlı ve yüksek çözünürlükte görüntü almak mümkün olacak" dedi.
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Uzay alanında çalışma yapan saygın birçok kurum ve kuruluş tarafından ilk roketli uzay uçuşunu gerçekleştiren kişi olarak kabul edilen Lagari Hasan Çelebi'den adını alan uydunun, 2019 yılında uzayda göreve başlaması planlanıyor. Lagari, 'Mikro Uydu' kategorisinde, 60-65 kg ağırlıkta hedeflenen çözünürlükte görüntü sağlaması ile bu konuda dünyadaki ilklerden biri olacak.
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İLK KEZ FUARDA SERGİLENECEKLER
9-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) görücüye çıkacak ürünler belli olmaya başladı. Savunma sanayinde faaliyet gösteren firmalar yeni araçlarını fuarda ilgililerin beğenisine sunacaklar.
İşte fuarda ilk kez yüzünü gösterecek araç ve silahlardan bazıları...
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YENİ BİR ÇAĞ AÇACAK!
Nurol Makina, "kendi sınıfında yeni bir çağ açacağı" belirtilen yeni 4x4 zırhlı aracını ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. Şirket, 9-12 Mayıs'ta gezilebilecek fuarda "NMS" adıyla yeni bir 4x4 zırhlı aracın tanıtımını gerçekleştirecek.
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Prototip aşamasındaki aracın kendi sınıfında yeni bir çağ açacağı, geliştirilerek ileride pek çok yenilikle donatılacağı belirtildi.
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Firmanın özgün olarak ürettiği askeri şasi üzerine tasarlanan araç, bağımsız süspansiyonlu, sürekli 4 çeker, kendinden CTIS (merkezi lastik şişirme) sistemine sahip bulunuyor.
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Ağırlığı 8 ton olan araç, 4 tonluk taşıma yapabiliyor. Birçok koruma standartlarına sahip araç, kullanıcı isteklerine bağlı olarak, ilave zırhla daha yüksek koruma seviyelerine çıkartılabiliyor. Aracın mayın koruma seviyesi teker ve göbek altında 6 kilogram TNT patlamaya dayanabilecek şekilde tasarlandı.
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Aracın diğer bir özelliği ise aynı gövde üzerinde çeşitli değişiklikler yapılabilmesine imkan tanıyor olması. Araç personel taşıyıcı olarak üretilmiş olsa dahi sonradan arka kısmı açık ve kapalı kasa haline dönüştürülebiliyor. Dönüş yarıçapının 6 metre olmasının meskun mahal operasyonlarında avantaj sağladığı belirtiliyor.
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YENİ VERSİYON ILGAZ
Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine giren Ilgaz aracının ikinci versiyonu Ilgaz 2 Zırhlı İç Güvenlik Aracı da IDEF'te ilk kez sergilenecek. Araç, kullanıcı ihtiyaçlarına göre yenilenmiş haliyle fuarda boy gösterecek.
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ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICI
Firmanın ilk kez görücüye çıkaracağı bir diğer ürün Ejder Kunter Zırhlı Personel Taşıyıcı olacak. Araç, güvenlik güçlerinin hizmetindeki Ejder TOMA araçlarıyla kullanılabilecek konseptte tasarlandı. Zırhlı personel taşıyıcı araç, Ejder TOMA ile birlikte sergilenecek.
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AMİRAL GEMİSİ EJDER YALÇIN
Fuarda, geçtiğimiz aylarda ilk ihracatı bir Kuzey Afrika ülkesine yapılan ve Nurol Makina'nın amiral gemisi olan Ejder Yalçın 4x4 TaktikTekerlekli Zırhlı Aracı (TTZA) da yer alacak.
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Sınıfında en yüksek balistik ve mayın korumaya sahip zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın TTZA, yüksek güvenlik riski taşıyan muharebe alanlarında silahlı kuvvetler ve güvenlik güçlerine taktik anlamda üstünlük sağlıyor.
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SAVUNMADA YERLİ ARAÇ HEYECANI
Savunma sanayisi alanında yerli araçlarla ön plana çıkan BMC, gelecek hafta düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda uçakla taşınabilecek yeni zırhlı aracını görücüye çıkaracak.
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KİRPİ'NİN KÜÇÜK KARDEŞLERİ DE SERGİLENECEK
BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda sergilenecek Vuran ve Amazon adlı zırhlı araçların testlerinin bitme aşamasında olduğunu, yılın ikinci yarısında seri üretime geçileceğini anlattı. Vuran ve Amazon'un zırhlı araç Kirpi'nin küçük versiyonları olduğunu anlatan Denkdemir, Kirpi'nin 12, Vuran'ın 9, Amazon'un ise 7 kişilik olduğunu dile getirdi.
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Denkdemir, "ailenin küçük fertlerinin" şehir içinde kullanım potansiyeli taşıdığını, daha çevik ve kıvrak olduğunu kaydederek, "Tek bir araçla bu hayat dönmüyor. Büyük ve küçük araçları yan yana getirip bir aile kurduğunuzda ordunun, polisin ihtiyaçları tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla bunları Türk ve Katar ordusunun hizmetine bu sene sunmuş oluyoruz." dedi.Fuarda Kirpi, Vuran ve Amazon'un yanı sıra, Kirpi'nin Tunus ordusu için ambulans olanı şeklinde üretilen modelinin de yer alacağını kaydeden Denkdemir, bu araçta da bütün koruma faktörlerinin bulunduğuna dikkati çekti.
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YENİ ARACIN MAKETİ GÖRÜLEBİLECEK
Denkdemir, fuarda yeni araçlarını da tanıtacaklarını belirterek şöyle devam etti:
"Bu araç Katar ordusunun çok ciddi miktarda alacağı, adını henüz koymadığımız, yeni lansmanını yapacağımız bir araç. Katar ordusuna özel, sıfırdan, yeni tasarım olarak, yerli, milli, Türk mühendisliğiyle imal ediliyor. 2018 başında seri üretime girecek. Bu araç daha ziyade kargo uçaklarından paraşütle atılıp, paraşütle yere inip, indiği yerden harekete geçebilen, dünyada çok az örneği olan özel bir araç. Türkiye'de ilk defa mühendisliği yapılacak bir araç. Şu anda çalışmalarını başlattık. Yıl sonuna kadar tamamlanacak bir araçtır. Fuarda prototipin bir ön safhası olan mockup (model) dediğimiz büyütülmüş maket görecek müşterilerimiz. Henüz prototipi tamamlanmadı, sonbahar gibi tamamlanır diye tahmin ediyorum. BMC çalışanlarıyla, arkamızda devletimizin gücüyle, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle bir milli yürüyüşe çıktık."
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"HER FUAR BİR HAZIRLIK"
Bütün ülkelerden katılımın sağlandığı IDEF'in dünyanın en büyük 3-4 savunma sanayi fuarından birisi olduğunu kaydeden Denkdemir, "BMC artık araç kalitesiyle dünya ligine girdi. Dolayısıyla fuarın uluslararası arenadaki en önemli oyuncularından biriyiz. Fuarda 5 ürünümüzün hepsi kendine has ürün." ifadelerini kullandı.
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Denkdemir, BMC'nin fuarlara "şu kadar mal satalım" diye bakmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu, nefesinizin yetmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk. BMC'nin 2025 yılı ciro hedefi 5 milyar dolar. Bunun da yüzde 50'si ihracat olacak. 2025 yılına geldiğimizde yıllık 2-2,5 milyar dolar ihracat gücü olan bir BMC hayal ediyoruz. Bugün bunun aşağı yukarı 20'de birindeyiz. Yıllık 100 milyon dolarlar mertebesinde bir ihracat potansiyeli taşıyor BMC şu an. Buradan oraya kadar bir yolculuğumuz olacak. Her fuar bunun için bir hazırlık."
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SAVUNMADA 'MENTAP' HAMLESİ
TÜMOSAN tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre MENTAP ürün ailesi hafif, orta ve ağır araçlardan oluşacak ve ürün ailesinin tamamında Tümosan tarafından geliştirilen yeni nesil dizel motor, şanzıman, transfer kutusu ve yürür aksam ile özgün elektronik sistemler kullanılacak.
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Tüm araçlarda yüzde 100'e yakın yerlilik oranı sağlanacağı gibi tasarımlar, yurtdışından herhangi bir teknik destek almaksızın Tümosan'ın AR-GE imkanlarıyla yapılacak.
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HIZIR VE KHAN ÜRETİME HAZIR
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Katmerciler tarafından üretilen 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve zırhlı ambulans 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) sergilenecek. Zırhlı araçlar "HIZIR" ve "KHAN" yol ve performans testleri başarıyla tamamladı ve üretime hazır hale getirildi.
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Segmentinin en güçlü muharebe aracı "HIZIR"ın lansmanı 3. High-Tech Port by MÜSİAD Fuarı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.
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"HIZIR", Türk savunma sanayisinde sınıfının en yüksek motor gücüne sahip, taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı olarak dikkati çekiyor.
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Araç, NATO standartlarında, 4x4 konfigürasyonunda, manevra gücü yüksek, güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildi.
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Balistik açıdan güçlendirilmiş, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma seviyesine sahip "HIZIR", kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı.
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"HIZIR", komuta kontrol aracı, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer aracı, silah taşıyıcı araç (çeşitli silah sistemlerinin kolay entegrasyonu), ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı olarak çeşitli konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç niteliğinde bulunuyor.
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ARAÇ 9 PERSONEL KAPASİTELİ
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"KHAN" ise balistik korumalı, el bombalarına karşı yüksek güvenlik sağlayan, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ailesinin ilk üyesini oluşturuyor.
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8 personel taşıma kapasiteli araç, hızlı, dinamik, çok yönlü, bakım kolaylığı sağlayan özellikleriyle dikkati çekiyor.
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Araç, Toyota Land Cruiser şasisi üzerinde, yüksek balistik koruma sağlayan monokok zırh çeliği gövdeye sahip.
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Kırsal ve kentsel her türlü iklim koşullarında operasyonlar için iç güvenlik güçlerinin tüm gereksinimlerini karşılayabiliyor.
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KHAN'ın da yol ve performans testleri başarıyla tamamladı ve üretime hazır hale getirildi.
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"Hızır" ve "Khan" tamamen Katmerciler Ar-Ge Merkezi'nde geliştirildi.
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DÜŞMANIN KORKULU RÜYASI "YAVUZ" GELİYOR!
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve terörle mücadelede etkin olarak kullandığı obüs ailesine yeni bir üye ekleniyor. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 milimetre silah sistemi geliştirme projesi sonunda Yavuz obüs sistemini üretti.
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Obüs sistemini ilk kez IDEF'te sergileyeceklerini açıklayan MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, bu üründe mobiliteyi, hareketliliği ön plana çıkartan bir araç üstü top uygulamasının gerçekleştirildiğini anlattı. Taşkın, şunları kaydetti:
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