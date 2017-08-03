İŞ-YAŞAM

Yerli drone silahı Avrupa yolunda

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37

Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahını üreten Harp Arge, uluslararası pazar için yeni bir model geliştirdi. Dayanıklı ve hafif malzemeden üretilen yeni model Drone Savar, kullanıcı tarafından kişiselleştirilebiliyor, katlanma özelliğiyle kolay taşınabiliyor, batarya ömrü ise 1,5 saati buluyor

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    Savunma sanayisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olduğu değerlendirilen insansız sistemler ve bu sistemlerin önlemleri, elektronik harp ve robotik alanlarına yoğunlaşan Harp Arge şirketi, kamuoyuna duyurulan ilk ürünü Drone Savar'ı geliştirmeye devam ediyor.

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    Şirket, bu çabalar kapsamında uluslararası pazarlar için yeni bir model geliştirdi. Yeni Drone Savar silahının ana gövdesi, en dayanıklı ve hafif malzemelerden biri olan karbon fiber kompozit malzemeden üretildi. Silahın kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilmesi için dünya standardı olan 22 mm picatiny ray sistemi tüm silah çevresine uygulandı.

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    Taşıma kolaylığı için katlanabilir dipçik ve katlanabilir elcik eklenen Drone Savar'ın elektronik sistemleri de askeri bir çantayla sunuluyor. Açık bırakılma ve olası tehlikeli durumlar karşısında otomatik olarak devreye giren güvenlik kartı sayesinde arıza ihtimali de düşürülen Drone Savar'ın batarya ömrü de 1,5 saate çıkarıldı. Milli yazılım altyapısıyla geliştirilen silahta kullanılan parçalar da yerli alt yükleniciler tarafından üretiliyor.

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    Harp Arge Genel Koordinatörü Aytekin Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından aldıkları yoğun talep nedeniyle Koza İnşaat ve Savunma Sanayii ile pazarlama çalışmaları için ortaklık yaptıklarını söyledi.

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    Koza İnşaat ve Savunma Sanayii'nin, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine aktif olarak Drone Savar'ı pazarladığını ifade eden Güçlü, "Şu ana kadar ilgili ülkelerde demo çalışmaları gerçekleştirdik. Çok başarılı geri dönüşler aldık. Mevcut durumda demo taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Avrupa'dan da bir ülkeden seri üretimin ilgili ülkede yapılması ve teknoloji transferi konularında çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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