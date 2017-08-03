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YENİ ARACIN MAKETİ GÖRÜLEBİLECEK

Denkdemir, fuarda yeni araçlarını da tanıtacaklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu araç Katar ordusunun çok ciddi miktarda alacağı, adını henüz koymadığımız, yeni lansmanını yapacağımız bir araç. Katar ordusuna özel, sıfırdan, yeni tasarım olarak, yerli, milli, Türk mühendisliğiyle imal ediliyor. 2018 başında seri üretime girecek. Bu araç daha ziyade kargo uçaklarından paraşütle atılıp, paraşütle yere inip, indiği yerden harekete geçebilen, dünyada çok az örneği olan özel bir araç. Türkiye'de ilk defa mühendisliği yapılacak bir araç. Şu anda çalışmalarını başlattık. Yıl sonuna kadar tamamlanacak bir araçtır. Fuarda prototipin bir ön safhası olan mockup (model) dediğimiz büyütülmüş maket görecek müşterilerimiz. Henüz prototipi tamamlanmadı, sonbahar gibi tamamlanır diye tahmin ediyorum. BMC çalışanlarıyla, arkamızda devletimizin gücüyle, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle bir milli yürüyüşe çıktık."