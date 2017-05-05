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Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin, 1915 Çanakkale Köprüsü dahil olmak üzere Malkara-Çanakkale kesiminin yapımı amacıyla, bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:09:40 Güncelleme: 09:25:44 AA

Öte yandan enerji projeleri nedeniyle bazı taşınmazlar için de acele kamulaştırılması kararı alındı. Söz konusu kamulaştırmalara ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir, Gaziantep, Zonguldak ve Ordu illerinde tesis edilecek regülatör ve santraller ile Manisa ve Tokat illerinde tesis edilecek rüzgar enerjisi santrallerinin yapımı amacıyla bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca 2017 Yatırım Programında yer alan "Lojistik Merkezi Kurulması Projesi" kapsamındaki Palandöken Lojistik Merkezi karayolu bağlantı yolu işinin yapımı amacıyla Erzurum'un Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki bazı taşınmazların da TCDD Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bu arada Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Kütahya merkezdeki Parmakören mahallesinde yer alan 109 taşınmazın özelleştirilmesi için yapılacak ihalelere ilişkin şartname ve tanıtım dokümanı alınması için bugün sona eren son başvuru tarihi, 18 Mayıs 2017 perşembe mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

 

 

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