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Terör olayları sebebiyle zarar görenlerin kredi ödemeleri ertelendi

Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kredi çeken ve zarar gören çiftçinin kredi borçları 1 yıl süre ile ertelendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımladı

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:24:25 Güncelleme: 09:26:55 HABERTURK.COM

Bazı illerimizde yaşanan terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının ertelenmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde 2016 yılında yaşanan terör olayları sebebi ile zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olan tüzel kişi üreticilerinin, düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kredi borçlarının ertelenmesine karar verildi.

Gerçek ve tüzel kişilerden ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri ve seraları en az yüzde 30 oranında zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin kredileri, taksitleri, tarımsal kredi borçları bir yıl süreyle ertelendi.

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