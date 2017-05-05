İŞ-YAŞAM

Gümüşlerin kilosu 1 euro

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:45:24 AA

Bursa'nın İznik gölünde her gün yakalanan tonlarca gümüş balığı Avrupa'ya ihraç ediliyor. Sürüler halinde gezerken ağlara takılan gümüşlerin kilosu 1 euro satılıyor.

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    Yılda 4 ay yakalanan gümüş balığı avı başladı. Sadece Avrupa'da tüketilen gümüş balıkları İznik gölünde adeta kaynıyor. 

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    Göl kıyısında sürüler halinde gezen minik gümüş balıklarını yakalamak için İznikli balıkçılar seferber oluyor. 

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    Balıkçılar, göl kıyısını ağlarla çevirip tonlarca gümüş balığını yarım saatte yakalıyor. 

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    Balıkçılar, daha sonra gelen balık tüccarlarına tonunu 2 bin liradan satıyor. 

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    Tüccarlar da kilosunu 1 eurodan İtalya, İspanya, Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    1 yıl arayla avlanmasına izin verilmeli. aksi halde popülasyon sıfırlanacaktır.
  • Misafir 26 dakika önce
    15 tondan 5 tona düşmüş , bu hızla çekerseniz birkaç yıl sonra da sıfır çekersiniz ......
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