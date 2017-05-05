Gümüşlerin kilosu 1 euro

Yılda 4 ay yakalanan gümüş balığı avı başladı. Sadece Avrupa'da tüketilen gümüş balıkları İznik gölünde adeta kaynıyor.
Göl kıyısında sürüler halinde gezen minik gümüş balıklarını yakalamak için İznikli balıkçılar seferber oluyor.
Balıkçılar, göl kıyısını ağlarla çevirip tonlarca gümüş balığını yarım saatte yakalıyor.
Balıkçılar, daha sonra gelen balık tüccarlarına tonunu 2 bin liradan satıyor.
Tüccarlar da kilosunu 1 eurodan İtalya, İspanya, Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.