Elektrikte serbest tüketici sayısı 4 milyona yaklaştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 82 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen aboneler, elektriğini istediği tedarikçiden alabiliyor.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, nisanda serbest tüketici sayısının en fazla olduğu il, 981 bin 329 aboneyle İstanbul oldu. Geçen ay İstanbul'un Avrupa yakasında 643 bin 515, Asya yakasında ise 337 bin 814 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 358 bin 211 serbest tüketiciyle İzmir ve 308 bin 919 aboneyle Antalya takip etti.

Türkiye'de serbest tüketici abone sayısı geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 9 artarak 3 milyon 897 bin 991'e yükseldi. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 2 milyon 495 bin 896 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri, 1 milyon 286 bin 649 abone ile ticarethaneler izledi.