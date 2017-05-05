Bakan Çelik: Süt tozu, meyve-sebze satmaya Çin'e gideceğiz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de 190'ın üzerinde peynir çeşidi bulunduğunu belirterek, "190'ın üzerinde peynir çeşidi olan bir ülkenin ürünlerinin dünya piyasalarında yeteri kadar yer bulmadığını tespit ettik. O halde yapmamız gerekenler var" dedi. Çelik, Çanakkale'de düzenlenen Ulusal Peynir Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, süt ve süt ürünlerinin tarımın en önemli alt sektörlerinden olduğunu vurguladı.

Dünya'nın haberine göre, her şeyin modasının geçtiğini, çağların değiştiğini fakat ne olursa olsun tarımın öneminin hiçbir zaman değişmediğini anlatan Çelik, "Türkiye'de 19 milyon ton süt üretimi gerçekleşiyor. Bunun yarısı, yaklaşık 9 milyon tonu sanayide işleniyor ve 5 milyon ton sütle de 660 bin ton peynir elde ediyoruz. Bu çalıştay, bu kapsamda çizebileceğimiz potansiyelimiz açısından son derece önemli. 46 bin ton peynir ihracatı, 10 bin ton da peynir ithalatı gerçekleştiriyoruz. İhracatımızla 150 milyon dolarlık bir değer elde ediyoruz" dedi.

Çelik, potansiyele göre ihracatın yeterli düzeyde olmadığına dikkati çekerek, "Bu potansiyelin daha çok ihracat, pazarlarda daha çok yer alması gerektiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. 190'ın üzerinde peynir çeşidi olan Türkiye'nin ürünlerinin dünya piyasalarında yeteri kadar yer bulmadığını da tespit ettik. O halde yapmamız gerekenler var" ifadelerini kullandı.

Bu konuda markalaşmanın önemine değinen Çelik, ürünlere coğrafi işaretleme yapılması için zaman kaybedilmemesi gerektiğini bildirdi. Kimyasallarla fazla haşır neşir olan toprağın sofralara yansımasının, insanları hastanelere taşıdığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti: "Bu çerçevede, Peynir Üretim Tebliği'ni 2015'te yayınladık. Geçtiğimiz ayda da çiğ sütün marketlerde nasıl satılabileceğiyle ilgili bir tebliğ yayınladık."

"ÇİN PAZARINA ÜRÜN VERMENİN YOLLARI ARANACAK"

Tarıma bakışta değişime ihtiyaç olduğunu ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık uluslararası pazarlarda, ekmek ağızda değil, aslanın midesinde. Oradan da pazar payı alacaksınız. Nasıl alacaksınız? Peynir, süt, süt tozu, bitkisel ürünler, meyveler, sebzeler, nasıl dünya pazarlarında nasıl yer alacak? Yer alabilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak iş forumları başlattık ve 6 ülkeyle iş formu yaptık. Nedir iş forumu? Gidiyorsunuz İran'da 250-300 işadamımızla, onlardan da 250-300 işadamı katılıyor ve birlikte imkanlarınız neyse konuşuluyor, paylaşılıyor ve bağlantılar kuruluyor. Bu iş forumlarının sonuncusunu Afrika kıtasıyla yaptık."

Afrika'nın tarımda çok geride olduğunu ve Türkiye'nin deneyimlerine ihtiyaç duyduğunu aktaran Çelik, "Afrika ülkelerine eğer bizim iş adamlarımız, el atabilse hem üretim hem pazara mal sürme konusunda son derece büyük imkanlar var. Üretebilirsiniz ama pazarınız yoksa bir şey ifade etmez" dedi.

Çelik, mayıs ayı içinde Çin'e gideceğine de değinerek, Çin pazarına süt tozu, meyve ve sebze vermenin yollarını arayacaklarını söyledi.