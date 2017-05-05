ChemChina Syngenta
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ChemChina Syngenta’yı alıyor

Çinli kimsayal madde üreticisi ChemChina İsviçreli tarım ilacı ve tohumculuk şirketi Syngenta'yı 43 milyar dolara satın almak için Syngenta hissedarlarından onay aldı. Bu işlem Çinli bir şirketin yaptığı en büyük satın alma olacak.

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:31:20 Güncelleme: 11:01:23 Reuters

Çin devletinin en yeni tarım kimyasalları ve patent korumalı tohumları iç piyasada kullanıma açmak için başlattığı satın alma girişimi şirketler tarafından Şubat 2016'da açıklanmıştı.

Uluslararası tarım ilacı, tohum ve gübre üreticileri arasında son dönemde meydana gelen satın alma ve birleşmelerin son halkasını oluşturan bu işlem aynı zamanda Çinli bir şirketin yaptığı en büyük satın alma olacak.

Şirketlerin ortak açıklamasına göre Syngenta hissedarlarının yüzde 80.7'si satın almayı destekledi. ChemChina'nın yaptığı 
satın alma teklifi 465 dolar ile hisselerin dünkü kapanış fiyatı düzeyinde bulunuyor.

Syngenta'nın ürünleri 90'dan fazla ülkede satılıyor ve Acuron, Axial, Beacon ve Callisto en bilinen ürünlerini oluşturuyor.

Şirket aynı zamanda tahıl, mısır, pirinç, soya fasülyesi ve sebze tohumu üretiyor. Tarım kimyasalları ve tohumculuk sektöründeki dev şirketlerden Dow Chemical ve DuPont ile Bayer ve Monsanto'nun birleşme çalışmaları da devam ediyor.

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