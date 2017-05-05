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Kavak: Rusya'nın bize domates ithal etme zorunluluğu var

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kavak, Rusya'nın domates ithalatına uyguladığı kısıtlama kararını biraz yumuşatacağını düşündüğünü belirterek, "Rusya'nın bizim domatesimize ihtiyacı var." dedi

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:38:05 Güncelleme: 12:49:53 AA

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kavak, Türkiye ile Rusya'nın domates ve vize konusu dışındaki tüm kısıtlamaları karşılıklı olarak aynı anda kaldırma kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Önümüzdeki günlerde Rusya pazarını telafi edici bir takım pazarlar bulmaya çalışacaklarını anlatan Kavak, "Üreticiyi ürettiğinin satılacağı güvencesini vermek zorundayız. Psikolojik olarak 'ben ürettiğim ürünü rahatlıkla pazarlayabilirim' demeli. Bu güvenceyi alması gerekiyor." dedi.

"GEÇİŞ DÖNEMİ BİRAZ BİZİ YORABİLİR"

Kavak, Rusya'nın ana pazar olduğunu, ihracatın yaklaşık yüzde 40'ının buraya yapıldığını, bu pazarın yarattığı boşluğun da bir şekilde doldurulması gerektiğini ifade etti.

Mevcut pazarlardaki payı artıracaklarını aktaran Kavak, şöyle devam etti:

"Domateste mevcut pazarlarımızı koruyup oradaki ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarımız var. Bu biraz zaman alacak. Geçiş dönemi biraz bizi yorabilir ama bir şekilde aşmamız lazım. Ben Rusya'nın da bu kararını biraz yumuşatacağı düşüncesindeyim. Rusya'nın bizim domatesimize ihtiyacı var. Şu an oradaki üretim halkın ihtiyacını karşılayacak kapasitede değil. 4-5 yıla kadar bizden veya başka ülkeden domates ithal etme zorunluluğu var."

 

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