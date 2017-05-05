TVF Yönetim Kurulu Başkanı Bostan'dan önemli açıklamalar

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, bu yıl "Türkiye Geleceğini Yeniden Tasarlıyor" ana temasıyla gerçekleştirilen Forum İstanbul 2017'de, yarının "süper starı" olması umulan küçük firmalara yatırım yapıp yapmayacaklarına ilişkin, belli sektörlerde tasarımlara başladıklarını ifade etti.

Finansal teknoloji alanında Türkiye'de büyük fırsatlar olduğunu düşündüğünü, lojistik ve enerji alanlarında da fırsatlar olduğunu belirten Bostan, "Bunlara uluslararası arenadan çok ciddi ilgi var. Yani hem bizim paydaşlarımızdan hem de diğer şirketlerden büyük ilgi var. TVF'nın kurulmasındaki amaçlardan birisi de Türkiye'ye bir giriş kapısı açmak. Önümüzdeki dönemde farklı sektörlerdeki alanlarda hamlelerimiz olacak." şeklinde konuştu.

Mehmet Bostan, Türkiye'de güçlü bir bankacılık sisteminin olmasının kendilerine güç verdiğini ancak alternatif piyasaların gelişmesi, özellikle sermaye piyasalarına derinlik kazandırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

"HANGİ VARLIKLARIN TVF'YE DEVREDİLECEĞİ HUSUSU BAKANLAR KURULUNUN TAKDİRİNDE"

Eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Yıldırım Aktürk de Topkapı'da büyük bir servet yattığını belirterek, "TVF'nin devlet elindeki arazileri alabilecek bir kolaylığa kavuşmasını öneriyorum. Çünkü Kanal İstanbul gibi diğer bazı şeylerde, gayrimenkul esaslı olan stratejik projelerde ön ayak olabilmesi için böyle bir enstrümana ihtiyaç var." dedi.

Mehmet Bostan, Aktürk'ün önerisi üzerine, "Hazinenin statüsünü bilmiyorum ama hangi varlıkların TVF'ye devredileceği hususu Bakanlar Kurulunun takdirinde. O konuda benim bir şey söylemem doğru değil. Ama gayrimenkuller ile ilgili tespit önemli. Çünkü hakikaten orada büyük bir çalışma alanı var. Orada da menkulleştirme fırsatları çok büyük. Bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Borsaya Kote Ortalık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) Yönetim Kurulu Üyesi Sevdil Yıldırım ise Aktürk'ün önerisi üzerine, "Topkapı hazinesinin, fona alınmasının tam tersine çok negatif ve çok tehlikeli sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Yatırımcılar nihayetinde değer yaratma sürecine bakar." dedi.

"TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK, DİNAMİK VE SOFİSTİKE BİR EKONOMİ"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Yönetici Direktörü Jean-Patrick Marquet, EBRD'nin Türkiye'de çok büyük bir yatırımcı olduğunu belirterek, halihazırda Türkiye'ye 9 milyar avro yatırım yaptıklarını, bunun 2 milyar avrosunun yeni yatırımlar olduğunu bildirdi.

Marquet, Türkiye'nin çok büyük, dinamik ve sofistike bir ekonomi olduğunu vurgulayarak, "Maalesef büyük bir zafiyeti var. Sermaye piyasaları görece olarak yeterli derinlikte değil. Hem varlık açısından hem de hisse senetleri açısından. Dolayısıyla son 2 yıldır TL ile hisse senetlerine yatırım yapma gibi bir önceliğimiz oldu. Niçin? Türk şirketlerinin finansmanına katkıda bulunmak için bunu yaptık." şeklinde konuştu.