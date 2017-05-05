DenizBank’ın net kârı 558 milyon liraya ulaştı

DenizBank tarafından yapılan açıklamada, bankanın 31 Mart 2017 tarihli finansal tabloları açıklandı.

Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, 2017 yılı ilk çeyreğindeki net kârı 558 milyon lira, toplam aktifleri 143 milyar lira oldu. Bankanın mevduatı yüzde 28’lik artış ile 95 milyar liraya, toplam kredileri yüzde 27’lik artış ile 131,4 milyar liraya ve müşteri sayısı ise 2016’nın aynı dönemine kıyasla 1,3 milyon kişi artışla 10,6 milyona ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, "Türkiye'nin 81 ili ve yurt dışı dahil toplam 739 şube ve 15 bine yakın çalışan ile faaliyet gösteren bankamızın konsolide aktifleri 2017’nin ilk çeyreğinde yıllık yüzde 25 artarak 143 milyar TL’ye, net kârı ise yüzde 86 yükselerek 558 milyon TL'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bankanın mevcut şube ağını Anadolu ağırlıklı olarak büyütmeye devam edeceklerini aktaran Ateş, Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine erişilebilir hizmet sunmayı en önemli sorumlulukları arasında gördüklerini dile getirdi.

"TARIM KREDİLERİ 9.5 MİLYAR TL'YE ULAŞTI"

Hakan Ateş, 2017 yılına DenizBank’ın 20. yaşını kutlayacak olmanın heyecanıyla adım attıklarını belirterek, sürdürülebilir ekonomik büyümede stratejik role sahip KOBİ'lerin, tarım ve turizm sektörlerinde öncü faaliyetlerini devam ettirerek Türkiye'ye hizmet etmekten gurur duyduklarının altını çizdi.

KOBİ'lerin Türkiye ekonomisindeki yeri ve etkinliğini artırmayı sosyal sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini kaydeden Ateş, 1,4 milyonu aşkın KOBİ'ye doğrudan sağladıkları finansal destekle son üç yıldır bankacılık sektörünün çok üzerinde büyüdüklerini vurguladı.

Ateş, bankanın toplam kredileri içerisinde yüzde 21’lik paya sahip KOBİ’lere yaptıkları yatırımın güçlü yarınlar için taşıdığı öneme dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredi hizmetini 2017 yılının ilk çeyreğinde de tüm şubelerimizde KOBİ’lerimizin kullanımına sunmaya devam ettik. KOBİ'lerimizin düşük maliyetler ile finansmana erişebilmeleri amacıyla, 'Hayat nefes ile başlar' diyerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Bankası iş birliğinde hayata geçirdiğimiz 'Nefes Kredisi' projemizi sürdürdük. 2017’nin ilk çeyreği itibarıyla 'Nefes Kredisi'nden yaklaşık 11 bin müşterimiz faydalanırken, KOBİ'lerimiz KGF teminatlı krediler ile birlikte 6 milyar TL’lik kredi ile desteklendi. Ekonomik kalkınma için KOBİ'lerin gelişimi ve finansman ihtiyacına desteğin şart olduğu inancıyla, bu yöndeki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu her alanda aktif biçimde var olmayı sürdürdüklerini dile getiren Ateş, öncüsü oldukları tarım yolculuğunda 1,1 milyonu aşan üretici müşterileri, 9,5 milyar TL’ye ulaşan tarım kredileri ve özel bankalar arasında yüzde 40’a yaklaşan pazar payı ile DenizBank’ın liderliğini bu yıl da devam ettirdiğinin altını çizdi.

"RUSLARIN ATM'LERDEN RUBLE İLE İŞLEM YAPMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Ateş, diğer yandan 3 milyar dolarlık kredi ile turizmde liderliği sürdürdüklerine işaret ederek, sektörün yaşadığı zorlukları aşmak için tüm kaynakları ile yatırımcıların yanında yer aldıklarını kaydetti.

Sberbank, Türkiye ve Rusya Merkez Bankaları iş birliğiyle, ülkeler arasındaki dış ticarette yerel para birimlerinin kullanılmasının teşvik edilmesine yönelik bir sistemi uygulamaya koymak üzere çalıştıklarına dikkati çeken Ateş, "Söz konusu çalışma ile Rusların Türkiye'deki ATM'lerde tüm ödeme ve bankacılık operasyonlarında rubleyle işlem yapabilmesini sağlayacağız. Turizm sektörüne önemli ölçüde katkı sağlayacak bu proje kapsamında Rus turistler Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissedecek, yerel para birimleriyle alışveriş yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

Ateş, gündelik yaşantının merkezine dijitalleşme ve mobil kavramların yerleştiği bir dönemde, bu dönüşüme ayak uyduran değil, öncülük eden banka olma vizyonuyla faaliyet gösterdiklerini belirterek, "DenizBank, 2017 yılının ilk çeyreğinde de Türkiye’de dijitalleşmeyi şekillendiren öncülerden biri oldu.

Değişen tüketici ihtiyaçlarını temel alarak, insan hayatını kolaylaştırmak üzere dijital ürün ve hizmetler geliştiren bankamız, Accenture Dijitalleşme Endeksi’ne göre; Dijital Strateji, Dijital Operasyon Yetkinlik ve Dijital Hizmetler kriterlerinden oluşan Dijital Endeks Toplam Skoru’nda Türkiye’deki 23 öncü arasında yer alırken, yüzde 81'lik bankacılık sektörü ortalamasına karşılık yüzde 98’lik bir oran ile Dijital Hizmetler alanında Türkiye birincisi oldu." yorumunu yaptı.