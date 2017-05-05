İtalyan Rapsel büyümek için Türkiye'de yatırımı seçti

Başta Philippe Starck olmak üzere Hariri Hariri, Matteo Thun, Andree Putman, Dante Donegani, Giovanni Lauda, Shiro Kuramata, Adri Hazebroek gibi dünyanın önde gelen çok sayıda tasarımcısının imza attığı bir koleksiyona sahip olan Rapsel’in İstanbul Anadolu Yakası’nda açılan ilk mağazasının açılışı kapsamında Türkiye’ye gelen Aldo Provini; yaptıkları ortaklık, yatırım planları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

TÜRKİYE STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Uzun süredir Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Rusya’ya açılma planı ile Avrupa’da rekabetçi maliyet için bir arayış içerisinde olduklarını belirten Aldo Provini, “Bu iki planımızı da hayata geçirebilmek için Türkiye en doğru ülke. Çünkü çok stratejik bir konuma sahip. Bu nedenle bir Türk ortak arayışımız vardı. Yolumuz Ash Interni ile kesişti. Birlikte hedefimiz öncelikle Avrupa pazarında daha rekabetçi olabilmek ve Rapsel ürünlerini Türkiye’nin doğusundaki ülkelere ihraç etmek” dedi.

DÜZCE'DE ÜRETİM YAPACAĞIZ

Türkiye’nin üretim maliyetleri açısından da çok avantajlı bir ülke olduğunu vurgulayan Provini, “Dünya mobilya sektöründe üretim, rekabetçi maliyet arayışı nedeniyle Romanya, Bulgaristan, Çin, Hindistan gibi ülkelere kayıyor. Biz ise Türkiye’yi tercih ettik çünkü hem stratejik konumu hem de nitelikli ve yetişmiş iş gücünden dolayı daha büyük fırsatlar gördük. Bu kapsamda Düzce’de bir üretim tesisi kiralayarak, tesis kurulum çalışmalarına başladık. Kısa bir zaman içerisinde üretime başlayacağımız bu tesisi önümüzdeki yıllarda ihracat bağlantılarımızın artmasıyla birlikte büyütmeyi planlıyoruz. Burada İtalyan teknolojisi ve kalite standartları ile kuracağımız tesiste üreteceğimiz maliyet açısından avantajlı ürünlerle Avrupa pazarında da daha rahat rekabet edebileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

6 YENİ MAĞAZA DAHA GELİYOR

Dünyada tasarım konusunda bilinen en önemli ödüllerin çoğunu alan Rapsel’in Türkiye’deki ilk mağazasını İstanbul Anadolu Yakası’nda açtıklarını anlatan Ash Interni ortaklarından Ayşen Uz, “Dünyaca ünlü markaların mağaza dekorasyonlarında kullanılan Rapsel markalı ürünleri, Hollywood ünlüleri ve dünya siyasetinin önde gelen simaları da evlerinde kullanıyor. Bu değerli markayı Türkiye’ye getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Anadolu Yakası’nda açtığımız mağazamız açıldığı günden bu yana bir tanıtım yapmamamıza rağmen büyük ilgi görüyor. Hedefimiz İtalyan yaratıcılığı ve kalitesini ulaşılabilir fiyatlarla Türk tüketicisine sunmak. Bu kapsamda yıl sonuna kadar İstanbul Avrupa Yakası, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Kıbrıs’ta olmak üzere 6 yeni mağaza daha açmayı planlıyoruz” dedi.

İHRACAT BAĞLANTILARI BAŞLADI

Bu yıl Türkiye’de 10 milyon TL’lik bir yatırım yapmayı planladıklarını belirten Uz, “Rapsel dünyanın en büyük tasarım markasına tam 40 yıldır yaptığı büyük yatırımlarla sahip oldu. Bu kapsamda yatırım bütçemizde en büyük kalemi Rapsel’i Rapsel yapan tasarım oluşturuyor. Bunun dışında yeni mağazalar, personel ve altyapı gibi kalemlerle yıl sonuna kadar toplam yatırımımız 10 milyon TL’ye ulaşmış olacak. Türkiye üzerinden Doğu’ya açılma planımız doğrultusunda çok hızlı bir şekilde ihracat bağlantıları da kurmaya başladık. Azerbaycan, Gürcistan, Lübnan ve Dubai’deki firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Bu yıl sonuna kadar hedefimiz 3 milyon TL’lik ihracat yapmak. 2018 yılı ihracatta atılım yılımız olacak” diye konuştu.