Domates fiyatlarını Rusya düşürdü, sert kış yükseltti

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ve nisan aylarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olduğu için seralarda ikinci ekim mahsulün olgunlaşmadığını, bunun da üretime yansıdığını söyledi.

Pazara yeterli miktarda ürün girmeyince domatesin zam şampiyonu olduğunu belirten Alp, "Şu anda domates fiyatları suni fiyatlar. 10-15 güne kadar yeni ürünler pazara girer, fiyatlar da düşmeye başlar." dedi.

Ürünün para etmesinin önemli olduğunu, ancak tüketicilerin de düşünülmesi gerektiğini dile getiren Alp, şöyle devam etti:

"Antalya Hali'nde domates fiyatları kilogram başına ortalama 5 lira. Büyük şehirlerde market raflarına girene kadar 10 lira oluyor. Tabi ki 10 lira olmasın. Tüketici de haklı, onların alabileceği düzeyde olmalı fiyatlar ki üretici de üretmeye devam etsin. Onlar tüketecek ki biz satacağız. Fiyatlar yüksek seyrederse kilogramla alınan ürün taneyle alınmaya başlar. Biz böyle olmasını istemeyiz fakat şu anda üreticinin ancak yüzde 10'u Antalya Hali'ne domates götürebiliyor. Onlar da büyük üreticiler, kışın serasını yakabilenler ürün üretti. Küçük üretici üretim yapamadı. Domateste fiyat yüksekliği ürün azlığından kaynaklanıyor, yeni üretim çıkmak üzere, 10-15 gün sonra fiyatlar inmeye başlar."

Rusya'nın koyduğu ithalat yasağının bir an önce kalkmasını ümit ettiklerini söyleyen Alp, "Domatesin en iyisini biz üretiriz. Rusya yasağı kalksaydı çok iyi olurdu. İddia ediyorum Antalya Rusya'nın tüm domates ihtiyacını karşılayabilir. Umarım büyüklerimiz bu işi çözer." diye konuştu.

SERT GEÇEN KIŞ ÜRÜNÜ AZALTTI

Altınova Mahallesi'nde seracılık yapan Ramazan Yaldız da ürün fiyatlarını iç ve dış ticaretin çok etkilediğini belirterek, "Rusya'ya ihracatın durmasının geçen sene çok sıkıntısını çektik. Geçen sene domatesi kilogramı 20-30 kuruşlara sattık, bazen satamadık çöpe dökmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Rusya'ya ihracat olmamasına rağmen fiyatların yüksek seyretmesinin nedeninin sert geçen kış ve üretim azlığı olduğunu ifade eden Yaldız, "Bu sezon dikimi, cesaret edebilenler, risk alabilenler yaptı. Ben üretmeye devam ettim." dedi.

Yaldız, şu anda tarımsal ürünlerden sadece domates fiyatının yüksek olduğunu, hıyar fiyatlarının üreticiden kilogramı 50-80 kuruştan çıktığını söyledi.

Büyük şehirlerdeki marketlerde domatesin ürün azlığı yüzünden yüksek olduğunu vurgulayan Yaldız, "Zannetmesinler ki çiftçi çok para kazanıyor. Kışın çok sert geçti, çok mücadele ettik. 2 ay geceleri seraları ısıtmak zorunda kaldık. Ürünler çok kaliteli olmadı, bundan dolayı fiyatlar yükseldi." dedi.

"ÇOCUK YETİŞTİRİR GİBİ DOMATES YETİŞTİRİYORLAR"

Üretici Emine Yaldız ise domates, hıyar ve fasulye yetiştirdiklerini belirterek, tarımsal üretimin kolay olmadığını, "çocuk yetiştirir gibi" titizlik istediğini dile getirdi.

Girdi maliyetlerinin fiyatlara yansıdığına işaret eden Yaldız, "Rusya'nın domates almaması bizi fiyat bakımından etkiledi. Geçen yıl domatesin kilogramı 20-30 kuruşlara kadar düştü, hatta bir dönem 10 kuruşu bile gördük." diye konuştu.

Rusya'ya çağrıda bulunan Yaldız, "Türklerin ürünlerinin kalitesi farklı. Türkler işini düzgün yapar." dedi.

Aksu'da domates ve salatalık üreten Hüseyin Dereli de yeni mahsül domateslerin henüz çıkmadığını, bir aya kadar fiyatların aşağı ineceğini söyledi.

İhracat olmadığı zaman ürünün para etmediğini belirten Dereli, "İhracata gittiği zaman ürün fiyatları yükseliyor. Şu anda hıyarın kilogramını 70 kuruş ile 1 liradan veriyoruz. 1 lira bizi kurtarmıyor, en az 1,5 lira olması lazım. Domates bulmak zor, halde kilogramı 4-7 lira arasında değişiyor." diye konuştu.