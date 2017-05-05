Eczacıbaşı'ndan KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sermayesinde yüzde 47 oranında pay sahibi olduğumuz tüketim ürünleri sektöründe faaliyette bulunan iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. (Eczacıbaşı-Schwarzkopf)'deki paylarımızın tamamının, Eczacıbaşı-Schwarzkopf'un yüzde 50 payına sahip olan ortağı Henkel KGaA'ya devri konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Profesyonel saç kozmetiği alanında hizmet veren Schwarzkopf Professional ve Eczacıbaşı Holding ortaklığı yüzde 50-50 ortaklıkla 1999 yılında kurulmuştu.
Firma, sadece kuaför kullanımına yönelik veya kuaför salonundan satışa sunulan saç kozmetik ürünlerinin ithalat ve pazarlamasını gerçekleştiriyor.
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YORUMLAR 2
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Misafir 6 dakika önce5 seneye kalmaz 1 tek türk sanayici olmaz ....00
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Misafir 8 dakika öncebir replik geldi aklıma. biz durmuyoruz ki sivasta, turistler niye dursun hesabı. yerli firmalar bile ülkeden çıkmanın derdine düştü. ne var ne yoksa satılıyor. gerek devlet eliyle , gerek özel sektör eliyle.00
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