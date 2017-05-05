Evcil hayvan bakımı için belediyelere hibe verileceğini açıkladı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen 2'nci Ormancılık ve Su Şurası toplantısına katıldı. Bakan Eroğlu, evcil hayvanların Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ilgi alanına girmemesine rağmen onlarla da ilgili çalışma yaptıklarını kaydetti. Kedi ve köpek gibi ev hayvanlarını sahiplendiklerini aktaran Bakan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:



"Bütün canlıları yaşatmak bizim boynumuzun borcu. Evcil hayvanlar konusunda önümüze 6 hedef koyduk. Kısırlaştırma, aşılama, küpeleme, sahiplendirme ve diğer bakım tedavi hizmetleri gibi 6 eylem planımız var. Bunun için belediyeleri de güçlendiriyoruz. Yüzde 45'e kadar maddi destek hibe veriyoruz. Türkiye'de pek çok yerde hayvan bakım rehabilitasyon merkezleri kuruldu ama kısırlaştırma, küpeleme ve sahiplendirme faaliyetlerini daha da hızlandırmamız gerekiyor. Bu sene hayvan başına kedi ve köpek için belediyelere hibe olarak 50 lira veriyoruz. Ayrıca mikroçip takıyoruz, bir kedi ve köpeği istediğimiz an takip etmek için. Sahibi kim, aşıları var mı diye."



"HEDEFİMİZ 2023 YILINA KADAR 7 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURMAK"



Şuranın açılışında konuşan Bakan Eroğlu, ağaçlandırmanın önemine işaret etti. Bu açıdan çalışmalarına fidan üretiminden başladıklarını kaydeden Bakan Eroğlu, "Eskiden aynı kurum yılda 70 milyon civarında fidan üretiyormuş. Ama biz şu anda aynı fidanlıklarda daha az elemanla yaklaşık 350-400 milyon fidan üretiyoruz. İlk defa gerekirse bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, muhtarlıklara, sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz fidan veriyoruz" dedi.



Vatandaşlara da ücretsiz fidan dağıttıklarını anlatan Eroğlu, "Bakan olarak ilk yaptığım şey 'bundan sonra ücretsiz fidan dağıtılacak' diye talimat vermek oldu. Şu ana kadar 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Hedefimiz 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak" diye konuştu.

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