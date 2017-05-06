Tekirdağ, yüzde yüz yerli buğday
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Türkiye yüzde 100 yerli buğday tohumu üretiyor

Türkiye'nin yüzde 100 yerli buğday tohumları Tekirdağ'da üretiliyor. Tekirdağ'da buğday tarlasında incelemede bulunan Vali Ceylan, "Artık yüzde 100 yerli tohum üretebildiğimiz için gerçekten büyük bir mutluluk ve onur duydum" dedi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:19:54 Güncelleme: 09:29:17 İHA

Türkiye'nin yüzde 100 yerli buğday tohumları Tekirdağ'da üretiliyor. Tekirdağ'da buğday tarlasında incelemede bulunan Vali Ceylan, "Artık yüzde 100 yerli tohum üretebildiğimiz için gerçekten büyük bir mutluluk ve onur duydum" dedi. 

Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve daha önce de yabancı rakiplerinin tahtını yıkan Milli Tohum 'Rumeli'yi üreten Trakya Tarım firmasının Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi İlhami Özcan Aygun, melezlemeler sonucu yeni tohum çeşitlerini geliştirmeye devam ediyor. Artık yüzde 100 yerli tohum ürettiklerini ve ülkenin 4 bir yanına üretim hakkı verdiklerini ifade eden Aygun, "Gümbür gümbür geliyoruz. Hububatlarımız artık yüzde yüz yerli ve bunun yanı sıra sadece kendimiz ekmeği yemiyoruz, aynı zamanda ekmeği paylaşıyoruz" dedi. 

Trakya Tarım Firması’na ait tohum ıslah çalışmalarının yürütüldüğü buğday tarlalarında incelemelerde bulunan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan da, "Milli tohumculuğumuz açısından artık yüzde 100 yerli tohum üretebildiğimiz için gerçekten büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ülke tarımı adına tohumculuk açısından çok önemli mesafeler kat ettiklerini ifade eden Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, şöyle konuştu: "Bunu burada bir kez daha canlı olarak yerinde gördük. Özellikle hububat, buğday, arpa yulaflardan ötürü tohumların çeşitliliği, melezlenmesi ülkemiz açısından milli tohumun gelişmesi açısından bugün burada bir arkadaşımızın arazisini beraber gezdik. Aynı firmanın tesisini de gezerek paketleme bölümünü görmüştük. Ülke tohumculuğu açısından değerli ve gelecekteki nesillerimiz için de tarımın önemli bir bölümü olan ve Trakya açısından da önemli bir bölüm olan buğday ve arpa tohumunun ne kadar geliştiğini farklı çeşitlerin hem dayanıklılık özellikle hastalıklara, kuraklığa dayanıklılık ve verim açısından 'En iyi, en ideali nasıl elde edebilirizi' elde etmek için arkadaşlar burada çalışıyorlar. Bu Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından da kontrol edilerek verim standarttın sağlandığı, daha sonra da ekim için çiftçimize sunulduğu güzel bir çalışma. Arkadaşları tebrik ediyorum. Milli tohumculuğumuz açısından artık yüzde 100 yerli tohum üretebildiğimizi için gerçekten büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu belirtmek istiyorum."

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