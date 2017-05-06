S&P
İŞ-YAŞAM

Bakan Tüfenkci'den S&P yorumu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: "(S&P'nin Türkiye notu) Bu kredi kuruluşlarını artık kimse ciddiye almıyor. Türkiye yakalamış olduğu performanslarla sürekli bu kredi derecelendirme kuruluşlarını şaşırtmış ve utandırmıştır. Biz sizlerin desteğiyle inşallah büyümeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:16:49 Güncelleme: 10:20:47 AA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından açıklanan Türkiye'nin kredi notuna ilişkin, "Bu kredi kuruluşlarını artık kimse ciddiye almıyor. Türkiye yakalamış olduğu performanslarla sürekli bu kredi derecelendirme kuruluşlarını şaşırtmış ve utandırmıştır." dedi.

Tüfenkci, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde Toplum Gönüllüleri Derneği üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, halk oylamasından "evet" çıkmasının ardından piyasaların normalleşme sürecine girdiğini söyledi.

Türkiye'nin gelecek hedeflerine kararlı şekilde yürümeye devam edeceğini kaydeden Tüfenkci, dolardaki düşüşün ve yatırım ortamlarındaki olumlu havanın, iyileşme noktasındaki göstergeler olduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul endeksinin, mayısın başında 95 bin puanın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü anlatan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Allah'a hamdolsun dış ticaretimizde küresel görünümden farklı olarak olumlu bir görünüm çıkıyor. İhracatımız 2017 yılında da artmaya devam etmekte ve biz Türkiye olarak bu yıla güçlü bir başlangıç yapmış durumdayız. Mart ayında ihracatımız yüzde 13,6 artarken, ithalatımız yüzde 6,9 arttı. Nisan ayında bakanlığımız verilerine göre ihracatımız yüzde 7,4 artarken, ithalatımız ise yüzde 9,6 oranında artış göstermiştir. Yıllık dış ticaret açığımız ise nisan ayında yüzde 3,9 oranında iyileşerek 57,1 milyar dolara gerilemiştir."

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNİ ÇÖKERTMEYE ÇALIŞTILAR"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte her alanda refahın, ekonominin yükselmesinin önünün açılacağını dile getiren Tüfenkci, Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirtti.

Milletin önceliklerini hep göz önünde bulundurduklarını ve reel sektörün önünü açtıklarını vurgulayan Tüfenkci, "Özellikle 2016'daki hain darbe girişimiyle ülkemizi çökertmeye çalışanlar, bunda başarılı olamayınca Avrupa'daki lobilerle beraber Türkiye ekonomisini çökertmeye çalıştılar. Almış olduğumuz tedbirlerle Allah'a hamdolsun biz bu türbülansın içerisinden kısa zamanda çıktık. Almış olduğumuz tedbirlerle orta, büyük işletmelerdeki ve KOBİ'lerdeki üretimin durmasına müsaade etmedik." dedi.

S&P'NİN TÜRKİYE NOTU

Bakan Tüfenkci, S&P'nin, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit ettiğini, not görünümünün de "negatif" olduğunu açıkladığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siz bakmayın bugün S&P Türkiye'nin notunu negatif olarak açıklamış. Biz nice notları gördük. Hatırlayın 2016 Temmuz'dan sonra, darbe girişiminden sonra Türkiye üzerinden bu tip derecelendirme kuruluşlarıyla bir baskı oluşturmaya, Türkiye'ye yatırım ve para girişlerini önlenmeye çalışsalar da Türkiye'nin reel dinamiklerini bilen yatırımcılar, yatırım yapmaya devam ettiler. Netice itibarıyla baktığımızda da bu kredi kuruluşlarını artık kimse de ciddiye almıyor. Türkiye yakalamış olduğu performanslarla sürekli bu kredi derecelendirme kuruluşlarını şaşırtmış ve utandırmıştır. Biz sizlerin desteğiyle inşallah büyümeye devam edeceğiz."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Asya'nın en zengin isimlerinin başarı sırları
İŞ-YAŞAM

Yolumun üzerinde eğer biri varsa...
Barbaros Hayrettin Paşa gemisinden Rumlara "Mehterli" yanıt
İŞ-YAŞAM

Rumlara "Mehterli" yanıt
Evcil hayvan bakımı için belediyelere hibe verileceğini açıkladı
İŞ-YAŞAM

"Yüzde 45'e kadar maddi destek hibe veriyoruz"
Eczacıbaşı-Schwarzkopf ortaklığında hisseler Henkel'e geçiyor
İŞ-YAŞAM

Eczacıbaşı'ndan flaş satış kararı
Domates fiyatlarını Rusya düşürdü, sert kış yükseltti
İŞ-YAŞAM

Geçen sene çöpe dökülüyordu, bu sene ise...
İtalyan Rapsel büyümek için Türkiye'de yatırımı seçti
İŞ-YAŞAM

İtalyan firma büyümek için Türkiye'de yatırımı seçti
Bu aleti kullanmayı bilen mühendis maaşı alıyor
İŞ-YAŞAM

BUNU YAPANA MÜHENDİS MAAŞI!
Bakan Tüfenkci'den S&P yorumu
İŞ-YAŞAM

BAKAN TÜFENKCİ: BU KURULUŞLARI ARTIK KİMSE CİDDİYE ALMIYOR
"Geçen yıl tercümeye 220 milyon dolar harcadık"
İŞ-YAŞAM

220 MİLYON DOLARLIK ÇEVİRİ!
THY, ABD uçuşlarında dizüstü bilgisayar dağıtımına başladı
İŞ-YAŞAM

THY UÇUŞLARINDA YENİ DÖNEM BUGÜN BAŞLADI!
ABD'li milyarder Warren Buffet'ın başarılarla dolu hayatı
İŞ-YAŞAM

İLK YATIRIMINI 11 YAŞINDA YAPTI
Polis kapsamlı bilgi sahibi olacak yolcu pasaporttan daha hızlı geçecek
İŞ-YAŞAM

BU GÖRÜNTÜYE SON VERECEK UYGULAMA GELİYOR!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme