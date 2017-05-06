ABD'li milyarder Warren Buffet'ın başarılarla dolu hayatı

BABASI KONGRE ÜYESİYDİ
Warren Buffett 1930’da Omaha, Nebraska’da zengin bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası Howard Buffett, dört dönem boyunca ABD Kongresi üyesiydi ve ünlü bir borsacıydı.
YAŞITLARINDAN ÇOK FARKLIYDI
Yaşıtları sokakta oyun oynarken o Wall Street'in ünlü isimleriyle vakit geçiriyordu. Hayatını para kazanmaya adamaya daha çocukken karar verdi.
KÜÇÜK YATIRIMCI
İlk hisse senedini henüz 11 yaşındayken aldı. Hisse senetlerini yükselince hemen satarak küçük çaplı bir sermaye de elde etti.
PİNBALL MAKİNESİNE YATIRIM
Lisedeyken bir arkadaşıyla beraber 25 dolara eski bir pinball makinesi aldı ve bir berber dükanının girişine koydu. Bekleyen müşteriler pinball oynarken Buffett da kazandığı paralarla yeni pinball makineleri satın alarak küçük çaplı bir oyun iletmesi kurdu.
16 YAŞINDA ZENGİN OLDU
İş hayatındaki hırsı ve yeteneğiyle 16 yaşında bugünün parasıyla 53 bin dolarlık küçük bir servetin sahibi olmuştu.