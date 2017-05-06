İŞ-YAŞAM

ABD'li milyarder Warren Buffet'ın başarılarla dolu hayatı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:45:25 HABERTURK.COM

75 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi olan ABD’li yatırımcı Warren Buffett, iş dünyasının en renkli isimlerinden biri olarak da tanınıyor. Mütevazılığı ve yardımsever kişiliğiyle dikkat çeken Buffett’ın 86 yıllık hayatı, büyük bir başarı hikayesi. Businnes Insider'ın derlediği habere göre, iş dünyasında başarıya ulaşmak isteyen herkesin ilham alması gereken inanılmaz bir hayattan öne çıkan noktalar şöyle:

  • 1 ABD'li milyarder Warren Buffet'ın başarılarla dolu hayatı
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    BABASI KONGRE ÜYESİYDİ

    Warren Buffett 1930’da Omaha, Nebraska’da zengin bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası Howard Buffett, dört dönem boyunca ABD Kongresi üyesiydi ve ünlü bir borsacıydı. 

     

  • 2 ABD'li milyarder Warren Buffet'ın başarılarla dolu hayatı
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    YAŞITLARINDAN ÇOK FARKLIYDI

    Yaşıtları sokakta oyun oynarken o Wall Street'in ünlü isimleriyle vakit geçiriyordu. Hayatını para kazanmaya adamaya daha çocukken karar verdi.

     

  • 3 ABD'li milyarder Warren Buffet'ın başarılarla dolu hayatı
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    KÜÇÜK YATIRIMCI

    İlk hisse senedini henüz 11 yaşındayken aldı. Hisse senetlerini yükselince hemen satarak küçük çaplı bir sermaye de elde etti. 

     

  • 4 ABD'li milyarder Warren Buffet'ın başarılarla dolu hayatı
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    PİNBALL MAKİNESİNE YATIRIM

    Lisedeyken bir arkadaşıyla beraber 25 dolara eski bir pinball makinesi aldı ve bir berber dükanının girişine koydu. Bekleyen müşteriler pinball oynarken Buffett da kazandığı paralarla yeni pinball makineleri satın alarak küçük çaplı bir oyun iletmesi kurdu. 

     

  • 5 ABD'li milyarder Warren Buffet'ın başarılarla dolu hayatı
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    16 YAŞINDA ZENGİN OLDU

    İş hayatındaki hırsı ve yeteneğiyle 16 yaşında bugünün parasıyla 53 bin dolarlık küçük bir servetin sahibi olmuştu.

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