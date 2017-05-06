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Polis kapsamlı bilgi sahibi olacak yolcu pasaporttan daha hızlı geçecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet Bilgi Sistemi'nde yeni bir yazılım versiyonu test edilmeye başlanırken sistemin başarılı olması halinde hem yolcular kısa sürede pasaporttan geçecek hem de pasaport polisi yolcu ile ilgili daha kapsamlı bilgi sahibi olabilecek

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:10:16 Güncelleme: 11:12:31

Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet Bilgi Sistemleri'nde zaman zaman yaşanan arızalar ve ağırlaşmalar pasaport polisi ve yolcuları zor durumda bırakırken sınır kapılarında pasaport sistemlerinde yeni bir yazılım versiyonu test edilmeye başlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Atatürk Havalimanı'nda da test edilen yeni yazılım versiyon da birçok kurumdan bilgi akışı yurda giriş çıkış işlemi yapan pasaport polisine sağlanmış olacak. Polis pasaport işlemi sırasında daha kapsamlı bir sorguya çok kısa sürede yapacağı için yolcunun geçiş süresi de kısalacak.

PASAPORT POLİSİ ALDIĞI ÖNLEMLERLE KUYRUĞU AZALTIYOR

Sistemin test edilmesi döneminde ise zaman zaman işlemlerde sistemde ağırlaşma yaşanıyor.Havayollarının sefer sayılarını artırdığı yaz tarifesine geçmesi Atatürk Havalimanı'nda da zaman zaman yoğunluğa yol açıyor.

Bugün de hafta sonu tatili için yurt dışına gidişlerdeki artışlar pasaport bankoların tümünün polis ile dolmasına rağmen kuyruğa yol açtı. Pasaport polisinin aldığı önlemler sayesinde kuyruk kısa sürede eridi.

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