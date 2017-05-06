Kalkancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tercüme hizmetleri pazarının büyüklüğünün dünyada 40 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, sektörde geçen yıl 2015'e göre yaklaşık yüzde 6,5'luk büyüme yaşandığını söyledi.

Bu büyümenin büyük bir bölümünün özellikle lokalizasyon hizmetlerine olan talepteki artıştan kaynaklandığını belirten Kalkancı, 2016'da lokalizasyon hizmetlerinin Amerika'da en hızlı büyüyen dördüncü endüstri seçildiğini aktardı.

Kalkancı, dil hizmetleri sektörünün yeni bir iş kurmak için en parlak sektörler arasında gösterildiğini kaydederek, 2018'in sonuna kadar büyümenin yüzde 6,5-7,5 seviyelerinde devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

"TÜRKİYE'DE 50 BİNDEN FAZLA KİŞİ TERCÜME YAPIYOR"

Kalkancı, Türkiye'de tercüme sektöründe çalışan kişi sayısının 50 bini aştığı bilgisini vererek, sektörün büyümeye, gelişmeye ve istihdama her zaman açık olduğunu vurguladı.

Türkiye'de tercüme ve dil hizmetleri sektörünün büyüklüğünün yaklaşık 220 milyon dolar olduğunu belirten Kalkancı, "Geçen yıl tercümeye 220 milyon dolar harcadık. Türkiye'de tercüme sektörünün her yıl yüzde 10 büyümesi öngörülüyor." diye konuştu.

Kalkancı, sektörde büyümenin önünü Asya ülkelerinin çektiğini kaydederek, bu bölgede büyümenin yüzde 15-16 civarlarına yükseldiğini, bu kıtadaki büyümeden Türkiye'nin de faydalandığını söyledi.

Tercüman sayısı 50 bini aşan Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu düşünüldüğünde istenilen yerde olmadığını dile getiren Kalkancı, bu durumun Türkiye'de serbest ve esnek çalışma kültürünün henüz tam benimsenmemiş olmasından kaynaklandığını aktardı.

Kalkancı, ABD'de yüzde 40'lık bir nüfusun ya tamamen ya da ek gelir olması için part-time çalıştığını ifade ederek, bu kültürün benimsenmesi sonrası tercüman sayısının da hızlı bir şekilde artacağını bildirdi.

Kerem Kalkancı, "Global ölçekte iş üretmek için muazzam bir ciddiyet ve çok iyi bir eğitim gerekiyor. Bu konuda üniversitelerimize büyük görev düşüyor. Tabi ki üniversite sonrası dönemde de tercümanların gelişim hedefledikleri dil çiftlerinde sürekli kendilerini yeni gelişimlere açık tutmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK İNGİLİZCE, ARAPÇA VE ALMANCA ÇEVRİLİYOR"

Kalkancı, Türkiye'de son 5 yılda tercüme pazarının yüzde 65 büyüdüğünü belirterek, son dönemde iyi bir büyüme oranı yakalandığını, ortalama büyümenin yüzde 9-10 civarında seyrettiğini anlattı.

Türkiye'de en çok çevirisi yapılan dillerin başında İngilizce'nin geldiğini dile getiren Kalkancı, İngilizce'yi Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça'nın takip ettiği bilgisini verdi.

Kalkancı, dünyada en çok çevirisi talep edilen dillerin ise Çince, İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve Fransızca şeklinde sıralandığını söyledi.

Kendilerinin de ayda 3 bin civarı müşteriye hizmet verdiklerini kaydederek, aylık ortalama 4 milyon kelimeyi tercüme ettiklerini bildirdi.

Kalkancı, tercüme hizmetlerinin yüzde 30'unu yurt dışına verdiklerini belirterek, Türkiye'den sonra en çok talep gördükleri ülkelerin Suudi Arabistan, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve İran şeklinde sıralandığını anlattı.

"BİLGİSAYAR PROGRAMLARI İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL"

Kalkancı, son yıllarda bilgisayar destekli çeviri yazılım ve hizmetlerinin arttığını ifade ederek, buna rağmen tercüman sayısında da yükseliş yaşandığını söyledi.

İnsan kaynaklı çevirilerin halen yapay zeka, öğrenen yazılım ve çeviri belleği gibi teknolojileri kullanan bilgisayar tabanlı çeviri uygulamalarına göre çok daha olumlu sonuçlar verdiğini dile getiren Kalkancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle web içerikleri ve pazarlama materyalleri gibi konulardaki tercümeler kelime kelime, birebir çevrilebilecek içerik tipleri değil ve dil kullanımıyla ilgili bazı nüans ve bölgesel kullanım farklılıklarının göz önünde bulundurulması gerekiyor. Serbest çalışan çevirmenlerin sayısı ve kalitesi de artıyor. Yani bilgisayar destekli yazılı ve hizmetler, programlar halen istenilen seviyede değil. Daha açık ifade etmek gerekirse bilgisayar programları insan tercümanlar kadar iyi çeviri yapamıyor."