İŞ-YAŞAM

"Ev tipi turşu" ile dünya sofralarına girdi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:47:35 AA

Sındırgı'da 2007 yılında 100 tonla başladığı "ev tipi turşu" üretimini bin 500 tona çıkaran girişimci Halil Güner, ihracata başladı

  • 1 "Ev tipi turşu" ile dünya sofralarına girdi
    1 | 10

    İlçe genelinde 450 çiftçi ailesine sözleşmeli ekim yaptıran Güner'in geleneksel yöntemlerle ürettiği turşular, iç pazarın yanı sıra İngiltere, İspanya, Katar ve Suudi Arabistan'a da satılıyor.

  • 2 "Ev tipi turşu" ile dünya sofralarına girdi
    2 | 10

    Sındırgı'da bir süre gıda pazarlama işi yaptıktan sonra ilçe ve civarından gelen talepler doğrultusunda turşu üretimine başlayan Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turşu yapmak için gerekli mevsim sebzelerinin Sındırgı'da bolca yetiştirildiğini söyledi.

  • 3 "Ev tipi turşu" ile dünya sofralarına girdi
    3 | 10

    Güner, bunu değerlendirmek için 2003'te kurdukları şirket ile 2007'de üretime başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

  • 4 "Ev tipi turşu" ile dünya sofralarına girdi
    4 | 10

    "Sındırgı merkez ve köylerinde yetiştirdiğimiz ürünlerle 100 ton olarak üretime başladık. İlk zamanlar ürettiğimiz ürünler, Sındırgı ile çevre il ve ilçelerde tüketiliyordu. Daha sonra ev tipi turşuya ciddi manada talep oldu. Burada en büyük avantajımız; bütün ürünlerin kendi yöremizde yetişiyor olması, dalından koparılan ürünün tazeliğini yitirmeden turşu işlemine konması.

  • 5 "Ev tipi turşu" ile dünya sofralarına girdi
    5 | 10

    İkinci en büyük avantajımız ise burada sanayi tipi turşu üretimi yapmadık. Tamamen ev tipi ve ev usulü yaptığımız turşular, ciddi manada talep de görünce bu sefer Türkiye genelinde bayilikler oluşturmaya başladık. Yaklaşık 25 ilimizde bayiliklerimizi oluşturduk."

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000