"Ev tipi turşu" ile dünya sofralarına girdi

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"Sındırgı merkez ve köylerinde yetiştirdiğimiz ürünlerle 100 ton olarak üretime başladık. İlk zamanlar ürettiğimiz ürünler, Sındırgı ile çevre il ve ilçelerde tüketiliyordu. Daha sonra ev tipi turşuya ciddi manada talep oldu. Burada en büyük avantajımız; bütün ürünlerin kendi yöremizde yetişiyor olması, dalından koparılan ürünün tazeliğini yitirmeden turşu işlemine konması.