"Ev tipi turşu" ile dünya sofralarına girdi

İlçe genelinde 450 çiftçi ailesine sözleşmeli ekim yaptıran Güner'in geleneksel yöntemlerle ürettiği turşular, iç pazarın yanı sıra İngiltere, İspanya, Katar ve Suudi Arabistan'a da satılıyor.
Sındırgı'da bir süre gıda pazarlama işi yaptıktan sonra ilçe ve civarından gelen talepler doğrultusunda turşu üretimine başlayan Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turşu yapmak için gerekli mevsim sebzelerinin Sındırgı'da bolca yetiştirildiğini söyledi.
Güner, bunu değerlendirmek için 2003'te kurdukları şirket ile 2007'de üretime başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Sındırgı merkez ve köylerinde yetiştirdiğimiz ürünlerle 100 ton olarak üretime başladık. İlk zamanlar ürettiğimiz ürünler, Sındırgı ile çevre il ve ilçelerde tüketiliyordu. Daha sonra ev tipi turşuya ciddi manada talep oldu. Burada en büyük avantajımız; bütün ürünlerin kendi yöremizde yetişiyor olması, dalından koparılan ürünün tazeliğini yitirmeden turşu işlemine konması.
İkinci en büyük avantajımız ise burada sanayi tipi turşu üretimi yapmadık. Tamamen ev tipi ve ev usulü yaptığımız turşular, ciddi manada talep de görünce bu sefer Türkiye genelinde bayilikler oluşturmaya başladık. Yaklaşık 25 ilimizde bayiliklerimizi oluşturduk."