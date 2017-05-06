Lazzoni Mobilya, Efe Kababulut
İŞ-YAŞAM

Lazzoni Mobilya'nın CEO'su Efe Kababulut: Mobilyacılık bir aile işidir

Marangozluktan gelen Kababulut ailesinin kurduğu ve New York’ta dünya devleriyle yarışarak yurtdışında kendini ispatlayan Lazzoni Mobilya’nın yönetimine, bugüne kadar markanın ABD’deki operasyonlarının başında olan ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Efe Kababulut geçti. ABD’de kazandıkları başarıyla dünya devlerini rahatsız etmeye başladıklarını belirten 30 yaşındaki Kababulut, yeni dönemde en büyük hedeflerinin müşteriye dokunan çizgilerini ileriye taşımak ve yurtdışına ihracatı arttırmak olduğunu söyledi.

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:51:45 Güncelleme: 17:40:13 HABERTURK.COM

Türkiye’nin en kaliteli mobilya markalarından biri olarak öne çıkan ve yurtdışında da önemli başarılara imza atan Lazzoni Mobilya’nın yönetimini devralan Efe Kababulut, İstanbul Lazzoni Otel’de basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, markanın yeni dönemini, yeni yatırım planlarını ve dünya pazarındaki konumunu anlattı.

Yeni dönemde en büyük hedeflerinin ABD’de güçlenerek Ortadoğu ve Asya pazarlarında da markanın gücünü arttırmak olduğunu kaydeden Kababulut, sekiz yıl önce giriş yaptıkları ABD’de dört mağazaları olduğunu ve Miami’de yeni bir mağaza açmayı planladıklarını söyledi. Son dönemde Ortadoğu’yu fethettiklerini ifade eden Kababulut, “Avrupalılara göre Ortadoğu’yla iş yapma potansiyelimiz çok yüksek. Yine de öncelikli hedefimiz ABD. Dünya devlerini rahatsız etmeye başladık” diye konuştu.

Kababulut New York’ta farklı mağazalarda deneyim kazandıktan sonra Lazzoni’nin ilk mağazasını 2009’da açtığını kaydederek “Google Amerika’da 'New York-modern mobilya' diye arama yapılınca çıkan ilk beş markadan biriyiz. Tasarımlarımız ABD ve Avrupa’da büyük ilgi görüyor. Türkiye’yi yurtdışında iyi bir şekilde temsil ediyoruz” dedi.

HEDEF 100 MİLYON TL CİRO 

Mobilyacılığın Türkiye’de ekonominin lokomotifi olabilecek bir sektör olduğunu söyleyen Kababulut, mobilyacılığın duygusal bir alan olduğunu vurgulayarak “Mobilyacılık bir aile işidir. Bu işi genelde CEO’lar değil aileler yönetir. Biz de Lazzoni’de yöneticilerin çekirdekten yetişmesini istiyoruz. İnsana yatırımı öne koyuyoruz” diye konuştu. Kababulut yeni dönemde de müşteriye dokunan çizgilerini ileriye taşıyarak ihracatı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

2016’yı 80 milyon TL ciro ile kapatan Lazzoni, 2017 yılsonu itibariyle 100 milyon TL hedefliyor.

ARHAVİ’DEN DÜNYAYA AÇILAN TÜRK MARKASI

1950’li yıllarda Arhavi’de serender ustası Hasan Usta ile başlayan Lazzoni hikâyesi, Arhavi’den New York’a uzanıyor. Kababulut ailesi hem Laz oldukları için, hem de daha önce çalıştıkları İtalyan bir tasarımcının adının Lazzoni olması nedeniyle bu ismi tercih etmiş. Tasarımlarda İtalyan tarzını benimseyen marka, premium mobilya segmentinde Türkiye’nin pazar lideri konumunda.

Ailenin 4’üncü kuşak temsilcisi olan Efe Kababulut, 2000 yılında Lazzoni adının tescil edilmesiyle markalaşma yolunda önemli adımlar atılmasını sağladı. New York’ta dört mağazası bulunan Lazzoni, ABD’de asıl başarısını Soho’da açılan popup mağazaları ile kazandı.

2017 yılında Turquality başvurusu yapan Lazzoni, iki ay içerisinde sonuçlanacak Turquality süreci ile hızla yükselişe geçmeyi hedefliyor. Planlarında ABD ile sınırlı kalmayan Lazzoni, Amerika pazarında Miami, Los Angeles, San Francisco, Chicago; Kanada’da Toronto, Ottawa, Vancouver ve Kolombiya’da Bogota gibi şehirlere gözünü dikmiş durumda.

OTEL YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

İstanbul Sütlüce’de bir oteli de bulunan Lazzoni, turizmde kötü geçen iki yıla rağmen ikinci otel projesini hayata geçirmek için çalışmalarına hız verdi. Lazzoni Otel’in bulunduğu Haliç’i “İstanbul’un göbeğinde bir sayfiye yeri” olarak tanımlayan Efe Kababulut, üçüncü köprü ve yeni havalimanı lokasyonunda bir otel daha yapmayı planladıklarını ve projeye 2018 yılından önce başlamayı hedeflediklerini belirtti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

"Hedef 2 trilyon dolar"
Fed Başkanı: Amerikalı kadınlar iş hayatında ayrımcılığa uğruyor
İŞ-YAŞAM

Fed Başkanı: Kadınlar daha az para kazanıyor
ABD'li milyarder Warren Buffet'ın başarılarla dolu hayatı
İŞ-YAŞAM

İlk yatırımını 11 yaşında yaptı
MNG Kargo satılıyor
İŞ-YAŞAM

Türk kargo devi ile ilgili çok önemli gelişme
"Ev tipi turşu" ile dünya sofralarına girdi
İŞ-YAŞAM

15 günde üretiyor, dünya sofralarını süslüyor!
"Geçen yıl tercümeye 220 milyon dolar harcadık"
İŞ-YAŞAM

220 milyon dolarlık çeviri!
Adada düğün için '1 Milyon dolar' teklif
İŞ-YAŞAM

BU ADADA DÜĞÜN YAPABİLMEK İÇİN SERVET ÖDEYECEK
ABD'nin en genç zenginlerinden biri oldu
İŞ-YAŞAM

EN GENÇ MİLYARDER
Lazzoni Mobilya'nın CEO'su Efe Kababulut: Mobilyacılık bir aile işidir
İŞ-YAŞAM

"DÜNYA DEVLERİNİ RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADIK”
Bu aleti kullanmayı bilen mühendis maaşı alıyor
İŞ-YAŞAM

BUNU YAPANA MÜHENDİS MAAŞI!
Türkiye yüzde 100 yerli buğday tohumu üretiyor
İŞ-YAŞAM

YÜZDE YÜZ YERLİ
Sevgililerin en fazla para harcadığı şehirler
İŞ-YAŞAM

AŞKTA EN PAHALI ŞEHİRLER
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme