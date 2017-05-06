Lazzoni Mobilya'nın CEO'su Efe Kababulut: Mobilyacılık bir aile işidir

Türkiye’nin en kaliteli mobilya markalarından biri olarak öne çıkan ve yurtdışında da önemli başarılara imza atan Lazzoni Mobilya’nın yönetimini devralan Efe Kababulut, İstanbul Lazzoni Otel’de basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, markanın yeni dönemini, yeni yatırım planlarını ve dünya pazarındaki konumunu anlattı.



Yeni dönemde en büyük hedeflerinin ABD’de güçlenerek Ortadoğu ve Asya pazarlarında da markanın gücünü arttırmak olduğunu kaydeden Kababulut, sekiz yıl önce giriş yaptıkları ABD’de dört mağazaları olduğunu ve Miami’de yeni bir mağaza açmayı planladıklarını söyledi. Son dönemde Ortadoğu’yu fethettiklerini ifade eden Kababulut, “Avrupalılara göre Ortadoğu’yla iş yapma potansiyelimiz çok yüksek. Yine de öncelikli hedefimiz ABD. Dünya devlerini rahatsız etmeye başladık” diye konuştu.

Kababulut New York’ta farklı mağazalarda deneyim kazandıktan sonra Lazzoni’nin ilk mağazasını 2009’da açtığını kaydederek “Google Amerika’da 'New York-modern mobilya' diye arama yapılınca çıkan ilk beş markadan biriyiz. Tasarımlarımız ABD ve Avrupa’da büyük ilgi görüyor. Türkiye’yi yurtdışında iyi bir şekilde temsil ediyoruz” dedi.

HEDEF 100 MİLYON TL CİRO

Mobilyacılığın Türkiye’de ekonominin lokomotifi olabilecek bir sektör olduğunu söyleyen Kababulut, mobilyacılığın duygusal bir alan olduğunu vurgulayarak “Mobilyacılık bir aile işidir. Bu işi genelde CEO’lar değil aileler yönetir. Biz de Lazzoni’de yöneticilerin çekirdekten yetişmesini istiyoruz. İnsana yatırımı öne koyuyoruz” diye konuştu. Kababulut yeni dönemde de müşteriye dokunan çizgilerini ileriye taşıyarak ihracatı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

2016’yı 80 milyon TL ciro ile kapatan Lazzoni, 2017 yılsonu itibariyle 100 milyon TL hedefliyor.

ARHAVİ’DEN DÜNYAYA AÇILAN TÜRK MARKASI

1950’li yıllarda Arhavi’de serender ustası Hasan Usta ile başlayan Lazzoni hikâyesi, Arhavi’den New York’a uzanıyor. Kababulut ailesi hem Laz oldukları için, hem de daha önce çalıştıkları İtalyan bir tasarımcının adının Lazzoni olması nedeniyle bu ismi tercih etmiş. Tasarımlarda İtalyan tarzını benimseyen marka, premium mobilya segmentinde Türkiye’nin pazar lideri konumunda.

Ailenin 4’üncü kuşak temsilcisi olan Efe Kababulut, 2000 yılında Lazzoni adının tescil edilmesiyle markalaşma yolunda önemli adımlar atılmasını sağladı. New York’ta dört mağazası bulunan Lazzoni, ABD’de asıl başarısını Soho’da açılan popup mağazaları ile kazandı.

2017 yılında Turquality başvurusu yapan Lazzoni, iki ay içerisinde sonuçlanacak Turquality süreci ile hızla yükselişe geçmeyi hedefliyor. Planlarında ABD ile sınırlı kalmayan Lazzoni, Amerika pazarında Miami, Los Angeles, San Francisco, Chicago; Kanada’da Toronto, Ottawa, Vancouver ve Kolombiya’da Bogota gibi şehirlere gözünü dikmiş durumda.



OTEL YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

İstanbul Sütlüce’de bir oteli de bulunan Lazzoni, turizmde kötü geçen iki yıla rağmen ikinci otel projesini hayata geçirmek için çalışmalarına hız verdi. Lazzoni Otel’in bulunduğu Haliç’i “İstanbul’un göbeğinde bir sayfiye yeri” olarak tanımlayan Efe Kababulut, üçüncü köprü ve yeni havalimanı lokasyonunda bir otel daha yapmayı planladıklarını ve projeye 2018 yılından önce başlamayı hedeflediklerini belirtti.