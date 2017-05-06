MNG Kargo, Haydar Sancak, Turkven
İŞ-YAŞAM

MNG Kargo satılıyor

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden MNG Kargo’nun satış sürecinde olduğu belirtildi. 815 şubesi bulunan MNG Kargo’yu satın almak için masada olan alıcı tarafta ise, girişim sermayesi şirketi Turkven ve işadamı Haydar Sancak yer alıyor. 248 milyon dolarlık bedel üzerinde anlaşan tarafların, imza aşamasına yakın oldukları belirtiliyor.

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:23:36 Güncelleme: 12:29:25

Hürriyet'in özel haberine göre, 2003 yılında MNG Holding’in iştiraki olarak kurulan MNG Kargo için taraflar ilk olarak üç ay kadar önce masaya oturdu. Ancak kurlardaki artış bu görüşme sürecini kesintiye uğrattı. Taraflar ikinci kez 10 gün kadar önce yeniden görüşmelere başladı. Son günlerde kurlardaki gevşeme ile birlikte satış görüşmeleri de ivme kazandı.

RAKAM 248 MİLYON DOLAR

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre taraflar el sıkışma aşamasına oldukça yakın. MNG Kargo için üzerinde varılan bedelin ise 248 milyon dolar olduğu öğrenildi. Satışa, şirketin hava taşımacılığı biriminin ise dahil olmadığı öğrenildi. Satışa ilişkin imzaların bu ayın sonuna kadar atılması bekleniyor.

Aras Kargo, Yurtiçi Kargo gibi önemli oyuncuların faaliyet gösterdiği sektörde MNG Kargo da 15 yıla yakın bir süreden beri, Türkiye genelindeki 815 şubesi ile faaliyet gösteriyor. Bünyesindeki 2 bin 600 araç ile günde 600 bin adrese ürün götüren şirketin çalışan sayısı ise 9 bin kadar.

BİRÇOK ŞİRKETE ORTAK

MNG Kargo’yu satın almak üzere masada olan Turkven, Türkiye’deki ilk bağımsız girişim sermayesi şirketi. İki milyar dolarlık fonun danışmanlığını yapan Turkven’in, Türkiye’de birçok şirkette yatırımı bulunuyor. En son Mikro Yazılım’ı alan Turkven’in, Medical Park, Koton, FLO, Doğtaş Kelebek, Mavi Giyim gibi 20’ye yakın şirkette yatırımı bulunuyor. Turkven ile birlikte alıcı olarak masada bulunan işadamı Haydar Sancak’ın, ise uzun yıllardır Turkven ile Medical Park Grubu ile ortaklıkları bulunuyor.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 3 dakika önce
    bedava vallahi
  • Misafir 4 dakika önce
    mng ?
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