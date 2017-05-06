Fed Başkanı: Amerikalı kadınlar iş hayatında ayrımcılığa uğruyor

Fed Başkanı Yellen, mezunu olduğu Brown Üniversitesinde düzenlenen "Kadınların Ekonomiye Katılmasının 125. Yılı" etkinliğinde konuştu.

"Hepimiz başarabiliriz" başlıklı konuşmasında, Fed'in para politikasına değinmeyen Yellen, Amerikalı kadınların 1891'den bu yana eğitim ve iş hayatında büyük ilerleme kaydetmesine karşın hala ayrımcılığa uğradığını vurguladı. Yellen, kadınlarla erkekler arasındaki ücret farkının hala kapanmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gelirler arasındaki fark ciddi şekilde daraldı ancak bu konudaki ilerleme son dönemde yavaşladı. Tam zamanlı çalışan bir kadın hala haftada erkeklere kıyasla ortalama yüzde 17 daha az para kazanıyor. Aynı veya benzeri mesleklerde çalışan ve neredeyse eş eğitim ve iş geçmişine sahip olan kadınlarla erkeklerin gelirlerini karşılaştırdığımızda dahi fark yüzde 10'a yakın kalıyor."

Kadınlara yönelik engel ve ayrımcılığın yok sayılamayacağını belirten Yellen, bu sorunların, iş gücü katılım oranının düşmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Yellen, "ABD, nüfusun yaşlanması ve verimlilik artışının düşmesini içeren çeşitli uzun vadeli nedenlerle yüzleşiyor. Bir araştırma, kadınların iş gücüne katılım oranının, erkeklerinki ile aynı seviyeye getirilmesinin gayri safi yurtiçi hasılayı yüzde 5 artıracağına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Fed'in ilk kadın başkanı olan Yellen, konuşmasını, kızların ve kadınların eğitimi konusunda sembol haline gelen Pakistanlı Malala Yusufzay'dan esinlenerek hazırladığını sözlerine ekledi.