Binali Yıldırım
İŞ-YAŞAM

Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım: "2023'te gayri safi yurtiçi hasılamızı 2 trilyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz"

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:40:07 Güncelleme: 13:41:13 AA

Başbakan Binali Yıldırım, "2023'te gayri safi yurtiçi hasılamızı 2 trilyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Moldova-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Yıldırım, dünyanın en büyük havalimanının ilk bölümünü 2018'de açacaklarını dile getirdiği konuşmasında büyümene dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin geçmişten bugüne kadar değerlendirilmesi yapıldığında 2002'den sonra hükümetlerin gerçekleştirdiği büyük atılımın pek çok gelişen ülkeye ilham kaynağı olduğunu anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında 230 milyar dolar milli gelirimiz, 2016 yılında 850 milyar dolara çıkarken, kişi başı gelirde 3 bin 500 dolardan 10 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmıştır. Son 15 yıldaki dönemde ihracatımız beşe katladık ve hedef olarak 500 milyar dolar ihracat rakamını belirledik.

Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken 2023 yılında gayri safi yurtiçi hasılamızı 2 trilyon dolara ulaştırmak ve kişi başı milli geliri de 25 bin doların üzerine çıkarak dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi almayı hedefliyoruz. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinden zerre kadar şüphemiz yok. Çünkü hedefleri gerçekleştirmek için iki şey ihtiyacımız var. Güven ve istikrar olursa yapamayacağınız hiçbir şey yok. İrade varsa çözüm de var."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
THY, ABD uçuşlarında dizüstü bilgisayar dağıtımına başladı
İŞ-YAŞAM

THY uçuşlarında yeni dönem bugün başladı!
Bakan Tüfenkci'den S&P yorumu
İŞ-YAŞAM

Bakan Tüfenkci: Bu kuruluşları artık kimse ciddiye ...
Bu aleti kullanmayı bilen mühendis maaşı alıyor
İŞ-YAŞAM

Bunu yapana mühendis maaşı!
Bakan Şimşek'ten ekonomiye dair önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

"Enflasyona gıdayla ciddi tedbir alacağız"
Türkiye yüzde 100 yerli buğday tohumu üretiyor
İŞ-YAŞAM

Yüzde yüz yerli
70'lik nine "ekmek teknesi" ile örnek oluyor
İŞ-YAŞAM

'İmkansız' demeden önce Selime Nine'nin hikayesini ...
ABD'de işsizlik son 10 yılın en düşük seviyesinde
İŞ-YAŞAM

HİÇ KİMSE BEKLEMİYORDU
Fed Başkanı: Amerikalı kadınlar iş hayatında ayrımcılığa uğruyor
İŞ-YAŞAM

FED BAŞKANI: KADINLAR DAHA AZ PARA KAZANIYOR
Türkiye yüzde 100 yerli buğday tohumu üretiyor
İŞ-YAŞAM

YÜZDE YÜZ YERLİ
ABD'li milyarder Warren Buffet'ın başarılarla dolu hayatı
İŞ-YAŞAM

İLK YATIRIMINI 11 YAŞINDA YAPTI
Adada düğün için '1 Milyon dolar' teklif
İŞ-YAŞAM

BU ADADA DÜĞÜN YAPABİLMEK İÇİN SERVET ÖDEYECEK
Bu aleti kullanmayı bilen mühendis maaşı alıyor
İŞ-YAŞAM

BUNU YAPANA MÜHENDİS MAAŞI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme