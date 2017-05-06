Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, "2023'te gayri safi yurtiçi hasılamızı 2 trilyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Moldova-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Yıldırım, dünyanın en büyük havalimanının ilk bölümünü 2018'de açacaklarını dile getirdiği konuşmasında büyümene dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin geçmişten bugüne kadar değerlendirilmesi yapıldığında 2002'den sonra hükümetlerin gerçekleştirdiği büyük atılımın pek çok gelişen ülkeye ilham kaynağı olduğunu anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında 230 milyar dolar milli gelirimiz, 2016 yılında 850 milyar dolara çıkarken, kişi başı gelirde 3 bin 500 dolardan 10 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmıştır. Son 15 yıldaki dönemde ihracatımız beşe katladık ve hedef olarak 500 milyar dolar ihracat rakamını belirledik.

Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken 2023 yılında gayri safi yurtiçi hasılamızı 2 trilyon dolara ulaştırmak ve kişi başı milli geliri de 25 bin doların üzerine çıkarak dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi almayı hedefliyoruz. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinden zerre kadar şüphemiz yok. Çünkü hedefleri gerçekleştirmek için iki şey ihtiyacımız var. Güven ve istikrar olursa yapamayacağınız hiçbir şey yok. İrade varsa çözüm de var."