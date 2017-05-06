ABD'de işsizlik
İŞ-YAŞAM

ABD'de işsizlik son 10 yılın en düşük seviyesinde

ABD’de tarım dışı istihdam artışı nisanda 211 binle beklentiyi aşarken, işsizlik oranı tahminlerin ötesine geçerek yüzde 4.4’e geriledi ve son 10 yılın en düşük seviyesine indi. 

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:40:02 Güncelleme: 14:44:11 AA

ABD Çalışma Bakanlığı'nın istihdam raporuna göre, tarım harici sektörler nisanda 211 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası açısından büyük önem taşıyan veriye ilişkin piyasa beklentisi 185 bin seviyesindeydi. 

Mart ayına ait tarım dışı istihdam 98 binden 79 bine, şubat ayı verisi ise 219 binden 232 bine revize edildi. Son 3 aylık ortalama istihdam artışı ise nisan itibarıyla 174 bine geriledi. 

Rapora göre, ABD’de işsizlik oranı, nisanda önceki aya kıyasla 0.1 puan azalarak yüzde 4.4’e indi. Böylece Mayıs 2007'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden işsizlik oranına ilişkin beklenti ise 0.1 puanlık artışla yüzde 4.6'ya yükseleceği yönündeydi. 

Söz konusu dönemde, iş gücüne katılım oranı yüzde 63’ten yüzde 62.9’a gerilerken, haftalık ortalama çalışma saati ise 34.3'ten 34.4'e yükseldi.

Analistler, mart ayında hayal kırıklığı yarattıktan sonra nisanda beklentileri aşan tarım dışı istihdam artışını, "iş gücü piyasasındaki iyileşmenin sürdüğü" şeklinde değerlendirdi.

İşsizlik oranının gerilemeye devam etmesinin, Fed’in "aşırı düşük işsizlik" endişelerini artırabileceği belirtiliyor. Fed’in mart ayında yayınladığı son ekonomik tahminler, ülkede işsizlik oranının bu yıl ve 2018'de yüzde 4.5 seviyesinde kalacağına işaret ediyordu.

Bu arada, Fed’in haziran toplantısında faiz artırmasına yönelik piyasa beklentisi, güçlü istihdam verilerinin ardından yüzde 78.5’e yükseldi.

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