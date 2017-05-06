Sevgililerin en fazla para harcadığı şehirler

haberturk.com'un derlediği habere göre, Zürih’te iki kişinin dışarıda geçireceği romantik bir akşamın maliyeti 200 dolara yakınken, Paris’te bu miktar 110 dolar civarında. İstanbul’da ise romantik bir akşam geçirmek için yaklaşık 60 doları gözden çıkarmak gerekiyor.
Deutsche Bank’tan Jim Reid ve Sukanto Chanda, Zürih’te yaşayan çiftlere plan yaparken dikkatli olmalarını ve mümkünse erken yaşta evlenmelerini tavsiye etti.
Aşıklar için en pahalı şehirler şöyle:
1. Zürih, İsviçre
2. Oslo, Norveç
3. Tokyo, Japonya
4. Amsterdam, Hollanda
5. New York, ABD
6. Brüksel, Belçika
7. Londra, İngiltere
8. Sydney, Avustralya
9. Paris, Fransa
10. Hong Kong, Hong Kong
11. Milano, İtalya
12. Berlin, Almanya
13. Madrid, İspanya
14. Sao Paulo, Brezilya
15. Şanghay, Çin
16. Rio de Janeiro, Brezilya
17. Moskova, Rusya
18. Johannesburg, Güney Afrika
19. İstanbul, Türkiye
20. Yeni Delhi, Hindistan
21. Cakarta, Endonezya
22. Manila, Filipinler