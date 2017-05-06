Sevgililerin en fazla para harcadığı şehirler

haberturk.com'un derlediği habere göre, Zürih’te iki kişinin dışarıda geçireceği romantik bir akşamın maliyeti 200 dolara yakınken, Paris’te bu miktar 110 dolar civarında. İstanbul’da ise romantik bir akşam geçirmek için yaklaşık 60 doları gözden çıkarmak gerekiyor.

Deutsche Bank’tan Jim Reid ve Sukanto Chanda, Zürih’te yaşayan çiftlere plan yaparken dikkatli olmalarını ve mümkünse erken yaşta evlenmelerini tavsiye etti.

Aşıklar için en pahalı şehirler şöyle:

1. Zürih, İsviçre

2. Oslo, Norveç

3. Tokyo, Japonya

4. Amsterdam, Hollanda

5. New York, ABD

6. Brüksel, Belçika

7. Londra, İngiltere

8. Sydney, Avustralya

9. Paris, Fransa

10. Hong Kong, Hong Kong

11. Milano, İtalya

12. Berlin, Almanya

13. Madrid, İspanya

14. Sao Paulo, Brezilya

15. Şanghay, Çin

16. Rio de Janeiro, Brezilya

17. Moskova, Rusya

18. Johannesburg, Güney Afrika

19. İstanbul, Türkiye

20. Yeni Delhi, Hindistan

21. Cakarta, Endonezya

22. Manila, Filipinler