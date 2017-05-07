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Bahreyn Türk vatandaşlarına vize harcını kaldırdı

Türk vatandaşlarının Bahreyn'e yapacakları resmi ve turistik ziyaretlerde vize harcından muaf tutulacağı bildirildi

07 Mayıs 2017 Pazar, 09:14:45 Güncelleme: 09:25:54 AA

Türk vatandaşların Bahreyn'e yapacakları ziyaretler için kaldırılan vize harcının kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında 12 Şubat'ta imzalanan ve "iki ülke arasında umuma mahsus pasaport hamili vatandaşların vize harcından muaf tutulmasını" öngören mutabakat zaptına binaen alındığı ve 5 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Karar perşembe günü Resmi Gazete'de yayınlandı.

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