Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyon oranları,
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Gıda enflasyonunu düşürecek radikal kararlar geliyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Gıda enflasyonunu düşürmek amacıyla işlenmemiş gıda ürünlerine yönelik iç piyasada arz sürekliliğini gözeten dış ticaret tedbirleri alacağız" açıklamalarında bulundu

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:33:59 Güncelleme: 11:40:40 AA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gıda enflasyonunu düşürmek amacıyla işlenmemiş gıda ürünlerine yönelik iç piyasada arz sürekliliğini gözeten dış ticaret tedbirleri alacaklarını belirterek, "Ekmekte de fiyat belirleme sürecine ilişkin yeni düzenlemeler kararlaştırdık. Taze meyve ve sebzede alternatif pazarlama kanallarını devreye sokacağız." dedi.
Şimşek yaptığı açıklamada, enflasyonu düşük ve tek hanelerde tutmanın hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, Türkiye'de gıda fiyatlarındaki oynaklığın, enflasyon görünümünü ve öngörülebilirliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Hem bu olumsuz etkiyi gidermek hem de gıda piyasasında arz ve fiyat oluşumuna dair aksaklıkları kaldırmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Şimşek, bu kapsamda Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesini kurduklarını ve komitenin sekretarya görevini Merkez Bankası'na verdiklerini ifade etti.



Nisan ayındaki enflasyon gerçekleşmelerinin ardından Gıda Komitesinin cuma günü toplandığını anlatan Şimşek, burada ağırlıklı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunu sınırlandıracak kısa vadeli tedbirlerin karara bağlandığını, orta ve uzun vadeli yapısal konulara ilişkin çalışmalarda gelinen aşamaların değerlendirildiğini belirtti.



"YENİ BİR DIŞ TİCARET STRATEJİSİ BELİRLENECEK"

İşlenmemiş gıda ürünlerinde iç piyasada arz sürekliliğini gözeten dış ticaret tedbirleri alacaklarına dikkati çeken Şimşek, bu hususta yürütülen çalışmanın en kısa sürede komiteye sunulacağını ifade etti.

Şimşek, bu adımın gıdada fiyat oynaklıklarının ve yüksek enflasyonun önüne geçilmesi açısından en kritik adımlardan birisi olacağını belirtti.



GIDA, SOĞUK ZİNCİRDEN ÇIKMADAN TÜKETİCİYE ULAŞACAK

Şimşek, bir yandan kısa vadeli tedbirler alınırken, uzun vadede tarımsal üretim kapasitesini artıracak ve sektördeki yapısal sorunları giderecek önlemlere de büyük önem verdiklerini vurguladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ithalata konu tarım ürünlerinde yurt içi üretim kapasitesinin artırılmasını ve orta vadede ithalata bağımlılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak adımları attığına işaret eden Şimşek, arz zinciri, lisanslı depoculuk ve üretici birlikleriyle ilgili çeşitli düzenlemelerin planlandığını kaydetti.

Bu kapsamda ürünlerin arz zincirinde üreticiden tüketiciye giderken geçtiği aşamalara uluslararası normlarla uyumlu standartlar getirileceğine vurgu yapan Şimşek, bundan sonraki süreçte paketleme, saklama ve nakliye gibi lojistik işlemlerde uyulması zorunlu kuralların olacağını belirtti.

Şimşek, "Bu konuda yasal düzenleme son aşamada, en kısa sürede uygulama başlayacak. İşlenmemiş gıda ürünleri hasat sonrasında gireceği soğuk zincirden hiç çıkmadan tüketiciye kadar ulaşacak." dedi.

EKMEKTE FİYAT BELİRLEMEYE YENİ DÜZEN

Ekmekte fiyat belirleme sürecine ilişkin yeni düzenlemeler de kararlaştırdıklarını anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

"Arz zincirindeki belirli noktalarda rekabet koşullarının detaylı incelenmesi ve saklanabilir ürünlerde yasa dışı stoklamaya ilişkin denetimlerin artırılması hususlarında kısa sürede önemli adımlar atacağız. Arz artışı için vergi teşvikleri üzerinde de çalışıyoruz. Sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlendiği taze meyve ve sebzede alternatif pazarlama kanallarını devreye sokacağız. Bunların bir kısmı hakkında karar aldık, uygulama süreci hemen başlatılacak. Diğer konuları ise bu ay gerçekleştirilecek ikinci bir toplantıda karara bağlayacağız ve uygulamaya koyacağız."

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