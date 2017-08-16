Süleyman Buluşan: Ucuza satıyorsak, ucuza tüketmeliyiz

5 | 26

"Üretici, domatesine kilosu 35 ila 50 kuruş arasında piyasa bulabiliyor. Fakat sofradaki domatesin fiyatı en az 2-3 lira. Bu durum üreticiyi hem mağdur ediyor hem de üzüyor. Bu yıl bereket yılı oldu. Gerçekten çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Bolluktan bize afet doğuyor. Bunun sebebi de malın çok olup elimizde kalma riski. Sıkıntımızın çözümü sağlam bir tarım politikası. Fiyat ve kalite bakımından iyi bir plan yapmamız gerekiyor. 50 kuruşa satmakta güçlük çeken üreticinin domatesi 3 liraya satılmamalı. Eğer satılacaksa da üreticiye bu anlamda Tarım Bakanlığı sahip çıkarak iyi bir fiyat politikası belirlemeli"