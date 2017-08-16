İŞ-YAŞAM

Süleyman Buluşan: Ucuza satıyorsak, ucuza tüketmeliyiz

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:46:12 AA

Domates hasadının başlamasıyla Eskişehir'den İstanbul Bayrampaşa Hali'ne tırlar yola çıkmaya başladı. Bir dönümden 10 ton domates elde eden üreticiler, 35 ila 50 kuruş arasında domatesi piyasada bulabiliyorken, tüketici ise 2 ila 3 lira arasında satın alıyor

  • 1 Süleyman Buluşan: Ucuza satıyorsak, ucuza tüketmeliyiz
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    Eskişehir merkez Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet köyü domates üreticileri, hasadın yüzde 90'ını İstanbul'a gönderiyor. Mevsim genelinde yağışların yeterli derecede olması, üreticilerin bir dönümden 10 ton domates elde etmesini sağladı.

     

  • 2 Süleyman Buluşan: Ucuza satıyorsak, ucuza tüketmeliyiz
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    Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan yaptığı açıklamada, sezon sonuna kadar sadece Tepebaşı ilçesi üreticilerinin 100 bin ton domatesi vatandaşların sofrasıyla buluşturduğunu söyledi. 

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    Günlük İstanbul'a gönderilen tır sayısının 50 civarında olduğunu aktaran Buluşan, "Bir tırın 20 ton olduğunu düşünürsek, günlük İstanbul'a bin ton domates gönderiyoruz. Eskişehir domatesi artık İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın damak tadı olmuş durumda" dedi.

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  • 4 Süleyman Buluşan: Ucuza satıyorsak, ucuza tüketmeliyiz
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    "UCUZA SATIYORSAK, UCUZA TÜKETİLMELİ"

    Domateste de üretici ve tüketici fiyatları arasında ciddi fark olduğunu belirten Buluşan, şöyle konuştu:

  • 5 Süleyman Buluşan: Ucuza satıyorsak, ucuza tüketmeliyiz
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    "Üretici, domatesine kilosu 35 ila 50 kuruş arasında piyasa bulabiliyor. Fakat sofradaki domatesin fiyatı en az 2-3 lira. Bu durum üreticiyi hem mağdur ediyor hem de üzüyor. Bu yıl bereket yılı oldu. Gerçekten çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Bolluktan bize afet doğuyor. Bunun sebebi de malın çok olup elimizde kalma riski. Sıkıntımızın çözümü sağlam bir tarım politikası. Fiyat ve kalite bakımından iyi bir plan yapmamız gerekiyor. 50 kuruşa satmakta güçlük çeken üreticinin domatesi 3 liraya satılmamalı. Eğer satılacaksa da üreticiye bu anlamda Tarım Bakanlığı sahip çıkarak iyi bir fiyat politikası belirlemeli"

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YORUMLAR 1
  • Misafir 07 Mayıs 2017 Pazar 12:37
    8.75 ile 10 Tl arasında...vatandaş nasıl alsın...enflasyon olmuş yüzde 11.87...japonyada binde 5...
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