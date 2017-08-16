İŞ-YAŞAM
Süleyman Buluşan: Ucuza satıyorsak, ucuza tüketmeliyiz
07 Mayıs 2017 Pazar, 11:46:12 | Güncelleme: 16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:27:17
AA
Domates hasadının başlamasıyla Eskişehir'den İstanbul Bayrampaşa Hali'ne tırlar yola çıkmaya başladı. Bir dönümden 10 ton domates elde eden üreticiler, 35 ila 50 kuruş arasında domatesi piyasada bulabiliyorken, tüketici ise 2 ila 3 lira arasında satın alıyor
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Eskişehir merkez Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet köyü domates üreticileri, hasadın yüzde 90'ını İstanbul'a gönderiyor. Mevsim genelinde yağışların yeterli derecede olması, üreticilerin bir dönümden 10 ton domates elde etmesini sağladı.
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Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan yaptığı açıklamada, sezon sonuna kadar sadece Tepebaşı ilçesi üreticilerinin 100 bin ton domatesi vatandaşların sofrasıyla buluşturduğunu söyledi.
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Günlük İstanbul'a gönderilen tır sayısının 50 civarında olduğunu aktaran Buluşan, "Bir tırın 20 ton olduğunu düşünürsek, günlük İstanbul'a bin ton domates gönderiyoruz. Eskişehir domatesi artık İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın damak tadı olmuş durumda" dedi.
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"UCUZA SATIYORSAK, UCUZA TÜKETİLMELİ"
Domateste de üretici ve tüketici fiyatları arasında ciddi fark olduğunu belirten Buluşan, şöyle konuştu:
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"Üretici, domatesine kilosu 35 ila 50 kuruş arasında piyasa bulabiliyor. Fakat sofradaki domatesin fiyatı en az 2-3 lira. Bu durum üreticiyi hem mağdur ediyor hem de üzüyor. Bu yıl bereket yılı oldu. Gerçekten çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Bolluktan bize afet doğuyor. Bunun sebebi de malın çok olup elimizde kalma riski. Sıkıntımızın çözümü sağlam bir tarım politikası. Fiyat ve kalite bakımından iyi bir plan yapmamız gerekiyor. 50 kuruşa satmakta güçlük çeken üreticinin domatesi 3 liraya satılmamalı. Eğer satılacaksa da üreticiye bu anlamda Tarım Bakanlığı sahip çıkarak iyi bir fiyat politikası belirlemeli"
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Buluşan, Eskişehir domatesinin kaliteli olmasının en önemli sebeplerinden birinin mevsim şartları olduğunu dile getirerek, "Eskişehir gündüz sıcak, gece serin. Gündüz saatlerinde 35 ila 40 derece sıcağın altında çalışıyoruz. Fakat gece öyle bir serinlik oluyor ki üstünüzü örtmeden uyuyamıyorsunuz. Ürünün kalitesinde bu hava şartlarının önem arz ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.
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Cumhuriyet köyü Yıldırım Çiftliği Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Murat Çavuş da Eskişehir'de üretilen domatesin tam olarak tanıtılamadığını savunarak, "İstanbullular domatesimizi tüketirken Çanakkale domatesi diye tüketiyor. İzmir'de Menemen domatesi diyorlar, Ankara'da Ayaş domatesi deniliyor. Halbuki İstanbul gibi büyük bir ilin yüzde 60'ının sofrasında Eskişehir domatesi var" ifadelerini kullandı.
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FARUK AKBAŞ: DOMATES FİYATLARI 1.5 LİRAYA DÜŞEBİLİR
Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş Mayıs ayında yaptığı açıklamada, geçen yıl Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle çiftçilerin bu yıl domates üretimine pek yönelemediğini belirtti.
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Bu yıl hem domates ihracatının arttığını hem de iç piyasada aşırı bir ürün talebi olduğunu dile getiren Akbaş, şu açıklamalarda bulundu:
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Yaşanan olumsuz olaylar, soğuk hava şartları ve rekoltenin az olması nedeniyle domates fiyatları çok ciddi arttı. Zaman zaman bu tür olaylarla karşılaşabiliyoruz, yeni ürünler henüz çıkmadı.
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Sezon arası dediğimiz geçiş dönemlerinde bu tür olaylar olabiliyor ama 10 gün içinde yeni ürünlerin yetişmesiyle domates fiyatlarının normal bandına inmesini ve 1.5-2 TL arasından satılmasını öngörüyoruz.
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Özetle domates fiyatları 10 güne kadar 1.5 liraya kadar düşebilir.
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Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz da domatesteki fiyat artışının rekoltedeki düşüşten kaynaklandığını ifade ederek, mayıs ayının sonlarına doğru yeni ürünlerle fiyatların normal seyrine döneceğini kaydetti.
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SERALARDA HUMMALI ÇALIŞMA
Seralarda üretim yapan çiftçiler, yeni ürünleri pazara yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.
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Şanlıurfa'nın Karaali bölgesinde büyük bölümü topraksız olan jeotermal seralarda üreticilik yapan çok sayıda çiftçi de mayıs ayı içerisinde ürünlerinini piyasaya sunacak olmanın heyecanını yaşıyor.
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Bölgedeki bir serada üretim sorumlusu olarak görev yapan ziraat mühendisi Sevim Yıldız, şu anda fiyatların yüksek olmasının iklim koşullarından kaynaklandığını belirtti.
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Mayıs ayının sonlarına doğru hem seralardaki baharlık ürünlerin hem de tarla domateslerinin pazara ulaşacağını ve bu sayede fiyatların düşeceğini anlatan Yıldız, şu açıklamalarda bulundu:
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Domates fiyatlarının yüksek olmasının sebebi yeni sezon domateslerinin gecikmesi ve kışlık ürünlerin de ağır hava koşullarından etkilenmesinden kaynaklanan bir durum. Kış sert geçti bu yıl, bu nedenle de domates az çıktı ve fiyatlar yüksek, bu durumu şu an için ihracata bağlamak yanlış.
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Geçen yıl üretim normal şekilde devam ediyordu, bu nedenle fiyatlar düşmüştü ama bu yıl iklimden dolayı ürünler olumsuz etkilendi. Baharlık ürünlerin de aslında şimdi çıkması gerekiyordu ama 15-20 günlük bir gecikme var.
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Birkaç gün fiyatların böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Bu yıl seranın yanı sıra tarla domatesleri de sıkıntı yaşadı, ilk dikimlerde donlardan kaynaklı zararlar oldu, tekrardan dikimler oldu. O yüzden yeni ürünlerin pazara inmesi 15-20 günü bulacaktır ve yaz sezonunda da fiyatlar eski düzene dönecektir.
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Bölgede jeotermal enerjiyle seracılık yapıldığını hatırlatan Yıldız, buna rağmen ağır kış şartlarından buradaki ürünlerinde etkilendiğini dile getirdi.
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Seracılıkla uğraşan İbrahim Kılıç ise fiyatların son dönemde yüksek olmasının kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.
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Fiyatların aşırı yüksek olduğunu ancak bunun talebin karşılanamamasından kaynaklandığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:
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Fiyatların yüksek olması bizim için bir avantaj tabii ama geçen yıl çok sıkıntı çektik, yıl boyunca fiyatlar olması gerekenden çok daha düşüktü, domates 1 liradan satılıyordu. Bu yıl ise oldukça yüksek. Bunun nedeni de iklim koşullarıydı.
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Özellikle Antalya bölgesinde çok ciddi sıkıntılar yaşandı, Türkiye'deki tüm seralar soğuk havadan nasibini aldı. Yeterince ürün elde edemedik, arz talebi karşılayamayınca böyle bir tablo ortaya çıktı.
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Ancak vatandaşlarımız karamsarlığa düşmesin mayısın sonlarında yeni ürünlerin ortaya çıkmasıyla fiyatlar düşecektir. Çünkü hem tarla domatesi hemde seralardaki baharlık ürünler çıkmaya başladı. Bu anlamda tüketicilerin biraz sabırlı olup yeni domatesleri beklemesini öneriyoruz.