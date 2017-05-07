İŞ-YAŞAM

Faruk Akbaş: Domates fiyatları 1,5 liraya kadar düşebilir

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:46:12 AA

Son dönemde artan fiyatıyla adından söz ettiren nisan ayının zam şampiyonu domatesin fiyatının baharlık ürünlerin piyasaya çıkmasıyla düşmesi bekleniyor. Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, domates fiyatlarının 1.5 TL'ye düşebileceğini söyledi

  • 1 Faruk Akbaş: Domates fiyatları 1,5 liraya kadar düşebilir
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    Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş yaptığı açıklamada, geçen yıl Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle çiftçilerin bu yıl domates üretimine pek yönelemediğini belirtti.

  • 2 Faruk Akbaş: Domates fiyatları 1,5 liraya kadar düşebilir
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    Bu yıl hem domates ihracatının arttığını hem de iç piyasada aşırı bir ürün talebi olduğunu dile getiren Akbaş, şu açıklamalarda bulundu:

     

  • 3 Faruk Akbaş: Domates fiyatları 1,5 liraya kadar düşebilir
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    Yaşanan olumsuz olaylar, soğuk hava şartları ve rekoltenin az olması nedeniyle domates fiyatları çok ciddi arttı. Zaman zaman bu tür olaylarla karşılaşabiliyoruz, yeni ürünler henüz çıkmadı. 

  • 4 Faruk Akbaş: Domates fiyatları 1,5 liraya kadar düşebilir
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    Sezon arası dediğimiz geçiş dönemlerinde bu tür olaylar olabiliyor ama 10 gün içinde yeni ürünlerin yetişmesiyle domates fiyatlarının normal bandına inmesini ve 1,5-2 TL arasından satılmasını öngörüyoruz. 

  • 5 Faruk Akbaş: Domates fiyatları 1,5 liraya kadar düşebilir
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    Özetle domates fiyatları 10 güne kadar 1,5 liraya kadar düşebilir.

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