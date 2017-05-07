Faruk Akbaş: Domates fiyatları 1,5 liraya kadar düşebilir

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Fiyatların yüksek olması bizim için bir avantaj tabii ama geçen yıl çok sıkıntı çektik, yıl boyunca fiyatlar olması gerekenden çok daha düşüktü, domates 1 liradan satılıyordu. Bu yıl ise oldukça yüksek. Bunun nedeni de iklim koşullarıydı.