Faruk Akbaş: Domates fiyatları 1,5 liraya kadar düşebilir

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş yaptığı açıklamada, geçen yıl Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle çiftçilerin bu yıl domates üretimine pek yönelemediğini belirtti.
Bu yıl hem domates ihracatının arttığını hem de iç piyasada aşırı bir ürün talebi olduğunu dile getiren Akbaş, şu açıklamalarda bulundu:
Yaşanan olumsuz olaylar, soğuk hava şartları ve rekoltenin az olması nedeniyle domates fiyatları çok ciddi arttı. Zaman zaman bu tür olaylarla karşılaşabiliyoruz, yeni ürünler henüz çıkmadı.
Sezon arası dediğimiz geçiş dönemlerinde bu tür olaylar olabiliyor ama 10 gün içinde yeni ürünlerin yetişmesiyle domates fiyatlarının normal bandına inmesini ve 1,5-2 TL arasından satılmasını öngörüyoruz.
Özetle domates fiyatları 10 güne kadar 1,5 liraya kadar düşebilir.