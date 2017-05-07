TÜİK, türkiye tarım arazileri
İŞ-YAŞAM

40 milyon dekar tarım alanını son 30 yılda kaybettik

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 verilerine göre Türkiye’nin 769 milyon 632 bin dekarlık karasal büyüklüğünün yaklaşık yüzde 30.8’ini tarım alanları oluşturuyor. Ancak bu oran her yıl gitgide azalıyor

07 Mayıs 2017 Pazar, 12:12:36 Güncelleme: 12:37:11

Tarımsal ürünlerdeki rekor fiyat artışları enflasyondan ihracata Türkiye’nin ana gündem maddesi haline geldi. Domateste Rusya ile olan ihracat yasağı tartışmaları alevlendirirken fiyat artışları nedeniyle arpadan iğdeye pek çok üründe ithalat yapılması ise gözleri tarım arazilerine çevirdi.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, TÜİK 2016 verileri, Türkiye’nin 769 milyon 632 bin dekarlık karasal büyüklüğünün yaklaşık yüzde 30.8’ini tarım alanları oluşturduğunu gösteriyor. Ancak bu oran her yıl gitgide azalıyor. Zira 1988’de aynı oran yüzde 36.1 iken 2000’lere gelindiğinde yüzde 34’lere kadar inmişti. Yapılaşmanın artması ile son olarak işlenen tarım alanları Türkiye’nin toplam büyüklüğünün yüzde 30’larına kadar geriledi. Yani yaklaşık son 30 yılda 40 milyon dekar tarım alanı yapılaşmaya terk edildi.

Yıl Tarım alanı
(bin hektar)

İşlenen tarım alanı

 Tarım alanının toplam
büyüklüğe oranı
(%) 		 İşlenen alanın Türkiye karasal
büyüklüğüne oranı
(%)
1988 419.400 277.630 54.5 36.1
1998 393.440 269.660 51.1 35.0
2008 391.220 245.050 50.8 31.8
2016 383.800 237.630 49.9 30.9


GIDA ÜRETİMİNDE SIKINTI YAŞANIYOR

Ayrıca işlenmese de tarım alanı niteliğindeki arazilerin büyüklüğü de her geçen yıl azalıyor. Yine 1988 yılında Türkiye’nin karasal büyüklüğünün yüzde 54.5’i tarım arazisi olarak geçerken bugün bu oran yüzde 49’a kadar düştü. Hal böyle olunca da gıda üretiminde sıkıntılar giderek artmaya başladı. Bölgeler itibarıyla bakıldığında ise son 10 yılda ekili alan açısından en büyük kaybı yüzde 37 ile Doğu Karadeniz yaşarken bu oran Türkiye genelinde yüzde 8.1 oldu. Yani Türkiye 2007’den bu yana 13 milyon dekar ekili alanı kaybetti.

İstanbul’da ise ekili alandaki kayıp oranı yüzde 1.5 ile sınırlı kalırken Akdeniz’de yüzde 15, Ege’de yüzde 11.8’lik kayıplar dikkat çekti. Öte yandan, 8 milyon 41 bin 419 dekar alanı sebze bahçeleri, 33 milyon 292 bin 166 dekar alanı meyveler, içecek ve baharat bitkileri, 48 bin 438 dekar alanı da süs bitkileri oluşturdu.

EKİM ALANI TÜRKİYE GENELİNDE SON 10 YILDA YÜZDE 8.1 DÜŞTÜ

2007 Bölge (Hektar) Ekili Alan 2007 Ekili alan 2016 Değişim Yüzde
 TÜRKİYE  169.449.599  155.743.717  -8.1
 İstanbul 681.360   670.851  -1.5
 Batı Marmara  13.802.924  13.902.620  0.7
 Ege  18.549.169  16.352.994  -11.8
 Doğu Marmara 8.982.266  7.899.446  -12.1
 Batı Anadolu 23.274.525  24.744.672  6.3
 Akdeniz 17.462.183  14.790.354  -15.3
 Orta Anadolu 24.747.761  23.025.045  -7.0
 Batı Karadeniz 15.683.690  13.627.758  -13.1

 

Doğu Karadeniz 1.603.217  1.001.983  -37.5
 Kuzeydoğu Anadolu 10.182.936  9.312.874  -8.5
 Ortadoğu Anadolu 9.144.595  8.293.958  -9.3
 Güneydoğu Anadolu 25.334.973  22.121.162  -12.7



"HER GÜN 8 FUTBOL SAHASI YOK OLDU"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, yaptığı açıklamada, Antalya’nın her geçen yıl tarım topraklarını kaybettiğini söyledi. Kentte 2000’li yılların başında her 100 dekar alanın 20 dekarını tarım alanı oluştururken, bugün bu rakamın 18 dekara kadar gerilediğine dikkati çeken Çandır, şöyle konuştu:

“İmar ve yapılaşma konusuna dikkat etmeliyiz. 30 bin futbol sahası büyüklüğünde alan kaybeden kentimizde, her nefes alışımızda 10 metrekare tarım alanımız inşaat ve kentleşmeye kurban edilmiştir. Ülkemizde ise 2000’li yılların başından bugüne 2 milyon 420 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım alanı kaybolurken, her gün 8 futbol sahası tarım alanımız yok olmuştur.”

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