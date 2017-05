Perakende devleri İstanbul'a alım için geliyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı 22 Mayıs’ta Pullman Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor. 16 bin metrekare alanda 100 yerli üreticinin 2017-2018 kreasyonlarını sergileyeceği dev etkinliğe bu yıl 50 ülkeden bin 200 yabancı sektör temsilcisi katılıyor. EKS Fuarcılık tarafından organize edilen ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen fuara bu yıl yurt dışından 100 ile 900 ayakkabı mağazası zinciri olan 50 büyük perakende firması geliyor.



Türk ayakkabı sektörünün bu yıl koyduğu 1 milyar dolar ihracat hedefine dikkati çeken EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, Eksposhoes’un sektöre her geçen yıl daha fazla katkı sağladığını söyledi. Demir, “ Temel hedefimiz daha fazla üretim ve daha fazla ihracat. Cari açığımızın kapanması için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu yıl fuarımıza yurt dışından bin 200 sektör temsilcisi geliyor. Başta ABD, Rusya, Libya, Kanada, Çin, Irak ve Romanya olmak üzere 50 ülkeden iş insanını ağırlayacağız. EKS Fuarcılık tüm yabancı misafirlerin konaklama ve ulaşım masraflarını üstlenerek bu etkinliği düzenliyor. Ayakkabı sektörümüzün gelişmesine ve ihracatımıza daha fazla katkı sağlamak için bu masrafları üstlenmeye her zaman hazırız. Üretim, tasarım, markalaşma, ihracat ve yeni iş bağlantıları için ter döküyoruz” dedi.



YABANCILAR ÖZGÜN TASARIMA GELİYOR



Yeni ihracat pazarlarını keşfetmek için fuarların kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Erkan Demir,” Türk ayakkabı sektörü kaliteli üretim, teslimat süreleri ve özgün tasarım konularında her geçen yıl ivme kazanıyor. Fuarlar da tüm bu gelişmeler için bir vitrin niteliğinde. Geçen iki fuarımızda yeni ülkelerden iş insanlarını tanıdık, firmalarımızın yeni iş bağlantıları kurmasına ve yüksek kaliteli ürünlerini hem iç pazara, hem de yabancı misafirlere sergilemesine vesile olduk. Bizim için bundan büyük mutluluk yok. Her yıl büyüyerek sektörümüzün gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



60 YILLIK AYAKKABI USTASI DA FUARDA



22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte, 2017-2018 kreasyonlarının yanı sıra Türk ayakkabı ustalığının önemi ve işçilik kalitesi de ön plana çıkacak. 60 yıllık ayakkabı ustası Abdullah Aytekin, fuar boyunca kendi tezgahında yüksek kalitedeki el yapımı ayakkabılarını üretecek, Türk ayakkabı ustalığının hünerlerini yabancı misafirlere sergileyecek. Fuarda ayrıca özel yapım tasarım ayakkabılar da özel bölümlerde sergilenecek.

