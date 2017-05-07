Organizasyon kapsamında Şimşek'in de yer aldığı Hazine Müsteşarlığı takımı ile EMD üyelerinden oluşan takım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yerleşkesindeki halı sahada karşı karşıya geldi.

Karşılaşma öncesi gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektiren Şimşek'e, çocuklar tarafından çiçek verildi. Şimşek, güzel bir turnuva olmasını dileyerek, "Ben en son Fenerbahçe ile Batman karması için 2010 yılında futbol oynadım. O gün bugün hiç futbol oynamadım. Onun için benden fazla bir şey beklemeyin." ifadesini kullandı.

Sporun önemine ve faydasına işaret eden Şimşek, "4-5 yıldır tenis oynuyorum, çok faydalı. Bu heyecanı yaşamak, sizlerle beraber olmak bizim için büyük mutluluk kaynağı. Kim kazanırsa kazansın fark etmez, önemli olan buradaki spor, dayanışma, birlik beraberlik ruhunun kazanılması." diye konuştu.

Maçın başlama vuruşunu yapan Şimşek, Batman'ın plakası olan 72 numaralı formayla ve kaptanlık pozubandı ile sahaya çıktı. Şimşek, maç boyunca performansıyla göz doldurdu. Şimşek, 60 dakika süren ve 2-2 eşitlikle tamamlanan maçta bir de gol attı.

Karşılaşmayı Mehmet Şimşek'in eşi Esra Şimşek de izledi.

Şimşek, organizasyona ilişkin gazetecilere yaptığı değerlendirmede, maçı izlemeye gelenlere teşekkür etti.

Zaman zaman toplumla bütünleşmek gerektiğini, toplumla en iyi kaynaşmanın yolunun spor olduğunu dile getiren Şimşek, "Güzel maç oldu, önemli olan biraz koşmak, eğlenmek, tanışmak, bir araya gelmek, dostlukları, birlikteliği, kardeşliği pekiştirmek." değerlendirmesinde bulundu.