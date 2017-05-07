İŞ-YAŞAM

Kubbeli Bakkal üç kuşaktır varlığına devam ediyor

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:10:19 AA

İzmir'in Menemen ilçesinde yaklaşık 600 yıl önce yapılan türbeye imarethane olarak inşa edilen kubbeli yapı, Ayla ailesi tarafından 3 kuşaktır bakkal olarak işletiliyor. Bakkal, 85 yıldır hizmet veriyor

  • 1 Kubbeli Bakkal üç kuşaktır varlığına devam ediyor
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    Pazarbaşı Mahallesi'nde yer alan ve kitabesinde 1432 yılında yapıldığı belirtilen Mühürlü Sultan Türbesi'nin bitişiğindeki ahşap çerçeveli yapı, Cumhuriyetin ilk yıllarında Ermeni bir eczacı tarafından kullanıldı.

  • 2 Kubbeli Bakkal üç kuşaktır varlığına devam ediyor
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    Daha sonra Ali Haydar Ayla tarafından satın alınarak bakkal haline dönüştürülen bina, 85 yıldır "Kubbeli Bakkal" adıyla hizmet veriyor.

     

     

     

  • 3 Kubbeli Bakkal üç kuşaktır varlığına devam ediyor
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    Tarihi binaya hiç dokunmayan aile, geleneği bozmayıp 3 kuşaktır bu kubbenin altında bakkallık yaparak geçimini sağlamaya devam ediyor.

  • 4 Kubbeli Bakkal üç kuşaktır varlığına devam ediyor
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    Bakkalın binasının yanı sıra içinde kullanılan bazı eşyalar da antika değeri taşıyor.

     

  • 5 Kubbeli Bakkal üç kuşaktır varlığına devam ediyor
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    Dükkanın en eskisi ise üzerinde 1871 yılında yapıldığını yazan dede mirası makas. 1934 yılından bu yana ölçüm yapan terazi de üzerindeki 34 mührüyle hala kullanılıyor. Üretimi durmuş bazı ürünler de raflarda antika olarak sergileniyor.

     

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