Büyük Kulüp'ün yeni başkanı Kaptanoğlu

Aralarında iş insanı, siyasetçi, asker, bürokrat, sanatçı ve akademisyenin bulunduğu yaklaşık 8 bin üyenin bulunduğu Büyük Kulüp'te Metin Baylav ve Gündüz Kaptanoğlu arasındaki başkanlık yarışı sonuçlandı. Kulüp'ün yeni başkanı Kaptanoğlu oldu.

Büyük Kulüp’te, 21 yıl başkanlık yapan Duran Akbulut 23 Mart 2017'de vefat etmiş ve ardından yeni başkanı belirlemek üzere olağanüstü genel kurula gidilmişti.

Büyük Kulüp'ün yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Gündüz Kaptanoğlu- DATİ Yatırım Holding ve Kaptanoğlu Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı

Melih Tavukçuoğlu- Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri (AYİDER) Başkanı

Atilla Kıyat-Emekli Koramiral

Prof. Dr. Mehveş Emeç Birol-Piyanist, Devlet Sanatçısı

Prof. Dr. Ethem Tolga- Galatasaray Üniversitesi Eski Rektörü

M. Erkan Ülker-Einhell İntratek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Kösedağ- Kösedağ Tel Örme-Çit San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Asım Kıncal- Sanset A.Ş. Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı

Aslan Gülçiçek- MG Gülçiçek International Fragrance Company CEO’su

Şimla Türker Bayazıt-Türker Proje Yatırım Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Nevhan Gündüz-Orge Elektrik Taahhüt A.Ş. CEO’su

1882 YILINDA KURULDU





Yaklaşık 8 bin üyesi bulunan Büyük Kulüp, 1882 yılında İngiltere Büyükelçisi Sir Alfred Sandison tarafından Cercle a’Pera ismiyle kurulmuştu. Başlangıçta Osmanlı İmparatorluğu’nda görev yapan yabancı elçiler ve ataşelerin üye olduğu bir kulüptü. İttihat ve Terakki döneminde önemli sayıda Türk üye kabul eden yapı, 1944’te Büyük Kulüp adını aldı.