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Büyük Kulüp'ün yeni başkanı Kaptanoğlu

İngiliz Elçisi Sir Alfered Sandison tarafından 1882 yılında kurulan Büyük Kulüp, 21 yıllık başkanı Duran Akbulut'un vefatının ardından yeni yönetimini belirledi. Büyük Kulüp'ün başkanlığına Dati Yatırım Holding ve Kaptanoğlu Denizcilik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz Kaptanoğlu seçildi.

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:54:54 Güncelleme: 10:14:24

Aralarında iş insanı, siyasetçi, asker, bürokrat, sanatçı ve akademisyenin bulunduğu yaklaşık 8 bin üyenin bulunduğu Büyük Kulüp'te Metin Baylav ve Gündüz Kaptanoğlu arasındaki başkanlık yarışı sonuçlandı. Kulüp'ün yeni başkanı Kaptanoğlu oldu.

Büyük Kulüp’te, 21 yıl başkanlık yapan Duran Akbulut 23 Mart 2017'de vefat etmiş ve ardından yeni başkanı belirlemek üzere olağanüstü genel kurula gidilmişti.

Büyük Kulüp'ün yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Gündüz Kaptanoğlu- DATİ Yatırım Holding ve Kaptanoğlu Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı 
Melih Tavukçuoğlu- Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri (AYİDER) Başkanı 
Atilla Kıyat-Emekli Koramiral
Prof. Dr. Mehveş Emeç Birol-Piyanist, Devlet Sanatçısı
Prof. Dr. Ethem Tolga- Galatasaray Üniversitesi Eski Rektörü 
M. Erkan Ülker-Einhell İntratek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Kösedağ- Kösedağ Tel Örme-Çit San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Asım Kıncal- Sanset A.Ş. Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı 
Aslan Gülçiçek- MG Gülçiçek International Fragrance Company CEO’su 
Şimla Türker Bayazıt-Türker Proje Yatırım Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Nevhan Gündüz-Orge Elektrik Taahhüt A.Ş. CEO’su  

1882 YILINDA KURULDU



Yaklaşık 8 bin üyesi bulunan Büyük Kulüp, 1882 yılında İngiltere Büyükelçisi Sir Alfred Sandison tarafından Cercle a’Pera ismiyle kurulmuştu. Başlangıçta Osmanlı İmparatorluğu’nda görev yapan yabancı elçiler ve ataşelerin üye olduğu bir kulüptü. İttihat ve Terakki döneminde önemli sayıda Türk üye kabul eden yapı, 1944’te Büyük Kulüp adını aldı.

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