Mart ayı sanayi üretim endeksi rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre mart ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.3 arttı. Artış bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 2.8 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.



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Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı.

Sanayi üretimi genelindeki artış ise yüzde 2.8 olarak kaydedildi.



En yüksek artış dayanıklı tüketim malında gerçekleşti



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %6,4 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %23,5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, %9,1 ile elektrikli teçhizat imalatı ve %5 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.

En fazla azalış temel eczacılık ürünlerinin imalatında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en fazla azalış %9,9 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, %5,7 ile tütün ürünleri imalatı ve %4 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı takip etti.