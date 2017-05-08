Laptop uygulamasının detayları ortaya çıktı

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Türk Hava Yolları'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne uçuşlarda business sınıfı için başlattığı ücretsiz laptop verilmesi uygulamasıyla ilgili merak edilen detaylar da ortaya çıktı. Uçaklara sınırlı sayıda laptop yüklenirken kullanma önceliği bilgisayarını uçuş öncesi teslim eden yolcularda oldu.



27-28 business koltuğu olan Airbus 330 veya Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçaklara 10 laptop yükleniyor. Uçaklarda şarj kablosu ile usb bellek de bulunduruluyor.



Uçuş öncesi kişisel bilgisayarını veren yolcuya bir bilgilendirme kartı veriliyor. Kişisel bilgisayarını teslim eden business yolcusu, uçuş sırasında talep etmesi halide laptop alabiliyor. Laptoplar uçak havalandıktan sonra bilgisayarlarını uçuş öncesi teslim edenlerin listesine bakılarak öncelikli olarak bu yolculara uçuşta dağıtılıyor.



KULLANILMAYAN LAPTOP OLURSA TESLİM ETMEYENE DE VERİLECEK

Uçuş öncesi kişisel bilgisayarını teslim etmeyen business class yolcusu ise uçağa sınırlı sayıda cihaz yüklendiği için, laptop kullanamama durumuyla karşı karşıya kalabiliyor. Uçuşta kullanılmayan laptop olması halinde bilgisayarını teslim etmeyen veya tabletini teslim eden yolcuya da laptop veriliyor. Yolcuya talep etmesi halinde usb bellek de veriliyor.

THY yolcu memniyetini artırmak için ABD'de bin dolara satılan yeni nesil İ5 işlemcili Dell XPS 13 marka bilgisayarı yolculara veriyor. Veri kaydı tutmayan, yolcunun rahat çalışabileceği bilgisayarın şarjı da 10 saat gidiyor. Katlanarak tablet olarak da kullanılabilen dokunmatik ekrana sahip laptop kapatıldığında yolcunun tüm kişisel çalışmaları otomatik olarak tamamen siliniyor. Uçağın inişine kadar kullanılan laptoplar, yolcu tarafından kapatılmazsa, kişisel verilerin korunması amacıyla kabin görevlisi cihazı yolcunun yanında kapatıyor.

Aynı uygulama İngiltere uçuşlarında ise 12 Mayıs'ta başlayacak. Boeing 737-800 gibi dar gövdeli uçaklara 3 laptop yüklenecek. Şarj kablosu bu uçaklarda bulunmayacak. İngiltere'ye hem dar hem de geniş gövdeli uçaklar sefer yapıyor.

THY'nin ABD'ye 9 noktaya olan günde 11 seferinde toplam 110 laptop yükleniyor.12 Mayıs'ta da Birleşik Krallık seferlerinde uygulamanın başlamasıyla her gün yaklaşık 170 laptop'un uçaklara yükleneceği öğrenildi.