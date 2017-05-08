Hugh Grosvenor, en zengin isimler listesi, Harry Potter, Adele, İngiltere
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İngiltere'nin en zenginleri listesi açıklandı

İngiltere’nin en zengin 1000 ismi listesine göre, ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) kararı almasına rağmen zenginler servetlerini arttırmaya devam ediyor. Listede Harry Potter serisinin genç oyuncuları ile şarkıcı Adele gibi ünlü yıldızlar da var. Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri de dünyanın en genç zengini olan Westminster Dükü Hugh Grosvenor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:21:32 Güncelleme: 10:27:15 HABERTURK.COM

Sunday Times gazetesi tarafından hazırlanan listeye göre, İngiltere’nin en zenginleri, servetleri geçen yıl yüzde 14 artarak 658 milyar sterline ulaşan yatırımcı Sri ve Gopi Hinduja kardeşler. Servetini en fazla arttıran isim ise, çelik yatırımcısı Lakshmi Mittal. Mittal servetini 13 milyar sterlinlik servetini 19 milyar sterline yükseltti.

İngiltere’nin en zengin kişileri listesinde Harry Potter serisinin genç yıldızları da var. Daniel Radcliffe’in 78 milyon sterlin, Emma Watson’ın 39 milyon sterlin, Rupert Grint’in ise 28 milyon sterline sahip oldupu belirtildi.

Adele ise 125 milyon sterlinlik servetiyle İnhgiltere’nin en zengin kadın müzisyeni unvanını korudu.

Manchester United’ın yeni yıldızı Zlatan Ibrahimovic, 110 milyon sterlinle futbol dünyasının en çok kazanan genç isimleri arasında yer aldı. Arsenal futbol takımının sahibi Alisher Usmanov da servetini 11.79 milyar sterline yükseltti.

Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri de ilk 10’da yer alan tek İngiltere doğumlu kişi olan toprak sahibi aristokrat Westminster Dükü Hugh Grosvenor oldu. Geçen yıl büyük bir mirasın sahibi olan ve dünyanın en genç zengin kişisi unvanını alan Grosvenor 10 milyar sterline yaklaşan serveti ile listenin 9. sırasında yer aldı.

BREXIT ZENGİNLERİ KORKUTMADI

Rus oligark Roman Abramovich 8 milyar seterlinlik servetiyle 13. Sıraya yükseldi.

Listeyi hazırlayan uzmanlardan Robert Watts, Brexit’in birçok kesimde endişe yarattığını ancak İngiltere’deki zenginlerin soğukkanlılıklarını koruyarak servetlerini arttırmaya devam ettiğini kaydetti. Watts, listedeki çeşitliliğin arttığına, daha fazla kadının ve farklı etnik kimliklerden daha çok ismin listede yer aldığına dikkat çekti.

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