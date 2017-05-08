Kale Grubu ve Rolls-Royce arasında büyük işbirliği

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında dağıtılan bültene göre yüzde 51 Kale Grubu, yüzde 49 Rolls-Royce ortaklığıyla şirket kurulacak.
Kale Grubu Türkiye'nin savaş uçağı projesi TF-X'nin de aralarında bulunduğu askeri ve sivil alanlarda uçak motoru geliştirmeyi hedefliyor.
Ayrıntılar geliyor
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YORUMLAR 7
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Misafir 3 dakika önceİngilizlerle işbirliği çok önemlidir. Fakat çok dikkatli olunmalıdır. Prof. bir hocamızın bi lafı vardı, ingilizlerle herşeyi yapın ama ticaret yapmayın, çok uyanıklardır. illa bir yerden bir şekilde sizi zarara sokar ya da olması gerekenden daha az kar elde etmenize sebep olurlar... Anlaşma maddelerini çok dikkatli okumak gerek...00
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Misafir 9 dakika önceDünyada kimlerin kimlerle ticari ortaklık yaptığını bilmeyen ne çok insan var.00
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Misafir 46 dakika önceBu olmaz. İngilizler neden işbirliği yapsın33
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Misafir 47 dakika önce:))) guzel cok guzel33
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Misafir 52 dakika önceMilli savunma da millileşmek eyvallah ama Türkiye 'yi yeni pazarlara (müslüman ülkelere) ulaşmak için kullanmaya HAYIR.36
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Misafir 57 dakika önceçok büyük haber bu, duraklama dönemine giren batının sermaye arayışının en büyük göstergesi33
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Misafir 1 saat öncecok iyi bu30
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Misafir 1 saat önceİngilizler ile ortak olunmaz33
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