Rolls Royce Kale
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Kale Grubu ve Rolls-Royce arasında büyük işbirliği

Kale Grubu ve İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce uçak motoru geliştirmek ve üretmek için işbirliği kararı aldı.

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:54:29 Güncelleme: 12:15:10 Reuters

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında dağıtılan bültene göre yüzde 51 Kale Grubu, yüzde 49 Rolls-Royce ortaklığıyla şirket kurulacak.

Kale Grubu Türkiye'nin savaş uçağı projesi TF-X'nin de aralarında bulunduğu askeri ve sivil alanlarda uçak motoru geliştirmeyi hedefliyor.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 3 dakika önce
    İngilizlerle işbirliği çok önemlidir. Fakat çok dikkatli olunmalıdır. Prof. bir hocamızın bi lafı vardı, ingilizlerle herşeyi yapın ama ticaret yapmayın, çok uyanıklardır. illa bir yerden bir şekilde sizi zarara sokar ya da olması gerekenden daha az kar elde etmenize sebep olurlar... Anlaşma maddelerini çok dikkatli okumak gerek...
  • Misafir 9 dakika önce
    Dünyada kimlerin kimlerle ticari ortaklık yaptığını bilmeyen ne çok insan var.
  • Misafir 46 dakika önce
    Bu olmaz. İngilizler neden işbirliği yapsın
  • Misafir 47 dakika önce
    :))) guzel cok guzel
  • Misafir 52 dakika önce
    Milli savunma da millileşmek eyvallah ama Türkiye 'yi yeni pazarlara (müslüman ülkelere) ulaşmak için kullanmaya HAYIR.
  • Misafir 57 dakika önce
    çok büyük haber bu, duraklama dönemine giren batının sermaye arayışının en büyük göstergesi
  • Misafir 1 saat önce
    cok iyi bu
  • Misafir 1 saat önce
    İngilizler ile ortak olunmaz
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