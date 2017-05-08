Ambalaj sektörü büyümeye devam ediyor

5-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen fuarda 191 Türk firmasının stant açtığı bilgisini veren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye’nin, bu yıl fuara katılan ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldığını kaydetti. Fuarı değerlendiren Sarıbekir, dünyanın en büyük ambalaj fuarını 100 binden fazla ziyaretçinin gezdiğini söyledi.

Türk ambalaj şirketlerinin Avrupa’ya yakın bir ülke olmamız açısından oldukça şanslı olduğunu belirten Zeki Sarıbekir, “Firmalarımız bu fuara çok büyük ilgi gösterdi. Çünkü en büyük pazarımız bu ülkeler. Bugün TIR’la 3 günde Avrupa’nın istediğimiz ülkesine ambalaj malzemesini gönderebiliyoruz. Birçok sektöre göre daha az rekabet ile karşılaşıyoruz. Çünkü Çin’den boş ambalajın Avrupa’ya gelmesi hem pahalı, hem de uzun sürüyor. Ayrıca taşıma sırasındaki hava koşullarının sık değişimi sebebi ile kalite problemleri oluyor. Türkiye yakınlık ve Avrupa ile benzer mevsimleri yaşama avantajını iyi kullanıyor. Avrupa’da kabul gören bir ambalaj sektörümüz var” dedi.

INTERPACK TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ GÖTERİYOR

Sektörün 100 binin üzerinde istihdam sağladığını anlatan ASD Başkanı Sarıbekir, “Her ne kadar teknoloji gelişse de görmek ve dokunmak fuarları öne çıkarıyor. Bu yüzden fuarları destekliyoruz. Mısır, İran ve Dubai olmak üzere bölgesel fuarlara katılıyoruz. Interpack’ta 191 firma ile dördüncü katılımcı ülkeyiz. Birinci ülke 733 firma ile Almanya, 451 firma ile İtalya ikinci, Çin 285 ile üçüncü. Bizden sonra Hollanda 122, ABD 111, Fransa 106, Hindistan 91, İspanya 89. Türkiye’nin ambalaj sektöründeki gücünü buradan anlayabiliriz” şeklinde konuştu.

AVRUPA DEVLERİNİN TEDARİKÇİSİYİZ

Aynı zamanda İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) yönetim kurulu üyesi olan Zeki Sarıbekir, sektörün ihracat potansiyelini de değerlendirdi. Sarıbekir, Türkiye’den ihraç edilen ambalajların başında plastik, metal, flexible ve kâğıt ambalajların geldiğini ifade etti. “Ülke olarak metal ambalajlarda da gayet iyi bir konumdayız” diyen Sarıbekir şöyle konuştu:

“En son teknoloji bizde, baskı kalitemiz çok yüksek. Bunun için de iyi fiyatlarla Avrupa’daki firmalara tedarikçi olabiliyoruz. Sektörde en yüksek ciroyu plastik yapıyor. Metal ambalaj ikinci sırada yer alıyor. İDDMİB verilerine göre 250 milyon dolar metal ambalaj ihracatımız var.

Biz SARTEN firması olarak 85 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’de de müşterilerimize verdiğimiz kutular dolduktan sonra ihraç ediliyor. Bunlarla birlikte ihracat milyar dolarları geçiyor. Bu yıl ihracat geçen senenin ilk çeyreğine göre yüzde 10 artış gösteriyor. İhracatımızın yaklaşık yüzde 60’ını Avrupa’ya gerçekleştiriyoruz. Kalite, hız ve uygun fiyatımız Avrupa’yı cezbediyor. Mesafe uzaklaştıkça ambalaj satılması zorlaşıyor. Firmalar ürün ellerine 2-3 günde ulaşsın istiyor. Bu yüzden yakın konumda olmak çok önemli.”

AFRİKA GELECEK VAAT EDİYOR

Metal ambalajın, özellikle gelişmekte olan ülkelerde soğuk zincir olmadığından yiyecekleri tüketiciye ulaştırmanın en sağlıklı ve en ucuz yolu olduğuna dikkat çeken Zeki Sarıbekir, “Soğuk zincir ve süper marketler geliştikçe daha kısa ömürlü olan farklı ambalaj türleri de devreye girebiliyor. Bir konserve, teneke kutu içindeki salça veya yağ üç dört sene +40 dereceden, -40 dereceye kadar hiçbir sıkıntı olmadan, içindeki ürün bozulmadan Afrika’ya da Sibirya’ya da gidebiliyor. Afrika bu alanda gelecek vaat ediyor. Afrika, doğalgaz ve petrol ürünlerini sattıkça zenginleştikçe büyüyecektir. Kuzey Afrika, Mısır, Cezayir ve Fas’ta kuvvetliyiz. Güney Afrika’da uzaklıktan kaynaklanan sıkıntıyı kalite ve uygun fiyat politikamızla aşacağız” dedi.