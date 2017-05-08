DHA'nın haberine göre Avrupa Komisyonu, havalimanlarından önümüzdeki günlerde başlaması muhtemel yasak için hazırlık yapılmasını istedi.

AVRUPA Komisyonu, Avrupa'daki havalimanlarından ABD'ye yapılacak uçuşlarda elektronik yasağı uygulanmasının başlayacağını bildirerek gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

Avrupa Komisyonunu´nun ACI olarak bilinen Uluslararası Havalimanları Komisyonu'na verdiği bilgiye göre, yasağın önümüzdeki haftalarda başlaması planlanıyor. Detayların 11 Mayıs´ta yapılacak Avrupa Komisyonu havacılık güvenliği toplantısında belli olacağı öğrenildi.

YASAK 22 MART'TA BAŞLADI

ABD güvenlik birimleri, uçaklara diz üstü bilgisayar içine yerleştirilecek patlayıcı ile terör saldırısı yapılacağı istihbaratı üzerine 22 Mart´ta aralarında Türkiye´nin de bulunduğu 8 Müslüman ülkeden ABD´ye doğrudan yapılan uçuşlara elektronik yasağı uygulaması başlattı. Ertesi gün bu karar İngiltere tarafından da uygulamaya konuldu. Yasakta, yolcular cep telefonlarından büyük diz üstü bilgisayar, tablet ve diğer elektronik cihazları bavullarına koyarak uçak altındaki kargoya veriyor.

Büyük tartışma getiren yasağın artan risk nedeniyle tüm Avrupa´dan yapılan uçuşlara da uygulanmaya başlayacak. Örneğin Frankfurt´tan New York´a, Paris´ten Los Angeles´a veya Londra´dan Washington´a uçacak bir yolcu uçağında yolcular elektronik yasağına uymak zorunda kalacak. Bu yasak Avrupa içi veya Türkiye´den İngiltere dışındaki diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapılan uçuşlar için geçerli değil.

Henüz yasağın tarihi belli olmamasına rağmen havalimanları ve havayolu şirketleri, bu hatlarda uçacak yolcularına bilgilendirmede bulunacak. Terminallerde yolculara yasak hakkında bilgi verilecek.

YOLCULAR AVRUPALI AKTARMALI UÇUYORDU

22 Mart´ta başlayan yasağın ardından bazı Türk yolcular İstanbul´dan doğrudan uçmak yerine Avrupa´da bir kente gidip olarak aktarmalı uçmayı ve laptoplarını yanında taşıyordu. Bu yasağın devreye girmesi ile Türk Hava Yolları´nın bu yolcuları yeniden kazanması bekleniyor. Yasak sonrasında THY geçtiğimiz gün başlattığı uygulama ile ABD uçuşlarında business class yolcularına kabinde laptop dağıtmaya başlamıştı.