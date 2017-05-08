laptop yasağı
İŞ-YAŞAM

Laptop yasağı tüm Avrupa'ya yayılıyor

Laptop yasağı tüm Avrupa ülkelerinden ABD’ye yapılacak uçuşlarda uygulanmaya başlanıyor.

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:13:53 Güncelleme: 12:17:33 DHA

DHA'nın haberine göre Avrupa Komisyonu, havalimanlarından önümüzdeki günlerde başlaması muhtemel yasak için hazırlık yapılmasını istedi.

AVRUPA Komisyonu, Avrupa'daki havalimanlarından ABD'ye yapılacak uçuşlarda elektronik yasağı uygulanmasının başlayacağını bildirerek gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

Avrupa Komisyonunu´nun ACI olarak bilinen Uluslararası Havalimanları Komisyonu'na verdiği bilgiye göre, yasağın önümüzdeki haftalarda başlaması planlanıyor. Detayların 11 Mayıs´ta yapılacak Avrupa Komisyonu havacılık güvenliği toplantısında belli olacağı öğrenildi.

YASAK 22 MART'TA BAŞLADI

ABD güvenlik birimleri, uçaklara diz üstü bilgisayar içine yerleştirilecek patlayıcı ile terör saldırısı yapılacağı istihbaratı üzerine 22 Mart´ta aralarında Türkiye´nin de bulunduğu 8 Müslüman ülkeden ABD´ye doğrudan yapılan uçuşlara elektronik yasağı uygulaması başlattı. Ertesi gün bu karar İngiltere tarafından da uygulamaya konuldu. Yasakta, yolcular cep telefonlarından büyük diz üstü bilgisayar, tablet ve diğer elektronik cihazları bavullarına koyarak uçak altındaki kargoya veriyor.

Büyük tartışma getiren yasağın artan risk nedeniyle tüm Avrupa´dan yapılan uçuşlara da uygulanmaya başlayacak. Örneğin Frankfurt´tan New York´a, Paris´ten Los Angeles´a veya Londra´dan Washington´a uçacak bir yolcu uçağında yolcular elektronik yasağına uymak zorunda kalacak. Bu yasak Avrupa içi veya Türkiye´den İngiltere dışındaki diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapılan uçuşlar için geçerli değil.

Henüz yasağın tarihi belli olmamasına rağmen havalimanları ve havayolu şirketleri, bu hatlarda uçacak yolcularına bilgilendirmede bulunacak. Terminallerde yolculara yasak hakkında bilgi verilecek.

YOLCULAR AVRUPALI AKTARMALI UÇUYORDU

22 Mart´ta başlayan yasağın ardından bazı Türk yolcular İstanbul´dan doğrudan uçmak yerine Avrupa´da bir kente gidip olarak aktarmalı uçmayı ve laptoplarını yanında taşıyordu. Bu yasağın devreye girmesi ile Türk Hava Yolları´nın bu yolcuları yeniden kazanması bekleniyor. Yasak sonrasında THY geçtiğimiz gün başlattığı uygulama ile ABD uçuşlarında business class yolcularına kabinde laptop dağıtmaya başlamıştı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 7
  • Misafir 8 dakika önce
    Bunu fırsata çeviririz inşaallah...
  • Misafir 10 dakika önce
    tamamen ekonomi üzerine bir savaş. terör bahane
  • Misafir 46 dakika önce
    Düşünsenize uçakta yolcular arasında birisi elindeki laptop bilgisayar ile uçağın kontrolünü ele geçiriyor ve bodozlama ikinci 11 eylül vakası yaşatıyor ABD de. .adamlar haklı ))
  • Misafir 11 dakika önce
    laptop ile uçağın kontrolünü ele geçiriyorsa o adamı zaten kimse durduramaz. neyin kafasını yaşıyorsun?
  • Misafir 47 dakika önce
    en azından yanlız değiliz
  • Misafir 54 dakika önce
    bunun arkasında bence uçakların uzaktan kontrol yazılımlarında ortaya çıkan bir açık olabilir.
  • Misafir 55 dakika önce
    THY buisness yolcularına ve ekonomide laptop teslim eden yolculara vereceği laptopla bir adım önde olacak :)
  • Misafir 7 dakika önce
    laptop veremez yasak
  • Misafir 57 dakika önce
    Ülkemiz adına sevindirici bir haber.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
THY, ABD uçuşlarında dizüstü bilgisayar dağıtımına başladı
İŞ-YAŞAM

THY uçuşlarında yeni dönem başladı!
Polis kapsamlı bilgi sahibi olacak yolcu pasaporttan daha hızlı geçecek
İŞ-YAŞAM

Bu görüntüler tarih oluyor
THY, business class yolcularına laptop verecek
İŞ-YAŞAM

THY'den elektronik cihaz kısıtlamasına karşı yeni ...
Delta Havayolları'nın başı uçaktan indirilen aile ile dertte
İŞ-YAŞAM

Uçaktan attılar!
Rusya Başbakan Yardımcısı: Charter seferleri uyarısı geri çekilecek
İŞ-YAŞAM

Rusya, yasak kararını geri çekiyor!
THY ve Copa Airlines ortak uçuşa başlayacak
İŞ-YAŞAM

Birlikte uçacaklar
Franchise fırsatı sunan şirketler ve giriş bedelleri
İŞ-YAŞAM

İŞ BULMAK İSTEYENLERE 44 FIRSAT!
Laptop yasağı tüm Avrupa'ya yayılıyor
İŞ-YAŞAM

ABD TÜM AVRUPA ÜLKELERİNE YASAKLIYOR
İngiltere'nin en zenginleri listesi açıklandı
İŞ-YAŞAM

DÜNYANIN EN GENÇ ZENGİNİ, SERVETİNİ BÜYÜTÜYOR
Laptop uygulamasının detayları ortaya çıktı
İŞ-YAŞAM

DETAYLAR BELLİ OLDU! BİLGİSAYARINI TESLİM ETMEYEN...
Kale Grubu ve Rolls-Royce arasında büyük işbirliği
İŞ-YAŞAM

BİRİ TÜRK DEVİ DİĞERİ İNGİLİZ... MÜTHİŞ ORTAKLIK
Ambalaj sektörü büyümeye devam ediyor
İŞ-YAŞAM

AVRUPA'NIN TERCİHİ TÜRK AMBALAJI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme