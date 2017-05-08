İŞ-YAŞAM

Çilek üretimine 500 kökle başladı, 25 dekara çıkardı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:00:59 DHA

Niğde'nin Altunhisar İlçesi'nde 8 yıl önce 500 kök ile çilek üretimine başlayan Ramazan Tüzel, olumlu sonuç alınca bahçesindeki elma ağaçlarını söküp 25 dekarda organik çilek üretimi yapmaya başladı

  • 1 Çilek üretimine 500 kökle başladı, 25 dekara çıkardı
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    DHA'nın haberine göre, Türkiye'de elma ve patatesin üretim deposu olarak bilinen Niğde'de alternatif ürün olarak ekilen çilekte de olumlu sonuçlar alındı.

  • 2 Çilek üretimine 500 kökle başladı, 25 dekara çıkardı
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    Altunhisar İlçesi'nde 8 yıl önce 500 kök çilek eken çiftçi Ramazan Tüzel, aroması çok beğenilince geleneksel üretim olan elma bahçesini bozdu.

  • 3 Çilek üretimine 500 kökle başladı, 25 dekara çıkardı
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    Kente özgü elma ağaçlarını kesen Tüzel, artık 25 dekar alanda çilek üretimi yapıyor.

  • 4 Çilek üretimine 500 kökle başladı, 25 dekara çıkardı
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    Ürettiği çileklerin aromasının çok iyi olduğunu belirten Ramazan Tüzel, alternatif ürün olarak başladığı çilek üretimini 8 yılda geliştirdiğini söyledi.

  • 5 Çilek üretimine 500 kökle başladı, 25 dekara çıkardı
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    Tüzel, "Biz bu çileği 8 yıldır üretiyoruz. Çileğimiz kalitesi ve tadı Niğde'mizi de aştı.

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