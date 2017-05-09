Dünyada yaşam kalitesinin en yüksek olduğu şehirler açıklandı
08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:19:43 | Güncelleme: 09 Mayıs 2017 Salı, 13:30:24
HABERTURK.COM
Deutsche Bank, dünyada fiyatlarla ilgili yaptığı araştırmada bu yılın yaşam kalitesi açısından en güçlü şehirlerini sıraladı. Satın alma gücü, güvenlik, sağlık, hayat pahalılığı, konut fiyatlarının gelire oranı, trafikte geçirilen zaman, hava kirliliği ve iklim şartlarına göre hazırlanan listede ilk sırada Yeni Zelanda’nın Wellington kenti var. İstanbul ise Londra, Atina, Pekin ve Moskova gibi metropollerin önüne geçmeyi başardı. İşte sondan başa doğru o liste...