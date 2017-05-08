KOSGEB desteği ile kendi işinin patronu oldu

Eğitimlere katılanlardan 2 çocuk annesi Leyla Uyar Acartürk , kendi işletmesini kurduğunu belirterek, "BTSO´dan gelen bir mesaj hayatımı değiştirdi. Girişimciler için düzenlenen eğitimlerden faydalanarak, kendi şirketimi kurma hayalimi gerçekleştirdim" dedi.



DHA'nın haberine göre, BTSO Akademi kapsamında KOSGEB, İŞKUR ve TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerden faydalanan girişimci adayları, devletten aldıkları hibe ve sıfır faizli krediler sayesinde kendi işletmelerini açmanın mutluluğunu yaşıyor. Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi´nde (BUTGEM) gerçekleştirilen eğitimler, hem adaylara hayallerindeki fikirleri iş planına dönüştürmeyi hem de devlet teşviklerinden yararlanmayı öğretiyor.



MAYIS´TA İKİ EĞİTİM VAR



Eylül 2015´te başlayan girişimcilik eğitim programlarından şimdiye kadar 270´e yakın girişimci adayı faydalandı. Her yıl yeni girişimcileri kent ve ülke ekonomisine kazandıran BTSO, yeni eğitim dönemine başladı. Yılsonuna kadar hayata geçirmeyi planladığı 10 ayrı eğitim programının ilki geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirilmişti. Mayıs ayında ise 9 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde iki eğitim programı yapılacak. BTSO, yıl sonuna kadar düzenlenecek eğitimlerle 250´den fazla girişimciye eğitim vererek, iş dünyasına atılma yolunda rehberlik etmeye devam edecek.



GİRİŞİMCİLERİN YÜZDE 20´Sİ İŞYERLERİNİ AÇTI



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye´nin üretim gücü yüksek ve yenilikçi fikirlere sahip girişimci ruhu ile hedeflerine ulaşacağını söyledi. Başkan Burkay, KOSGEB ile birlikte gerçekleştirilen eğitimlere katılanların yüzde 20´sinin devlet desteklerinden faydalanarak, hayallerindeki işletmeleri açtığını açıkladı. BTSO Başkanı Burkay, "Kalkınmanın ve zenginliğin en önemli formülü ise girişimciliktir. Girişimin olmadığı yerde nitelikli üretim ve zenginlik olmaz" dedi.



GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ



Başkan İbrahim Burkay, şimdiye kadar 270´e yakın kursiyerin BTSO öncülüğünde düzenlenen girişimcilik programından faydalandığını ve KOSGEB teşviklerinden de yararlanmaya hak kazandığını vurguladı. Türkiye´nin gelecek hedeflerine ulaşmasında girişimci ruha sahip insanların büyük payının olduğunu ifade eden Başkan Burkay, "BTSO olarak girişimcilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



HAYAL ETTİ, KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU



BTSO öncülüğünde düzenlenen eğitimlerden yararlanarak, devlet desteklerinden faydalananlardan birisi de Cansu Bulan oldu. Atalarından miras kalan zeytincilik alanındaki tecrübelerini oluşturduğu `Boztepe´ markasıyla taçlandıran Bulan, BTSO öncülüğünde yapılan eğitimlerin kendisine çok önemli tecrübe kazandırdığını söyledi. Yakın zamanda ihracat yapmayı hedeflediğini de kaydeden Bulan, "Markamın tüm kurumsal çalışmalarını tamamladım. Yakın gelecekte ürün gamımı genişletmeyi istiyorum" diye konuştu.



Eğitimlere katılan girişimcilerden birisi de Leyla Uyar Acartürk oldu. BTSO Girişimcilik eğitimleriyle kendi işletmesini kuran iki çocuk annesi Acartürk, `MC Kompresör Jeneratör´ markasıyla faaliyet gösteriyor. Eğitimin özgüvenini tazelediğini kaydeden Acartürk, "BTSO´dan gelen bir mesaj hayatımı değiştirdi. Girişimciler için düzenlenen eğitimlerden faydalanarak, kendi şirketimi kurma hayalimi gerçekleştirdim. BTSO´ya ve KOSGEB´e teşekkür ederim" dedi.



Girişimcilik eğitimlerine katılanlardan Güneş Aras ise BTSO eğitimleri sayesinde hayalindeki danışmanlık şirketini açmayı başardı. Eğitim programının oldukça faydalı geçtiğini anlatan Aras, girişimcilerin önündeki engelleri kaldıran eğitim programlarından dolayı BTSO ve KOSGEB´e teşükker etti.





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