İŞ-YAŞAM

Türkiye'nin bal üretimi şampiyonu Ordu oldu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:05:42 İHA

Türkiye'de bal üretimi 2016 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 2 oranında azalarak 105 bin 727 tona geriledi. En ballı iller ise yine Ordu, Muğla ve Adana oldu

  • 1 Türkiye'nin bal üretimi şampiyonu Ordu oldu
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  • 2 Türkiye'nin bal üretimi şampiyonu Ordu oldu
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    İŞTE İLLERE GÖRE TON CİNSİNDEN BAL ÜRETİMİ

  • 3 Türkiye'nin bal üretimi şampiyonu Ordu oldu
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    Ordu 16 bin 278

  • 4 Türkiye'nin bal üretimi şampiyonu Ordu oldu
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    Muğla 15 bin 875

  • 5 Türkiye'nin bal üretimi şampiyonu Ordu oldu
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    Adana 9 bin 477

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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