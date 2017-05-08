Türkiye'nin bal üretimi şampiyonu Ordu oldu

İŞTE İLLERE GÖRE TON CİNSİNDEN BAL ÜRETİMİ
Ordu 16 bin 278
Muğla 15 bin 875
Adana 9 bin 477
Aydın 3 bin 958
Mersin 3 bin 252
Balıkesir 3 bin 105
Sivas 2 bin 861
İzmir 2 bin 742
Van 2 bin 408
Antalya 2 bin 394
Şanlıurfa bin 818
Bitlis bin 747
Erzurum bin 610
Erzincan bin 451
Hakkari bin 354
Denizli bin 318
Diyarbakır bin 287
Hatay bin 261
Çanakkale bin 155
Kars bin 151
Siirt bin 122
Trabzon bin 96
Rize bin 46
Samsun bin 12
Giresun 954
Kahramanmaraş 931
Konya 910
Bingöl 874
Edirne 865
Artvin 829
Afyon 805
İstanbul 786
Kırklareli 770
Bursa 769
Manisa 733
Sakarya 697
Osmaniye 696
Tekirdağ 660
Ankara 633
Malatya 631
Tunceli 621
Gümüşhane 595
Tokat 515
Kocaeli 515
Burdur 511
Muş 505
Niğde 490
Bayburt 484
Kayseri 474
Düzce 450
Adıyaman 446
Şırnak 439
Karaman 401
Elazığ 396
Çorum 383
Yalova 371
Kastamonu 355
Zonguldak 336
Çankırı 334
Mardin 300
Isparta 252
Aksaray 232
Kütahya 228
Yozgat 226
Sinop 219
Iğdır 218
Amasya 207
Bolu 201
Ardahan 201
Ağrı 179
Bartın 171
Kırıkkale 157
Eskişehir 153
Karabük 152
Batman 142
Bilecik 125
Gaziantep 111
Uşak 104
Kırşehir 98
Nevşehir 88
Kilis 24